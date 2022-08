Babiš drtí Ostravu, vede v Plzni. Už se rýsují komunální volby

Ve druhé půli září proběhnou v Česku komunální volby. Na malých obcích v nich v předchozích letech často vítězila lokální sdružení. Ale jak to bude ve velkých městech? Průzkum Phoenix Research ukázal, že v Praze dominuje koalice SPOLU. STAN v hlavním městě zřejmě čeká tvrdá rána. Naproti tomu v Ostravě vítězí na celé čáře hnutí ANO Andreje Babiše. A jak je to např. v Plzni? Nahlédněte.

V pátek 23. září a v sobotu 24. září proběhnou v České republice komunální volby. Opoziční SPD na sociálních sítích voliče nabádá, aby lístky s kandidáty vládních stran vyhodili do koše. Předvolební průzkumy však naznačují, že kupříkladu v Praze či v Brně se k tomu voliči nechystají. V obou městech má koalice SPOLU, či jen ODS s TOP 09 nakročeno k vítězství.

V Praze chce v tuto chvíli hnutí ANO volit podle průzkumu 17,1 procenta voličů. Koalici SPOLU chce svůj hlas odevzdat 26,5 procenta voličů. Hnutí STAN, které si s sebou v Praze vláčí na zádech kauzu pánů Petra Hlubučka a Michala Redla, hodlá volit asi 3,7 procenta voličů. Stávající pirátský primátor Zdeněk Hřib se podle dostupných dat může těšit na zisk 9,1 procenta hlasů.

Komunisté by v hlavním městě získali 1,5 procenta, koalice ČSSD a Zelených by podle průzkumů získala 3,1 procenta. Tentýž výsledek by obdržela koalice SPD, Trikolora, Chcípl pes a nezávislí. Hnutí Praha sobě se může těšit na zisk 15,6 procenta hlasů.

V Brně by Andrej Babiš získal 21,2 procenta hlasů, koalice ODS a TOP 09 by získala 25,3 procenta hlasů. Lidovci a STAN by se mohli těšit na zisk 6,3 procenta hlasů. Koalice Zelení a Žít Brno 4,6. Piráti by podle průzkumu získali 10,3 procenta hlasů. ČSSD by obdržela 5,6 procenta, koalice SPD, Trikolora a Moravané 5,1 procenta hlasů.

V Ostravě, kde už 4 roky dělá primátora Tomáš Macura z ANO, Babišovo hnutí ANO v průzkumu kraluje. Získalo by 31,6 procenta. Koalice SPOLU by v Ostravě podle průzkumu získala 11,2 procenta. Starostové by získali 4,7. Piráti by obdrželi 9,2 procenta. SPD by tady získala 8 procent, hnutí Ostravak by získalo 9,9 procenta hlasů. ČSSD v koalici s uskupením LEČO by získala 5,6 procenta hlasů.

Ve čtvrtém největším městě republiky v Plzni se na prvním místě umístilo hnutí ANO Andreje Babiše, které na západě Čech vystupuje v koalici s nezávislými. Tato koalice by získala 28,4 procenta hlasů. Koalice SPOLU by obdržela podle průzkumu 25,4 procenta hlasů, STAN by v Plzni získal 7,2 procenta hlasů. Piráti by obdrželi 9,6 procenta hlasů, SPD 5,7 procenta. Sociální demokraté by mohli získat 4,5 procenta.

