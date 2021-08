Babiš a mrtvoly – zpráva pro Milion chvilek. „Co kdyby se zamysleli?“ říká Tomáš Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Kříže namalované jako protest proti konání předvolebního setkání nejsou pro Tomáše Vyorala ničím pozitivním. „Když Babišovi vyčítají ony mrtvoly, tak by mě zajímalo, co by tihle aktivisté zvoucí se demokraty po něm chtěli?“ ptá se. A také se tvrdě pustil do prozatímně potvrzeného plukovníka Koudelky. Podle něj se mu povedlo BIS zesměšnit – Vrběticemi, úniky i varováními před extremisty. Ale Babiš se ho zbavit nemůže, musí balancovat, míní komentátor.

Milion chvilek pro demokracii v sobotu ráno zaskočil premiéra Babiše, když mu na místě jeho chystané autogramiády v Průhonicích pokreslil chodníky spoustou křížků, údajně za oběti covidu. Podle zlých jazyků šlo ale jen o to, nafotit Babiše, kterak „šlape po mrtvolách“. Jak si akci Milionu chvilek interpretujete vy? A komu pomohla?

V sobotu odpoledne Babiše v Průhonicích navštívily také desítky odpůrců vakcinace. Ochranka musela Babiše uklidit do přilehlé cukrárny, protože odpůrci vakcinace přešli do fyzické konfrontace, kdy vzduchem létala například vejce. Jak se díváte na tyto události a komu prospěly, komu naopak uškodily?

Dle mého lidé, nebo alespoň my Češi, Moraváci a Slezané, nemáme příliš rádi agresivitu a fyzickou konfrontaci, takže v tomhle případě to spíše škodí odpůrcům vakcinace proti covidu-19. Je důležité rozlišovat odpůrce vakcinace jako takové, a odpůrce vakcinace proti covidu-19, která je až s neuvěřitelnou propagandou, nepokrytou korupcí a prachsprostým vydíráním a segregací obyvatel vynucována státním aparátem. Nejen u nás, nutno podotknout. Ale zpátky k otázce. V prvním plánu agresivita uškodí přímo protestující straně v očích veřejnosti, v druhém plánu pak uškodí obecně lidem, kteří jsou skeptičtí k vakcinaci proti covidu, jelikož mohou být demagogicky všichni házeni do jednoho pytle s výše zmíněnou menšinou, která neudržela – nebo třeba ani nechtěla udržet – nervy na uzdě.

Asistent ministryně Jany Maláčové Matěj Stropnický prohlásil, že tajné služby mají být loajální tomu, kdo je zrovna u moci. Mělo by to tak podle vás fungovat? V praxi by si pak každý premiér třeba mohl vybrat svého vlastního šéfa BIS…

Loajální by tajné služby měly být zejména občanům a vlastní zemi, které mají sloužit. Z logiky věci by tajné služby asi měly být loajální tomu, kdo je zrovna u moci. Teda spíše odpovědné než loajální. Nikoliv však jednomu člověku, ale vládě, respektive vybranému bezpečnostnímu výboru, který by měl být složen ze zástupců všech stran Poslanecké sněmovny. Není-li tomu tak. Komu jsou však naše služby loajální, zejména tedy velečučkař Koudelka ověnčený – korumpovaný – medailí od CIA za spolupráci, čtěte poslušnost, je myslím zřejmé.

Podle Stropnického nefunguje služba pod Koudelkou úplně ideálně. Zmínil třeba kauzu kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Za vyřešení této věci byla přitom BIS oceňovaná vládou i opozicí. „Jeden výbuch byl ve skladu a druhý výbuch – politický – přišel zrovna náhodou, když se jednalo o dodávkách očkování (Sputnik z Ruska). To bylo načasování, které si tajné služby s policií prostě nesmí dovolit. To je ovlivňování politických rozhodnutí. Tajné služby jsou tu přece proto, aby pracovaly pro stát, pro ústavně zvolené činitele, pro poslance,“ dodal Stropnický. Je na tom něco pravdy?

