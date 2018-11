Babiš má problém, který nechce řešit. Místo toho udělá užitečné idioty z SPD, posmíval se Kupka v ČT Radimu Fialovi

Babiš dnes dorazil na jednání klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně kolem sedmnácté hodiny. Doprovodil jej tam místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček. Na klubu strávil podle informací zhruba hodinu a půl, kde poslancům komentoval údajný únos svého syna a odpovídal na jejich dotazy.

Po schůzce předseda vlády ze Sněmovny rovnou odjel a s mediálními zástupci hovořit odmítl. Později však, jak uvedla redaktorka České televize, poslal veřejnoprávní televizi SMS zprávu, kde krátce schůzi shrnul. „Vysvětlil jsem ČSSD celou účelovou, zmanipulovanou neetickou kauzu Seznamu. Proti mně a mojí rodině,“ napsal premiér.

Čím dál aféra však bude trvat, tím horší to bude, říká Radim Fiala. „Věčné spekulace budou způsobovat dále politické krize, jakých jsme nyní svědci,“ řekl s tím, že je potřeba urychleně s tím něco dělat. Tedy kauzu vyšetřit na straně orgánů činných v trestním řízení.

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 88% Nemá 12% hlasovalo: 13816 lidí

Pokračoval s tím, že je přece známo, že se proslýchá, že dochází k výměnám vyšetřovatelů v kauze Čapí hnízdo. „To, že to vše vzbuzuje otázky, je naprosto legitimní. Andrej Babiš by měl hned rezignovat, situace dopadá na hnutí ANO, na vládu jako celek i na Českou republiku. Ten neměl do vlády vůbec chodit,“ řekl Kupka jasně.

„Babiš to řeší jen tak, že se snaží situovat do role oběti! Tomu přece nikdo nemůže věřit,“ burcoval dál místopředseda ODS a připomněl, že se ví, že to byl právě on, kdo do toho všeho zatáhl své děti. „Byl to on, kdo tady přísahal na zdraví svých dětí a pak je nechával podepisovat dokumenty v kauze Čapí hnízdo,“ podotkl.

Radim Fiala místy přikyvoval a přihlásil se o slovo s tím, že i oni řekli, že by rádi vyjádřili nedůvěru vládě, i když každá strana, jak již avizoval Okamura, má k tomu trochu jiné důvody. Za hnutí SPD sdělil, že důvodem je hlavně to, že vláda prosazuje jiný program. „Nám nevadí, že řídí vládu Andrej Babiš, ale že je její součástí ČSSD,“ uvedl s tím, že co se týká dobrovolné rezignace Babiše, je to skutečně na orgánech činných v trestním řízení.

„Bohužel my jsme věřili, že orgány činné dělají svou práci. Včera jsme viděli, že to tak není. Že nebyly schopny za dva roky vyslechnout svědky, to je opravdu problém,“ dodal Fiala a předeslal, že i to bylo hlavní součástí dnešního jednání Tomia Okamury s Andrejem Babišem.

Předseda hnutí SPD Okamura dnes Babišovi nabídl podporu nového kabinetu bez ČSSD výměnou za prosazení programu svého hnutí. Nad touto informací se začal Kupka usmívat. Den předtím to totiž ještě vypadalo, že jsou všechny opoziční strany na jedné lodi. Okamura sám říká, že ale neměl na tiskové konferenci mezi ostatními předsedy opozičních stran možnost promluvit a že pokud by se tak stalo, všichni by jeho postoj dávno znali.

„Tohle je Okamurův unikátní názorový obrat,“ kroutil hlavou Kupka. „Možná otočil kvůli tomu, že dostal rázem vynadáno na sociálních sítích za to, na jaké tiskové konferenci se to objevil,“ nepřestával se usmívat místopředseda ODS a připomněl, že ještě před onou tiskovou konferencí si jasně dali na stůl, co od toho všechny strany očekávají.

