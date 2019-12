Babiš jede, Okamura jede. Další průzkum, který v kavárnách zkazí Vánoce

Největší podporu voličů mělo v prosinci podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále hnutí ANO s 29,5 procenty. V porovnání s listopadovým šetřením si hnutí premiéra Andreje Babiše o 0,5 bodu pohoršilo. Posílili druzí Piráti, avšak ODS si o 1,5 % pohoršila a spadla na třetí místo. Podpora SPD stoupla na 5,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, skončily STAN, Trikolóra, TOP 09, Svobodní i Zelení. „STAN, TOP 09 a Trikolóra se pohybují spíše pod 5 %, ale to nutně nevylučuje jejich šance na případný vstup do Poslanecké sněmovny,“ okomentovalo CVVM.

Pokud by se v prosinci 2019 konaly volby do Parlamentu České republiky, tak by se jich zúčastnilo 62 % obyvatel. Volby by tedy vyhrálo ANO s téměř 30 %. „Sběr dat probíhal v období od 30. 11. do 11. 12. 2019. Oznámení o existenci definitivní auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše proběhlo na počátku sběru dat (1. 12. 2019). K obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo došlo přibližně v polovině sběru dat (4. 12. 2019). Při srovnání období před obnovením trestního stíhání a po obnovení trestního stíhání nejsou v míře podpory stran žádné statisticky významné rozdíly,“ komentovala výzkum samotná agentura.

Dále agentura informuje o tom, že nedošlo k žádným statisticky významným změnám ve společnosti a volební preference zůstávají stabilní. Volby by tedy vyhrálo hnutí ANO s 29,5 %, druzí se umístili Piráti s 14 %. Jako třetí je ODS s 12,5 %. Tu následuje koaliční ČSSD s 10 %, následovaná KSČM s 8 %. Lidovci se umístili na šestém místě s 6,5 %, za kterými je SPD s 5,5 %. Pod pětiprocentní hranicí skončil STAN s 4 %, Trikolóra a TOP 09 s 3,5 %, Zelení s 1,5 % a Svobodní jsou uvedeni jako poslední konkrétní strana s 1 %. Zbytkových půl procenta hlasů by si rozdělily ostatní strany. Do průzkumu se zapojilo 713 respondentů.

Zdroj: Tisková zpráva CVVM

Tento průzkum se však liší od ostatních, které v uplynulém měsíci vyšly. Dle agentury Kantar, která zpracovala průzkum pro Českou televizi, se liší výsledky u ODS, které by agentura nadělila 14,5 %. Další změna byla u Trikolóry a STAN, které by volilo shodně 6,5 % populace. Obě strany by tedy dle agentury Kantar měly pokořit pětiprocentní hranici potřebnou pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. Výsledky průzkumu se lišily i u ostatních stran.

Zato agentura STEM zveřejnila 10. prosince průzkum, podle kterého by například Trikolóra Václava Klause mladšího získala pouhých 1,9 % hlasů. Ve STEM je i posíleno ANO, které by údajně mělo získat téměř 35 % a Piráti s ODS mají mít kolem 10,5 %. I SPD zde má 9 %, což je o 3,5 % více, než kolik mu přisuzuje CVVM.

