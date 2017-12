Babiš má dost času, aby se vyrovnal Putinovi. Nadání má obdobné, ne-li větší, píše Džamila Stehlíková

Jako první se likvidovala agenda lidských práv, kterou spravuje Úřad vlády už od devadesátých let. Na Úřadu vlády tak končí tým špičkových úředníků. „Ten při přípravě zákonů a při přijetí vládních usnesení hlídal nedotknutelnost lidských práv každého občana, nikoliv jen menšin, ale naprosté většiny,“ zuří exministryně.

Premiér Andrej Babiš už dříve zrušil post ministra pro lidská práva, nehodlá jmenovat ani zmocněnce pro lidská práva, na prvním zasedání své vlády prý zlikvidoval i tým úředníků, který se zabýval ochranou lidských práv na vládní nadresortní úrovni. „Budeme zranitelnější a bezbrannější proti zlovůli konkrétních mocných, kterým se znelíbíme, a proti slepé mašinérii represivního aparátu,“ zoufá si Stehlíková na svém blogu na Aktuálně.cz.

Je prý přesvědčena o tom, že likvidace nepohodlných ochránců lidských práv je pouze začištění terénu a příprava na další kroky vlády, na ukrajování práv každého z nás a posilování centrální moci Andreje Babiše.

„Naše společnost se kvapem normalizuje a proměňuje se na fasádní demokracii, vykuchanou zevnitř zlovůlí mocných. Ve svobodné zemi je suverénem lid, každá snaha omezovat jeho práva a svobody je zlem, které vede k pomalému umírání demokracie a k degradaci společnosti,“ míní a dodává, že tam, kde není svobody a kreativity, není ani prosperity a radosti.

Podobnou koncentraci exekutivní, zákonodárné, ekonomické a mediální moci v rukou jednoho člověka jako Babiš má například Vladimír Putin v Rusku. „Stejně jako Putin je bezohledný selfmademan i Andrej Babiš. Stejně jako Putin byl vychován v řadách státní bezpečnosti, tedy v StB v Československu, KGB v Rusku,“ upřesnila.

Na rozdíl od Babiše se však podle Stehlíkové Putin v Rusku dostal o značný kousek dál v potlačování svobody i likvidaci lidských práv. „Ale Babiš má dost času, aby se vyrovnal Putinovi. Nadání má obdobné, ne-li větší. Na rozdíl od Putina umí sám sebe s chutí pochválit, v tom se podobá Donaldu Trumpovi. Tandem se Zemanem podrží Babiše u kormidla tak dlouho, jak to bude Babiš potřebovat,“ řekla.

Na závěr nezapomněla poukázat na to, že Zemana zase přitahuje zlo v podobě neomezené moci, kterému se rád klaní nejen v Rusku a v Číně, ale i ve vlastní zemi. „Přitahuje to i mnohé z nás. Proto mají Babiš se Zemanem tolik voličů. Jejich prostřednictvím se mstíme úspěšnějším za to, co se nám v životě nepovedlo,“ je si jista bývalá ministryně.

„Odneseme to sami. Budeme chudší, nesvobodnější, nenávistnější, světu pro smích. Historie přichází jednou jako tragédie, podruhé jako fraška,“ uzavřela Srehlíková.

