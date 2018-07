Babiš hovořil o demisi ministra Krčála, ale pak se naštval: Fake news z Bakalových novin

Podle Babiše je správně, že Krčál odstoupil. „Myslím, že pan předseda (Jan) Hamáček (ČSSD) to vyřešil rychle, a doufejme, že zbytek vlády už bude mít diplomky v pořádku,“ poznamenal do kamer Babiš. Nerad by řešil další problémy, které kabinetu nedodávají dobrou náladu.

Babiš odmítl kritiku pravicové opozice, že je jako premiér odpovědný za to, koho si do vlády nominuje, a nese tedy za tyto personální přešlapy jasnou odpovědnost. Podle Babiše je to hloupý názor. „Samozřejmě jsem univerzální pachatel,“ pousmál se znovu. „Jak to mám komentovat, takový hloupý komentář, když všichni vědí, že to byla nominace ČSSD a že si do těch nominací nemluvíme,“ doplnil šéf kabinetu. V opozici podle premiéra často sedí lidé, kteří v parlamentu dvacet pět let a „parazitují na občanech".

Z paní Jany Maláčové, nové ministerské nominantky ČSSD, má prý dobrý pocit. Jednou s ní diskutoval.

„Výběr nástupce nechám na ČSSD. Pokud na MPSV přijde paní Maláčová, její studium v zahraničí bude určitě ve vládě plusem,“ uvedl Babiš. Dosavadní šéfka odboru rodinné politiky ministerstva Maláčová získala magisterské tituly v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a v oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

V závěru svého vystoupení si předseda vlády rýpl do médií vlastněných Zdeňkem Bakalou, když zdůraznil, že vždy byl součástí Rady vlády pro boj proti korupci. „Nesmíte kopírovat fake news Bakalových novin, zase,“ vypálil premiér. Oni napíšou nějakou lež a potom všichni to opisujete,“ přisadil si ještě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Petr Krčál ČSSD



ministr práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Miloš Zeman bude s premiérem Andrejem Babišem (ANO) mluvit o situaci v čele Ministerstva práce a sociálních věcí v sobotu v Lánech po jednání expertního týmu hlavy státu. ČTK to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) dnes oznámil svůj odchod z funkce kvůli podezření z plagiátorství v bakalářské práci. Předseda sociální demokracie, vicepremiér Jan Hamáček, již Krčálovo rozhodnutí oznámil Babišovi. Navrhl mu jako novou ministryni Janu Maláčovou, která na úřadu dosud vede odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

Expertní tým prezidenta se v Lánech schází pravidelně. Tentokrát budou v sobotu Zemanovi poradci jednat o rozpočtu. Na schůzce budou Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Po ukončení jednání bude pan prezident hovořit s panem premiérem o otázce Ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl Ovčáček.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

