Babiš je úplně jiný tvor, než když jsem ho poznal, lituje Zlatuška. Uvažuje dokonce o premiérově příčetnosti

V současné době vypadá Babišova cesta jako geniální plán: založit politické hnutí, najít do první volební kampaně známé osobnosti a později, když už bude hnutí zavedené, vyměnit osobnosti za loajální dělníky politiky, píše v úvodu rozhovoru server. Podle Zlatušky to nejspíše ale plán nebyl.

Podle jeho slov se stalo především to, že Babiš začal měnit svou tvář. „Myslím, že čtyři roky předtím byl Babiš jiný člověk. Můžete namítnout, že jsem byl naivní. Myslím si, že se změnil,“ uvedl Zlatuška, který věří, že některé jeho postoje ze začátku nebyly hrané, že to prostě nebyla „ďábelská komedie“ s dohledem daleko dopředu.

„Věděl jsem ale, že moc korumpuje, a proto podobné snahy dopadnou dřív nebo později špatně,“ podotkl ke svému angažmá v hnutí ANO Zlatuška s tím, že to skončilo špatně mnohem dřív, než si původně myslel.

Babiš podle Zlatuškova mínění není až tak sofistikovaný, aby takový plán dopředu vymýšlel, naopak. „Myslím, že funguje strašně prvoplánově, nechá se ovlivnit posledním člověkem, se kterým mluvil. Nemá sofistikovanost toho, co vyžaduje řízení státu,“ říká s tím, že takové vidění on vůbec nemá. „Z tohoto hlediska se mi nezdá, že by to celé byla plánovaná habaďúra,“ dodává.

Přiblížil, co přesně myslí onou zmíněnou „habaďúrou“. „Že se tvářil, že do svého projektu bere známé lidi, které chtěl ale jen využít na plakátech a později pokračovat bez nich. S tím by musela být spojená velká sofistikovanost, které není schopen,“ je si jistý Zlatuška. Jestli se prý mají bránit zájmy České republiky, tak se má nastolit právní stav a zastavit čerpání dotací pro Agrofert.

Okomentoval i Babišův spor s Evropskou komisí a auditním návrhem hovořícím o jeho střetu zájmů. Babiš podle něj nejspíše stojí před rozhodnutím, jestli dotace, anebo angažmá ve vládě. „Ovšem vyjádření, která dává na veřejnosti, mi připadají úplně mimo to, co bych čekal od příčetného člověka,“ podotkl Zlatuška s tím, že si Babiše pamatuje, když byl na poslaneckém klubu ochotný horovat pro agendu Rekonstrukce státu. „Tohle je opravdu úplně jiný tvor,“ dodal na závěr.

