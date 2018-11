Babiš klame, komedie. Rozhořčený Tomio Okamura varuje Čechy ohledně Globálního paktu o migraci

„Seznámili jsme ostatní poslance s obsahem tohoto zcela nepřijatelného dokumentu a Sněmovna do pozdních večerních hodin projednávala stanoviska. Tehdy ale hnutí ANO nepodpořilo v hlasování náš návrh, aby ČR od Globálního paktu odstoupila. Nicméně se usnesením podařilo zaúkolovat vládu, aby do 15. listopadu předložila Sněmovně svůj návrh stanoviska. Hlasovalo se o tomto usnesení a jediní poslanci SPD hlasovali PRO, takže usnesení neprošlo: ‚Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny‘,“ zmínil dále Okamura ve svém příspěvku.

„Ostatní politické strany kromě SPD odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN,“ dodal.

Jak pak zmínil, nyní už Andrej Babiš konečně asi tuší, o co jde, tak mlží. „Proti přijetí paktu je Rakousko, Maďarsko, Polsko, USA i Japonsko – a tak premiér klame lidi, že je také proti. Přestože byl ještě před měsícem pro. Je to směšná a nebezpečná komedie. Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a premiér neví, co má říkat Merkelové a co má říkat voličům. Na příštím jednání Sněmovny navrhnu tento bod opět zařadit, abychom se znovu pokusili usnesením Sněmovny vládu závazně zaúkolovat, aby od Globálního paktu o migraci odstoupila,“ uzavřel.

Celý příspěvek Tomia Okamury:

