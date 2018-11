Babiš není normální, myslí si Pavel Šafr. Tolik lumpáren by prý normální svědomí neuneslo. I ze syna pilota udělal štvance

Hned v úvodu připomíná reakci Babiše na reportáž novinářů Seznamu, kde jeho syn potvrdil snahu Babiše schovat ho před policií, a tím mařit vyšetřování dotačního podvodu. Babiš všechny obvinění odmítá, naopak je označuje za hyenismus a snahu ho dostat z politiky.

„Absurdní a nesmyslný projev o zlovolných útocích na svoji rodinu k nám pronášel člověk s psychopatickým vzezřením a s negramotným jazykovým projevem. Měl přitom bezvadný oblek, veselou kravatu a za ním po moři pokojně pluly výletní lodě,“ popisuje Šafr. Podle něho je pro tuto zemi alarmující, že se dostal k moci člověk „bez nejmenší špetky studu a bez jakékoli stopy svědomí“. Podle něho by totiž nikdo normální nevydržel takhle „důkladnou a jasnou konfrontaci se svými lumpárnami“.

Podle Šafra je jasné, že Babiš junior byl před kauzou normální člověk, který pracoval jako pilot. „Vlivem této kauzy a zjevně i vlivem otcovy snahy ho uklidit se z něj stal zmatený, bojácný a nešťastný člověk s chováním štvance,“ myslí si a dodává, absence studu a svědomí je v podstatě duševní invaliditou. Varuje pak před touto poruchou, neboť je nebezpečná pro okolí. Situace je o to závažnější, když jde o předsedu vlády, kde je ohrožena celá společnost. Každý normální člověk by se podle něho stáhl do ústraní a podal demisi. „Andrej Babiš má ohromnou sílu všechno vydržet a všechno ustát. Protože se vůbec a ani trochu nestydí. To je tajemství jeho moci,“ uvádí šéfredaktor a dodává, že Babiš disponuje také dostatkem „sluhů, kteří jej u moci udržují“. Jmenovitě pak uvádí příklad Jana Hamáčka.

„Děsivý úpadek poměrů, naprostá arogance moci a stoprocentní cynismus jsou výsledkem toho, že si Češi uspořádali očišťování společnosti pod vedením falešného mesiáše. Všechno v oblasti pravidel a morálky je nyní desetkrát horší než dřív,“ popisuje, jak vnímá současný stav, a dodává, že pokud šéf hnutí ANO nebude donucen odejít, neodejde.

