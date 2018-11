Babiš je proti paktu o migraci. Zde jsou tři důvody, proč by prý měl změnit názor

Globální pakt OSN o migraci je v poslední době stále častěji podrobován kritice. Spojené státy i Maďarsko už se rozhodly od této úmluvy odstoupit. S vysokou pravděpodobností se k témuž kroku chystá i český předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Experti světového ekonomického fóra však nabídli všem státům světa tři důvody, proč by měly své případné odmítnutí ještě zvážit a nakonec dohodu přece jen přijmout.

Důvod číslo 1: Dohoda bude přínosná pro všechny země.

Experti Světového ekonomického fóra mají za to, že Globální pakt OSHN o migraci pomůže v konečném důsledku všem zemím. Je jasné, že masová migrace existuje, a podle tvůrců zprávy Světového ekonomického fóra mají za to, že ji nelze zastavit. A pokud ji nelze zastavit, je lepší se shodnout na pravidlech jejich regulace. Na pravidlech, která budou výhodná jak pro země, odkud migranti odcházejí, tak pro země, do kterých míří.

Již dnes řada zemí v čele se Spojenými státy prosperuje za značného přispění migrantů, kteří v dané zemi pracují. To prý dokazuje, že je migrace opravdu prospěšná. Ti, kteří odešli ze svých domovů, si vydělají, a země, kam přišli, jsou díky migrantům také bohatší.

Americká administrativa či maďarská vláda tvrdí, že pakt oslabí jejich suverenitu, protože vytvoří jakousi nadnárodní sílu, která bude zemím vnucovat něco, co není v zájmu občanů daných zemí. Podle odborníků Světové obchodní organizace to není pravda, protože dohoda není právně závazná a navíc výslovně stanoví, že si každá země svobodně nastavuje svou migrační politiku.

3. Pakt je vyvážený, a to i v těch nejobtížnějších otázkách

Posledním a třetím důvodem pro přijetí paktu o migraci má být skutečnost, že je vyvážená. Jasně stanoví i právo jednotlivých zemích vykázat ty migranty, kteří nevstoupili do země v souladu se zákonem. Repatriace má však probíhat důstojně. Pakt klade důraz především na šetrné zacházení s migranty – dětmi.