„Okamura teď využívá situaci, aby se vklínil do současné vlády, to je vizitka politického fungování SPD,“ shrnul Okamurovu aktivitu Kupka a zmínil, že ODS v tom nijak nespekuluje a její důvody jsou zcela jasné a konzistentní. „Vláda, která bude mít ve svém čele trestně stíhanou osobu, bude trvale vystavena podobné nejistotě, zátěži a rizikům,“ trvá opakovaně na postoji občanských demokratů.

Navázal na něj Radim Fiala s vysvětlením, jak to tedy SPD ve skutečnosti s vyslovením nedůvěry vládě má a jak to spolu vůbec jde dohromady. Pokud by totiž odešla celá vláda, těžko by se hledal nějaký prostor, kde by SPD ve vládě byla. S Kupkou se prý Fiala liší v důvodech, pro které na tiskové konferenci stáli. Společným důvodem všech opozičních stran prý bylo vyjádření nedůvěry vládě jako akt Poslanecké sněmovny. „Jinak ostatní na konferenci stáli, jelikož jejich téma je Antibabiš a náš problém ve vládě je ale ČSSD se svým protipólním politickým programem,“ upozornil Fiala.

Na tiskové konferenci podle Fialových slov došlo také k jedné věci. A sice že před ní bylo velmi málo času na to, aby se lidé domluvili na tom, jak to bude. Na stole byly čtyři body a každý z lídrů řekl své, proč tam vlastně stojí, což se předsedovi SPD nepodařilo. „Okamura se na to prostě nedostal, sám to říká,“ hájil předsedu hnutí SPD a rovnou se obrátil na Kupku se slovy, že k žádnému otočení nedošlo, jelikož je jejich hnutí také konzistentní a říkají stále tu samou věc.

„Tohle není žádná pravda. Jedním z našich témat je naopak udržet standardní demokratická pravidla v Česku a je zjevné, že znovu dochází k porušení těchto pravidel,“ bouchl do stolu Kupka a upozornil, že se Babišovy opakované výpovědi značně v několika bodech liší od reality. „Nebudeme mlčet, proto ODS vystupuje, jak vystupuje,“ zdůraznil.

Moderátora zajímalo, s čím tedy nakonec Okamura od Babiše odcházel. Podle slov Fialy spolu mluvili o programu a podpoře SPD. O tom, jak vypadá situace týkající se vlády, a druhá věc byla osobní, týkající se jejich dětí. „Oba totiž mají dospělé syny a jsou ve stejné situaci, ale nevím podrobnosti,“ sdělil Fiala. Upřesnil alespoň, o jakých zákonech spolu mluvili. Prvním byl prý zákon o lidech v dluhové pasti, dalším zákonem je finanční podpora pracujících rodin s dětmi. Třetí věc svázat výši starobních a invalidních důchodů s minimální mzdou. A poslední věc byl zákon o zastropování lichvy.

Příslib toho, že by se zmíněné zákony měly dočkat podpory, prý zatím není. „Domluvili se společně zatím na tom, že se potkají ještě příští týden, ujasní si situaci. Okamura dá Babišovi na papíře návrh toho, co by očekával,“ uvedl Fiala.

„Takže Babiš má tedy problém, který ale nechce řešit, a místo toho udělá z SPD užitečné idioty, protože za daných okolností se pro sociální demokraty začne situace vyvíjet úplně jinak,“ glosoval udiveně Kupka s tím, že už za chvíli uslyšíme, že nemůžou dopustit, aby se SPD dostala do vlády, aby jí uvolnili místo.

„Scénář je jednoznačný, překvapuje mě, že na to naskakuje SPD. Zjevně je to pro ně zajímavá politická hra,“ uvedl s tím, že se uvidí, zda něco takového jejich voliči přijmou. „Vzhledem k tomu, co se v České republice odehrává, to pokládám za faul,“ řekl na závěr místopředseda ODS.