Naše zpravodajská služba se bohužel pod vedením Koudelky zesměšnila a kompromitovala v bezpočtu případů. Ať už jde o snahu indoktrinovat dějepis a literaturu na školách tak, aby byl v souladu se současnou ideologií. Ať už jde o zveřejňované zprávy o extremismu, které jako by vypadly zpod ruky úplatných aktivistů, pornoherců nebo elfíků typu Vrábela, Jandy či Kartouse. Ať už jde o supersmrtelný novičok, nebo kauzu ricin spuštěnou kvazi novinářem Respektu Kundrou. Nebo právě Vrbětice. Co se týká téhle nedávné tragikomické zpravodajské akce, souhlasím s Matějem Stropnickým. Pokud vezmeme na milost fantasmagorii, s níž BIS pod vedením Koudelky po letech najednou přišla – bez jakýchkoliv poskytnutých, sic slibovaných důkazů –, pak samotné načasování mělo zcela evidentně politický kontext. Ať už šlo o ruské vakcíny, nebo, hlavně a především, o dostavbu jádra u nás. Zřejmě však ono akutní načasování tiskovky s rozklepaným Babišem, které najednou nepočkalo ani den, mělo přehlušit rovněž nějakou jinou nadnárodní kauzu či možnou medializaci něčeho v té chvíli nežádoucího. Nevím čeho, třeba zadržení zřejmě na CIA napojených Bělorusů plánujících atentát na Lukašenka. Naši zpravodajci a politici v čele s Hamáčkem, Babišem a eee Kulhánkem jen sehráli roli užitečných idiotů, když museli srazit paty nad befélem shora.

I po pondělku povede BIS plukovník Michal Koudelka. Premiér Andrej Babiš ho sice nejmenoval do dalšího funkčního období, avšak pověřil ho dočasnou správou instituce. Babiš chce nechat rozhodnutí o novém šéfovi rozvědky až na příští vládu. Jak ten krok vnímat? Bojí se Babiš Zemana, nebo je v tom něco jiného?

Jde o logický krok, protože před volbami nechce Andrej Babiš jitřit emoce a poskytovat palbu všem prvoplánovým antibabišům sedícím ať už ve Sněmovně, nebo v redakcích. Babiš ostatně jako většina politiků musí balancovat mezi několika kopími. Na jedné straně je od počátku v jistém holportu s Milošem Zemanem – a tedy jistou roli hraje ruská karta. Na druhou stranu jeho zájezd do Langley nebo kontrolní návštěva někdejšího ministra zahraničí USA Pompea zase ukazují výraznou americkou kartu. Eurounijní karta je pak dána Babišovým zájmem na dotacích jeho podnikům. A logicky Koudelka s medailí a diplomem od CIA asi nebude pro naše jestřábí přátele úplně nežádoucí figurkou.

Uplynulý týden byl obdobím silných pirátských vyjádření. Veřejnost zaujal poslanec Ondřej Profant svým výrokem o tom, že Sněmovnu okupují zejména bílí konzervativní páprdové, z nichž velká část inklinuje k fašismu, štafetu pak převzal předseda Ivan Bartoš, který před svým výjezdem do Ústeckého kraje umístil oblast, co se blahobytu týče, pod Rumunsko. Pomáhá Pirátům, když jsou takto jednou dvakrát týdně v záři reflektorů, nebo by bylo lepší zvolit jiný přístup?

Piráti v záři reflektorů, které jim mimochodem média a novináři, jež jsou v drtivé většině levicově liberální ideologií zaslepeni, tak rádi poskytují, jsou důležití zejména pro všechny občany. Tam jim totiž občas unikne na světlo něco z toho, jak skutečně tihle extrémní levičáci a globalističtí přisluhovači smýšlí. Piráti v čele s příznivcem extrémistické Antify jsou jednou z velkých hrozeb pro naši republiku a její kvazi demokracii. Zajímavé, že tady eujugendi z Milionu chvilek mlčí.

V Afghánistánu je situace nedobrá, Tálibán dobývá jedno město za druhým. Uprchlíci směřují do metropole Kábulu, ale ani ten nemusí nápor islamistů vydržet. Co potom? – napadne asi leckoho. Vyústí podle vás odchod amerických vojsk a jejich spojenců z Afghánistánu v novou migrační vlnu směrem do Evropy?

Evidentně nás na to mediální hlásné trouby připravují. Nabízí se otázka, co tam tedy Američani za ty roky, co Afghánistán v zásadě bez opodstatnění nebo jakýchkoliv silných důkazů okupovali, zmohli a urovnali? Že by na Afghánce nezabralo humanitární bombardování a kvazi demokracie šířená mečem?

Již (skoro) žádné maso! Zaměstnanci továrny Volkswagenu ve Wolfsburgu už si nedají v závodní jídelně tamní vyhlášené klobásy ani další druhy masa s výjimkou občasné nabídky ryb. Stravovací provoz vyškrtl masité pokrmy a nahradil je vegetariánskou a veganskou kuchyní. Myslíte, že to montérům bude šmakovat? Přísluší velkým korporacím, aby takto vychovávaly a směrovaly své zaměstnance?

Samozřejmě že výchova a směrování občanů v normálním světě korporacím nenáleží, ale v nastupující korporativní totalitě je to jeden ze způsobů, jak změnit návyky a každodenní život lidí. Tendence postupné minimalizace masité stravy zřejmě až k jejímu absolutnímu zrušení a zákazu jsou evidentní. Sám důvodu úplně nerozumím, ale ekologie ani starost o ochranu zvířat v tom opravdu není. Na to vemte jed.

