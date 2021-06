Babiš dává ruce pryč od polní nemocnice v Letňanech: Od počátku se mi to zdálo předražené. Je třeba vyšetřit, kdo to vyjednal

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že pronájem areálu výstaviště v Letňanech za účelem zřízení polní nemocnice se mu od začátku zdál předražený. „Je potřeba vyšetřit, kdo to vyjednal,“ řekl překvapivě Babiš a dodal, že 90 milionů korun by mělo zaplatit Ministerstvo zdravotnictví. Peníze jsou podle posledních zpráv vymáhány po Fakultní nemocnici Bulovka a Ministerstvo financí jí refundaci nákladů zamítlo.

reklama

Podle Babiše by dávalo smysl, aby částku zaplatilo Ministerstvo zdravotnictví, protože stavbu polní nemocnice a cenu za pronájem vyjednalo a Bulovka dostala zřízení nemocnice příkazem.

„Dostal jsem podklady, podle kterých je skutečně Bulovka z obliga. My jsme jako vláda rozhodli o záložní nemocnici, ale neřekli jsme kde a jak, to realizovalo Ministerstvo zdravotnictví. Podle podkladů, které jsem dostal, Ministerstvo zdravotnictví určilo cenu, vyjednalo cenu a Bulovka to dostala příkazem,“ uvedl premiér podle informací serveru Echo24.cz.

Mluvčí nemocnice Filip Řepa ve středu uvedl, že Ministerstvo financí refundaci nákladů zamítlo s tím, že proplacení si musí vyřešit mezi sebou Bulovka a firma ABF ze skupiny SPGroup miliardáře Pavla Sehnala. Ministerstvo financí zároveň nemocnici odkázalo na resort zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již prohlásil, že chce situaci řešit a možná ministerstvo se zaplacením Bulovce pomůže.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je potřeba se podívat na jejich hospodaření, zda jsou, nebo nejsou schopni to zvládnout. Myslím, že nemocnice v rámci covidu měly obrovské příjmy. A samozřejmě, pokud Bulovka na to nemá, tak to bude muset Ministerstvo financí zaplatit,“ přitakal Babiš.

Tomu se prý od začátku zdála předražená cena 29 korun za metr a bude kvůli tomu požadovat informace od ministra Vojtěcha. „Mně se to zdálo od začátku předražené. Proč jsme nešli do O2 Universum, kdo to vyjednal. Je potřeba to prošetřit,“ prohlásil Babiš. Polní nemocnice za 90 milionů fungovala několik měsíců, ale k jejímu využití nakonec nedošlo.

Psali jsme: Policie vyšetřuje polní nemocnici: podivné náklady a nevyužité léky za miliony. Známe pozadí možného průšvihu Šikovný miliardář. Vakcínu dostat neměl, ale „zařídil“ si to. Vrať státu těch 100 milionů, slyší teď Kamiony odváží postele z Letňan. Nemocnice se ruší Profesor Fiala: Vláda opět ukázala, že neví, co dělá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.