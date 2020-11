Babiš naložil Pirátům, jako ještě nikdy: Drogy, podpora migrantů, třídní nenávist. Odpověď od Bartoše taky stála za to

V modrém rohu stojí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Proti němu v černém rohu stojí předseda Pirátů Ivan Bartoš. Takhle nějak by mohl vypadat úvod k pomyslnému slovnímu zápasu, do něhož se na dálku pustili právě Bartoš s Babišem. Přesvědčte se sami, jak tento slovní souboj probíhal.

Předseda vlády Andrej Babiš se v rozhovoru pro deník Právo pustil do Pirátů.

„Neštěstí pro zemi by ale bylo, kdyby se do vlády dostali promigranští neomarxističtí Piráti, kteří propagují legalizaci drog. Schválně nemluví o migraci, ale významě ji podporují prostřednictvím Evropského parlamentu. Podnikatele a živnostníky zase nesnášejí jako třídu. Teď zvedají daně z prodeje firem a vyhánějí tím všechny start-upy, technologické firmy, které u nás vznikají a je to i negativní signál pro všechny investory a zahraniční podnikatele,“ vypálil šéf ANO.

A protože byl v ráži, nedal se zastavit.

Kdo nevěří, čeho jsou Piráti schopní, má se podle Babiše podívat, jak strašně si vedou při vládnutí v hlavním městě Praze. Pokud by vládli celé zemi, bylo by to podle Babiše stejně příšerné, jen ve větším měřítku.

„Vždyť chtěli v Praze kontrolovat elektroměry, zda lidé využívají byty a pokud by byt byl prázdný, zvedli by majitelům daň z nemovitosti,“ nešetřil Piráty Babiš.

Ivan Bartoš premiérovi úder vrátil přes sociální sítě.

„To není Sputnik, ani žádný AltRight ‚pravý prostor‘ či ‚pure nazi‘ ‚středoevropan‘, ale nový nabrífovaný Andrej Babiš, premiér ČR vládnoucí s komunisty o pirátech v deníku Právo,“ ozval se předseda Pirátů a přidal obličej klauna, aby ukázal, co si o Babišovi myslí. „Chtěl bych mu jen připomenout, že OSVČ začal drtit on už v minulé vládě jako ministr financí, na nejmenší valil EET, hlásal, že malé podnikání nemá smysl a peníze pro malé a střední firmy sosá jeho ‚holding‘. Poštval zaměstnance proti podnikatelům svými kampaněmi, stačí mrknout do diskusí za ty roky,“ pokračoval nemilosrdně.

A to stále nebylo všechno.

Bartoš, stále v ráži, konstatoval, že v koronakrizi chtěl Babiš hodit živnostníky přes palubu, pomohl jim prý jen díky tlaku opozice včetně pirátů, ale i tak jim dál bere peníze na povinných odvodech, i když jim fakticky znemožníl podnikání. Takový je podle Bartoše Babiš.

Předseda Pirátů také rázně odmítl, že by Piráti prosazovali vyšší zdanění zahraničních investorů, což shodně tvrdí i předseda Trikolóry Václav Klaus mladší i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Bartoš zdůraznil, že tuto změnu prohlasovalo hnutí ANO s ODS.

A nakonec došlo i na Babišem zmíněné migranty. „No a tu kravinu s migrantama už nebaští dost lidí ani Tomiovi. ... To bude veselý volební rok. Babiš is the New Okamura,“ konstatoval Bartoš.

