Babiš má stále v rukou docela dobré karty, upozorňuje demonstranty zkušený Pečinka

Demonstrace proti Andreji Babišovi nabývají na síle. Před pár týdny pochodovalo ulicemi Prahy pár tisíc lidí. Postupem času se však demonstrace z hlavního města přesunuly do desítek dalších českých a moravských měst a v samotné Praze místo tisíce lidí vyrazilo do ulic pravděpodobně přes 100 tisíc lidí.

Tuto sílu už předseda vlády Andrej Babiš (ANO), proti němuž jsou demonstrace namířeny, nemůže ignorovat.

Komentátor Bohumil Pečinka však v komentáři pro Info.cz demonstranty upozorňuje, že by se demonstrace měly pomalu nachýlit k závěru a měl by přijít nějaký další rozhodný krok.

Mohli by přitvrdit a kupříkladu zablokovat některé důležité dopravní tepny v hlavním městě. Riskovali by tím však, že stoupenci prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše označí demonstranty za pučisty a semknou se za zmíněným duem.

Další z možností je najít nějaké politické řešení. A tady podle Pečinky třímá v rukou Babiš stále silné karty.

„Pokud by se Babiš cítil ve velké defenzívě, může svolit k předčasným volbám, v nichž by „jeho svět“ reprezentovaný stranami jako ANO, KSČM a SPD mohl dokonce posílit. Například tím, že vtiskne tomuto hlasování referendální ráz, překlopí jeho vyznění do protestu proti „intervencím Evropské unie“ a své kritiky z Václavského náměstí označí za „pučisty“. Některé ze stran v opozici proti Babišovi by se v předčasných volbách naopak se Sněmovnou mohly rozloučit,“ uvedl Pečinka.

„V takové atmosféře posledního soudu, by se mohla zvednout volební účast. K volbám pak nejspíš přijdou v úplně jiném počtu úplně jiné typy lidí než v posledních dvaceti letech a tady se už nedá nic předpovídat. Vzhledem k fragmentované opozici by Babiš rozhodně nebyl bez šance. S takhle silným mandátem by pak mohl snáze prosadit strukturální změny české politiky i společnosti,“ doplnil.

Hnutí Milion chvilek pro demokracii by se také mohlo proměnit v jakési Občanské fórum 2.0, což by však velmi pravděpodobně vymazalo z politické mapy nejednu stranu. Komentátor má však za to, že by šlo o relativně čisté politické řešení, které by mohlo napomoct současnou poltickou krizi vyřešit.

autor: mp