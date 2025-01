Babiš na Primě: Fiala je nekompetentní a stále lže. My jsme už ukázali, že vládnout umíme

Hostem nedělní Partie CNN Prima News byl Andrej Babiš, předseda opozičního hnutí ANO. Moderátorka Terezie Tománková se ho v první hodině vysílání ptala na to, zda chce být příštím českým premiérem, koho přizve do vlády a jaké by byly jeho nejdůležitější kroky v oblasti ekonomiky a zahraniční politiky. Babiš se podle svých slov v příštích měsících hodlá zaměřit především na to, aby ANO zvítězilo ve volbách.

Andrej Babiš, předseda opozičního hnutí ANO, se v Partii televize CNN Prima News vyjádřil k poslednímu vývoji volebních preferencí. Týdenní model počátkem ledna zpracoval ústav empirických výzkumů STEM. Více než 30 procent respondentů v něm uvedlo, že by volilo ANO, za budoucího premiéra by si dotázaní nejvíce přáli právě Babiše.

„Je to fajn,“ reagoval šéf opozice, „na druhou stranu nám to dělá medvědí službu.“

Lidé by si podle něj mohli myslet, že už je rozhodnuto, a nepřijít k volbám.

„Musíme lidi přesvědčit, aby nás volili,“ zdůraznil Babiš.

Je prý připravený dělat kontaktní kampaň v Moravskoslezském kraji a cítí se ve formě, což mu i lékaři potvrdili, když je navštívil v rámci preventivních prohlídek.

Nejlepší by bylo, kdybychom vládli sami

Na otázku moderátorky Terezie Tománkové, jací by mohli být koaliční partneři příští vlády ANO, Babiš neodpověděl přímo. „Nechci akceptovat, že už jsme vyhráli. Pokud by se to stalo, nejlepší by bylo, kdybychom vládli sami. Ale v minulosti jsme měli úspěšnou vládu se sociálními demokraty,“ připomněl předseda ANO.

Zmínil také stranu Motoristé sobě, která je s ANO ve frakci Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Nevyloučil ani případnou spolupráci s SPD.

Moderátorka připomněla, že SPD usiluje o vypsání referenda o setrvání v NATO i v EU. Babiš zmínil, že tato referenda nejsou zapotřebí. „Jsme členy frakce Patrioti pro Evropu, která změní Evropu k lepšímu. S každými dalšími evropskými volbami náš význam poroste,“ řekl politik.

Vystupovat se nechystá ani z NATO. „Na rozdíl od jiných jsme podporovali Donalda Trumpa. Zvítězil a teď věříme, že splní, co slíbil – ukončí válku na Ukrajině,“ řekl Babiš.

Na obranu dvě procenta, pět je moc

Neobává se ani toho, že by Trump po členských státech NATO požadoval, aby na obranu vydávaly pět procent HDP. „Dvě procenta stačí. Ani to nedokázala současná ministryně obrany utratit. Pět procent je nereálných. HDP poroste, takže i výdaje na obranu půjdou nahoru. Když bude zapotřebí, tak to Trumpovi vysvětlíme. On to pochopí,“ soudí předseda ANO. S Trumpem se podle svých slov setkal již několikrát a podle jeho názoru se s ním dá mluvit.

Možná se vrátí Plaga a Vojtěch

Babiš nevyloučil možnost, že se stane předsedou příští české vlády. Připomněl však, že ANO má ještě jednoho kandidáta, a tím je Karel Havlíček. Zatím je jisté pouze to, že ANO bude usilovat o vítězství ve volbách a obsazení křesla premiéra.

Do politiky by se mohl vrátit také bývalý ministr školství Robert Plaga a někdejší šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch. Plaga by se měl stát lídrem středočeské kandidátky ANO. Vojtěch zatím možný návrat do politiky zvažuje. „V nemocnicích na něj vzpomínají v dobrém... Chápu, že se rozhoduje, má manželku, malé dítě a v politice to není snadné,“ řekl Babiš.

Prozradil také, že v Jihomoravském kraji by měla být jedničkou kandidátky Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu ANO.

Fiala splnil 93 procent z nuly

K současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS) se jeho politický konkurent vyjadřoval značně kriticky. „Je nekompetentní a stále lže. Splnil 93 procent z nuly. Já už jsem vládu vedl, za námi jsou výsledky. Fiala není hrdým českým premiérem, jako jsem byl já. Políbil prsten Bidenovi, mluvil stále jen o Ukrajině,“ řekl šéf ANO.

Babišovi se nelíbí, že si ho Spolu dalo na plakát s Putinem. „Já jsem s Putinem nikdy nemluvil. To politici ODS tančili s Putinem. Naše vláda vyhostila osmdesát ruských diplomatů,“ připomněl předseda opozičního hnutí.

Už jsme to dokázali

Velké plány má prý v oblasti ekonomiky, nechtěl však prozrazovat detaily, aby politická konkurence neopisovala. „Současná vláda vybrala víc na daních od lidí, ale ne od firem. My jsme daně vždy vybírali a snižovali,“ poznamenal Babiš.

Snižování daní by se mělo týkat nízkopříjmových obyvatel. Babiš chce také docílit nízkých cen energií, které jsou v současné době v ČR jedny z nejvyšších v Evropě. Ke zlevnění výstavby nových bytů podle předsedy ANO dojde, až se zkrátí stavební řízení.

„Naše politika je pragmatická, odmítáme zelené šílenství,“ zdůraznil předseda hnutí ANO. A dodal: „Už v minulosti jsme dokázali, že vládnout umíme.“

