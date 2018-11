Babiš má vážně velký problém. Do věci se vložil advokát Tomáš Sokol

Hlavní spor mezi redaktory a premiérem Babišem se odehrál o to, zda byl premiérův syn na Krym unesen, nebo na něj odjel dobrovolně, jak tvrdil premiér Babiš. Právník Sokol udělal jasno v tom, co je dle práva posuzováno jako dobrovolné cestování, a co už nikoliv.

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 5458 lidí

„Pokud někoho donutím, aby někam odjel, tak je to na samé hranici naplnění trestného činu,“ řekl Sokol. Přicházel by podle něj v úvahu trestný čin zavlečení, omezování osobní svobody, nebo vydírání.

Klíčovou osobou je podle něj ten, kdo transport prováděl, tedy Babišem mladším jmenovaný Petr Protopopov, který má pracovat jako řidič ve společnosti Agrofert, kterou Babiš senior po vstupu do politiky vložil do svěřeneckého fondu.

„„Ten pán, který transport realizoval, bude mít co vysvětlovat. Jde o způsob, jakým pan Babiš popisuje, jak zmizel,“ myslí si advokát. Podle něj slova Babiše juniora budí podezření, že s jeho osobou bylo nakládáno v rozporu s jeho vůlí, což by zakládalo výše zmíněné trestné činy.

Sokol se také jako zkušený advokát vyjádřil k psychickému zdraví mladého Babiše. Po shlédnutí reportáže se totiž u mnohých lidí objevily pochybnosti, do jaké míry je jeho svědectví věrohodné, když navíc sám přiznal, že je psychicky nemocný a je léčen psychofarmaky.

Advokát Sokol ale považuje jeho svědectví za věrohodné. „„Z toho, jak jsem viděl vypovídat řadu lidí, se tady nejeví nic, co by vyvolávalo podezření, že neví, co říká. Že chce předstírat něco jiného. Koherentně reaguje, na co je dotazován, rozvíjí myšlenku,“ řekl pro SeznamZprávy. Duševní potíže, jak advokát zdůraznil, neznamenají, že člověk není způsobilý podat svědectví.

Podle právníka je ale v tuto chvíli míč na straně policie, která si musí od nezávislého posuzovatele zjistit, jaký je skutečný psychický stav osoby a zda ovlivňuje její právní způsobilost. Nezpůsobilost je totiž překážkou trestního stíhání. Pokud si policie takový posudek, který by zjistil skutečný stav věci, nenechala udělat, je to podle Sokola její pochybení.

