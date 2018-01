Babiš chce zrušit nařízení o mzdách řidičů autobusů: Je to nesmysl, byla to Sobotkova předvolební akce

Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. V červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Babiš dnes nařízení kritizoval. „Chci to zrušit, protože je to nesmysl. Byla to jen akce pana premiéra (Sobotky) před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách. Aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců, to je nesmysl,“ uvedl.

Šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová uvedla, že navýšení mezd řidičů bylo nesystémové a nešťastné. „Krajům to způsobilo nejen problémy finanční, ale i legislativní. Zásah do rozpočtu v roce 2017 byl 840 milionů korun, které jsme museli dát dopravcům, a 420 milionů korun to bude v letošním roce,“ uvedla.

Záměr zrušit nařízení kabinetu, díky němuž stoupla minimální mzda řidičů, kritizuje vedení dopravní společnosti GW Jihotrans, která v jižních Čechách zajišťuje většinu linkových autobusů. Podle ředitele Roberta Krigara firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. „My nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat,“ řekl Krigar ČTK.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestovali od října 2015. Šoféři si stěžovali, že kraje objednávají dopravu jen na základě ceny, a autobusové firmy pak šetří zejména na mzdách. V červnu 2016 odbory kvůli nízkým platům řidičů odsouhlasily přípravu stávky, a v říjnu téhož roku vláda zvýšení mezd řidičů schválila. Kvůli neplnění podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem dubna 2017 v pěti krajích jednodenní stávku.

Odboráři b\jí na poplach. Stávka, sociální nepokoje a odchody řidičů do jiných oborů hrozí podle jabloneckého odboráře Jiřího Kuchynky, pokud vláda zruší nařízení, kterým k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Zrušit toto nařízení chce premiér Andrej Babiš (ANO). „To by znamenalo absolutní konec veřejné dopravy v této republice,“ řekl dnes ČTK Kuchynka, který stál před několika lety na začátku protestů, jež vedly k přijetí tohoto nařízení.

„Pan Babiš si neuvědomuje jednu zásadní věc. Třeba okolo nás tady na Jablonecku, Liberecku je spousta fabrik, které pracují pro automobilový průmysl a nedostává se jim zaměstnanců. Nabízejí přes 110 korun hodinovou mzdu,“ uvedl Kuchynka.

Zároveň však připustil, že dopravci jen těžko budou moci přikročit ke snižováním mezd řidičů, i když vládní nařízení bude zrušeno. Firmám by hrozil nejen odchod řidičů, ale zároveň by nemohly naplnit závazky dané krajům.

Záměr premiéra naopak podporuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Krok minulé vlády byl nestandardní. Zreguloval mzdy v sektoru, kde většina zaměstnavatelů jsou soukromé firmy. Souhlasím s tím, že řidiče autobusů je potřeba dobře zaplatit, ale je nesmysl udělat to přes nařízení vlády. Pro kraje bylo nařízené zvýšení mezd velkou komplikací,“ řekl dnes hejtman ČTK.

