Babiš chce víc mluvit do rozdělování evropských peněz. Do Bruselu poslal jednu radu

Rozpočet Evropské unie by se měl více zaměřit na investice do bezpečnosti a na posílení konkurenceschopnosti. Ve sněmovním evropském výboru to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který chce tento postoj obhajovat i na evropském summitu na konci příštího týdne. Zprávu přinesla ČTK.

Babiš také usiluje o to, aby Česko mělo větší slovo při rozhodování o tom, jak evropské peníze využije, sloužit by měly podle něj především k budování infrastruktury.

První debaty o příštím víceletém finančním rámci EU by měly být součástí jednání na neformálním summitu EU 23. února. „My si myslíme, že by bylo dobré, aby se rozpočet zaměřil na efektivní investice v klíčových oblastech, jako jsou bezpečnost, migrace či obrana, abychom efektivně zabránili nelegální migraci. Rozpočet EU musí současně přispět k posilování konkurenceschopnosti Evropy, k ekonomickému růstu a inovacím,“ řekl dnes Babiš před poslanci.

Podle něj je pro Česko důležité, aby v evropském rozpočtu zůstalo hodně peněz určených pro kohezní politiku, protože ta je významným investičním nástrojem Česka. Evropské prostředky by přitom podle Babiše měly jít do stavby infrastruktury, a to nejen té dopravní. „Nám tady chybí investice do nemocnic, do přístrojů, domovy seniorů v obcích. Z toho můžeme růst, potom máme i větší výběr daní,“ řekl premiér novinářům po svém vystoupení ve výboru.

Takzvané měkké programy, například pro omezování nezaměstnanosti nebo pro školení, nechtěl Babiš zavrhovat. Česko ale podle něj musí mít hlavní slovo v rozhodování, na co peníze využije, priority podle něj nemají přicházet ze strany Evropské komise.

Babiš dnes také odmítl tvrzení, že země visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, souhlasily se zvýšením svého příspěvku do evropského rozpočtu, jehož objem se v budoucnu sníží kvůli odchodu Británie z EU. Naopak uvedl, že by Unie měla místo zvyšování příspěvků členských států více šetřit ve svých strukturách.

