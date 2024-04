Babiš dostal klacek na Fialu a Rakušana. Migrační pakt schválen, s kvótami

Evropský parlament dnes schválil migrační pakt – balíček obsahující deset legislativních návrhů.

„Vytvořili jsme pevný legislativní rámec pro řešení migrace a azylu v EU. Tento dokument se připravoval více než deset let. Dodrželi jsme však své slovo. Rovnováha mezi solidaritou a odpovědností. To je evropská cesta,“ informovala na sociální síti X předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

