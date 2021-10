Babiš bojuje s energetickou chudobou. Hodil rukavici příští vládě

Premiér Andrej Babiš po jednání vlády potvrdil, že v měsíci listopadu a prosinci tohoto roku bude zrušeno DPH na energie. Vláda prý také vypracovala plán, podle kterého by DPH na energie neplatilo i v příštím roce. „To ale musí schválit nová Sněmovna, kde my samozřejmě budeme v menšinové pozici a uvidíme, jestli koalice SPOLU na to bude mít stejný názor,“ sdělil Babiš.

reklama

„Paní ministryně financí byla zmocněna rozhodnout o snížení DPH na energie na měsíce listopad a prosinec. To je v režii naší vlády a na příští rok máme návrh, který ale musí schválit nová Sněmovna, kde my samozřejmě budeme v menšinové pozici a uvidíme, jestli koalice SPOLU na to bude mít stejný názor,“ spustil Babiš s tím, že Marian Jurečka (KDU-ČSL) s touto cestou souhlasí, zatímco budoucí premiér Petr Fiala (ODS) má vlastní návrh spjatý se sociálními dávkami.

„Ale to je nesmysl, protože to se týká jen některých domácností, které by navíc mohly přijít o nějaké dávky,“ zhodnotil Fialův plán Babiš. „Argumenty o tom, že je to v rozporu s evropským právem, tak zítra je Evropská rada, já tam určitě vystoupím, už o tom vedeme debaty a my ta opatření prostě musíme udělat,“ hromoval Babiš, že to v Bruselu určitě prosadí.

„Musíme si ale ohlídat, aby ty peníze dostali zpět lidé, občané, spotřebitelé, a ne firmy. Na ty se to jako plátce DPH vztahovat nebude. Musíme si pohlídat ERÚ, aby ta sleva neskončila u těch distributorů, ale aby to dostali lidé,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na vládě prý byla i debata o zastropování cen elektřiny, což by ale mohlo být protizákonné. „Já se na to určitě ještě zeptám na Evropské radě, ale jsou debaty, že by to bylo omezování svobody podnikání. Budeme to intenzivně řešit,“ slíbil Babiš.

„Byl také bod o podpoře domácností, kdy jsme se dohodli, že všem domácnostem se spotřebou do 3 MWh zaplatíme položku obnovitelných zdrojů. Nám se podařilo zdanit ty solární barony, takže ty peníze určitě použijeme a bude tam ještě nějaký další zdroj peněz,“ řekl Babiš.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poté představila státní rozpočet na příští rok s malými změnami. „Vláda dnes opětovně schválila návrh zákona o státním rozpočtu, museli jsme tak učinit, aby mohl být zaslán do Sněmovny a mohl být zahájen legislativní proces. Byla v něm pouze marginální změna, kdy byly vyňaty příjmy 2,5 miliardy z digitální daně, protože to Sněmovna nestihla projednat. Na výsledný deficit to ale nebude mít vliv, protože počítáme s vyšším výběrem pojistného na sociální zabezpečení. Deficit tedy zůstává na 376 miliardách korun,“ vysvětlila Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté vyjmenovala některé položky, které se na deficitu podepisují nejvíce. „Připomínám, že nastane od 1. ledna zvýšení starobního důchodu o 805 korun, a průměrný důchod tak bude činit 16 280 korun. Počítá se také s růstem platů ve veřejné sféře, a to o částku 1 400 korun s výjimkou pedagogů, kde to bude růst o 3,5 procenta. Také se navýší výdaje na Ministerstvu obrany,“ řekla Schillerová s tím, že proti rozpočtu hlasovali ministři ČSSD.

Schillerová se také vrátila k odpuštění daně z přidané hodnoty na energie. „Dnes jsem také předložila novelu zákona o DPH, která byla schválena. Nově po dobu jednoho roku chceme všechny osvobodit od daně z elektřiny a z plynu, která byla 21 procent. Vláda to schválila tak, aby to bylo schváleno v prvním čtení a zákon mohl začít platit od 1. ledna. Poslala jsem dnes i žádost evropskému komisaři pro hospodářství, aby tuto dočasnou výjimku pro Českou republiku povolili. Určitě nebudeme jediná země EU, která o toto požádá,“ dodala Schillerová.

Psali jsme: Na jídlo jen s potvrzením, testy už si zaplatíte. Vojtěch představil covidové změny Babiš, Fiala a Vystrčil ve vzácné shodě. Pane Mynáři, je čas skončit, soudí Michal Bok Výzva ERÚ a MPO v kontextu s energetickou situací Vláda: Premiér Babiš bude v Bruselu jednat o nárůstu cen energií, migraci a covidu-19

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.