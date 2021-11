Babiš mladší: Pravda odhalena. Vadí mu očkování, prachy došly. A Šafr? Ani se neptejte

reklama

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 14% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 81% hlasovalo: 37059 lidí , že Andrej Babiš mladší před volbami aktivně zasáhl do kampaně. Kromě řady rozhovorů, v nichž se kriticky vyjadřoval ke svému otci, pak nejvíce do médií proniklo, když se potomek končícího ministerského předsedy za doprovodu režiséra-dokumentaristy Víta Klusáka objevil na mítinku hnutí ANO v Ústí nad Labem a přímo Babišovi před kamerami věnoval několik slov. „Dnes máš narozeniny. Jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys mohl slyšet na svoje narozeniny,“ prohlásil Andrej Babiš mladší na setkání.



Po volbách sice ještě oslavoval prohru svého otce, pak ale Babiš junior odletěl zpět do Švýcarska, a jak poznamenávají i novináři, změnil dosti intonaci na sociálních sítích – velmi vulgární příspěvky se nyní na jeho profilu objevují téměř pravidelně.



„Čau zmrdi! Je tohleto hlas Andreje Babiše mladšího? Počkejte, vteřinku. A myslíte si, že mi není jasný, že tohle to skončí, já nevím, na internetu, já nevím, klidně to může skončit i v televizi, ale mě je to úplně v píči, jo. Zmrdi, už mě neserte dneska! Jo? Mám dost vašich píčovin! Na shledanou neboli na slyšenou, zmrdi zkurvení,“ poslal například nedávno ve vzkazu junior ve vzkazu.

"Velký hrdina" skrytý za internetem.



(Vás mrdá hajzlové) Nazdar pic.twitter.com/Ort8N3jt9o — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) November 13, 2021

Psali jsme: Babiš mladší vybuchl. „Zm*di, už mě nes*rte.“ Zanechal podivnou nahrávku

Babiš mladší se měl ocitnout ve finančních problémech už po příjezdu do Česka, tehdy ovšem získal finance od novináře a šéfredaktora serveru Forum24.cz Pavla Šafra, se kterým se domluvili na vzniku knihy.



Ta podle Šafrových slov skončila na tom, že má Babiš jr. „omezené jazykové možnosti“. Zda musel Babiš mladší vrátit zálohu, neodpověděl. „Když chci někomu pomoci, nesleduji tím jiný cíl, než je pomoc,“ sdělil pouze pro Deník N. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Server dále mapuje, že Šafr před volbami s premiérovým synem aktivně spolupracoval a zároveň přinesl vyjádření psychiatra Karla Kaufnera, podle nějž premiérův syn není psychicky nemocný člověk – přičemž tento psychiatr označovaný Šafrem za „švédského experta“ ovšem v českém rejstříku soudních znalců nepůsobí.



„Mně stejně přijde absurdní, že to řešíte. Co vás k tomu vede? Vždyť je to děsivě tragický osud,“ odmítá nyní Šafr Deníku N blíže se bavit na dané téma.



Babiš mladší Šafrovi v poslední době poslal vzkaz ve formě zdviženého prostředníčku a neměl pro něj příliš dobrá slova.







Proč by tak tomu mohlo být, hledají reportéři u bydlení Babiše při pobytu v Česku – právě to mu totiž poskytl šéfredaktor Forum24.cz.



Dokumentarista Vít Klusák, se kterým se Babiš ještě stále baví, odhaluje, že jakmile přišel termín voleb, zvýšil se juniorovi nájem v bytě poskytnutém Šafrem dosti drasticky.



„Jak to souvisí s volbami? Udělal bych to vždycky. Také jsem mu ale řekl, že by měl jít do práce. To se mu nelíbilo a vrátil se k matce. Cílem bylo vrátit ho do života a ne ho využít, což se mi snažíte podsouvat,“ odmítl nato Šafr Deníku N, že by Babiše po volbách odkopl.



Podle Klusáka Babiše mladšího zklamaly výsledky voleb, v nichž ANO získalo 27 % hlasů, a jako odpůrci očkování mu prý vadí aktuální české restrikce.





Psali jsme: Babiš mladší: Češi jsou odpad. Česká m*dko



„Pardon, ale tohle je za hranou veškeré novinářské etiky. Především Pavel Šafr nyní působí jako člověk, který AB juniora zneužil, vysál a odhodil. Lidsky je mi mladého Babiše hrozně líto,“ vyjádřila se po zveřejnění článku novinářka Apolena Rychlíková.



„Jasně. Protože jsem stoprocentní netvor. Pan premiér si to také myslí,“ vpálil jí za to Šafr, o němž premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) řekl, že manipuluje s jeho synem.

Jasně. Protože jsem stoprocentní netvor. Pan premiér si to také myslí. — Pavel Šafr (@pavelsafr) November 19, 2021

Dle Šafra jde akorát o „dětinské nesmysly“.

Na dětinské nesmysly se jinak reagovat nedá. — Pavel Šafr (@pavelsafr) November 19, 2021

Psali jsme: Taková pr*sárna na Zemana, že i na Seznam Zprávy to bylo moc Jsme na křižovatce mezi civilizací a temnem. Pavel Šafr ve volbách spoléhá na mládež Šafr zuřil, že rozhlas pustil do debaty novináře „z Agrofertu“: Jako v Rusku. Svobodná žurnalistika je prý v ČT jako porno Mladý Babiš vykládal v DVTV, že otec je největší korupčník a jak měl těžké dětství. Pak padl dotaz na Šafra a peníze a úsměvy skončily

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.