Babiš nepřišel. Ale Nerudová vytáhla Koláře. A Pavel zapíral...

Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Tito tři favorité nadcházejících voleb byli pozváni do prezidentské Superdebaty na CNN Prima News. Expremiér Andrej Babiš do debaty, do níž se mohli zapojit i přítomní diváci, nepřišel, jeho stolek zůstal prázdný. V diváckém hlasování drtivě zvítězil Petr Pavel.

reklama

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 29% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 4% hlasovalo: 25382 lidí

Hovořila i o tom, zda ji podpořil odstoupivší Josef Středula – zda její hlasy nezamíří spíše k Andreji Babišovi. Středula při rezignaci řekl, že podporuje ji. „Josef Středula podpořil kandidáta, který má důraz na sociální program,“ podotkla Nerudová.

„Mě opravdu mrzí, že vznikla vlna kvůli dezinterpretaci jednoho mého výroku a chtěl bych to odčinit malým dárkem. Flanelová košile je takovým nezamýšleným symbolem závěru kampaně, pro mě byla symbolem pohody,“ sdělil Pavel a předal Nerudové flanelovou košili. „Úplně nevím, jestli budu flanel rehabilitovat, měla jsem jej naposledy, když jsem byla malé dítě a flanel mě kousal,“ odvětila Nerudová, jež následně dala Pavlovi čokoládu, aby si obalil nervy. Pavel přinesl dárek i nepřítomnému Babišovi, červenou čepici s logem „generál“.

Blbá nálada

„Václav Havel kdysi říkal: Vážení občané, tato země nevzkvétá. Do jisté míry se s jeho slovy ztotožňuji. Převládá blbá nálada. Moc bych si přál, aby ta blbá nálada nás začala opouštět,“ poznamenal Pavel, proč si myslí, že by lidé měli volit jeho. „Bylo by fajn, kdyby se k nám vrátili ti, kteří naši zemi opustili, protože se tady dobře necítili,“ sdělil Pavel.

„Ve společnosti je stereotyp, předsudky, kde se takto vyjadřujeme o ženách,“ poznamenala následně ještě ke kauze „účetní“ Nerudová. Kde byl podle ní zdroj ponižování? „Nikdy jsem ve veřejném prostoru nevystupovala jako expertka na účetnictví. Ve veřejném prostoru vystupuji dlouhodobě jako ekonomka,“ sdělila Nerudová. Odmítla, že by slova „rozvědčík“, „kariérní komunista“ útočila přímo na Petra Pavla. Sám Pavel pak hovořil o tom, že se tak rychle neuráží – a znovu zopakoval, že svými slovy rozhodně nechtěl na Nerudovou útočit.

Podpořil by Petr Pavel v případném druhém kole Danuši Nerudovou, pokud by tam postoupila proti Andreji Babišovi? „Mám pochybnosti, ty jsem popsal. Ale zároveň říkám, že ji považuji za menší zlo než Andreje Babiše, takže v případném druhém kole ji proti Andreji Babišovi podpořím,“ sdělil Pavel a vytkl Nerudové zbrklé chování. Ta okamžitě opáčila Pavlovi, za mohutného potlesku svých příznivců, zda učinil zbrklé rozhodnutí, když vstoupil do KSČ. „To rozhodnutí jsem dělal v době, kdy mi bylo 21 let a neměl jsem tolik informací jako dnešní 21letí. Považuji to za chybu,“ sdělil Pavel.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

„Občas jsem obviňován z bagatelismu své minulosti. Nikdy jsem nebagatelizoval, že jsem byl náčelníkem generálního štábu či druhým nejvyšším činitelem v NATO. Vnímám svou minulost jako celek,“ řekl Pavel a poděkoval všem, kterým sice režim ublížil, ale dokážou se dívat na člověka jako na individualitu.

„Mám to štěstí, že jsem to rozhodnutí nemusela činit,“ řekla pak Nerudová k tomu, že ona sama žila velkou část svého života ve svobodě. „Jsem vděčná, že moje generace může žít ve svobodě. Myslím si, že nastal čas, abychom 33 let po sametové revoluci tuto kapitolu uzavřeli,“ podotkla Nerudová, jež pak hovořila o svém působení na Mendelově univerzitě a o pochybeních, která se za jejího působení stala. „Pokud je člověk postaven do vedoucí funkce, měl by cítit zodpovědnost,“ řekl k jejímu působení na univerzitě Pavel.

Ten se následně vyjádřil k prezidentské standartě, kterou před lety ukradli aktivisté Ztohoven z Pražského hradu a místo toho vyvěsili červené trenýrky. „K odcizení standarty došlo proto, že náš prezident pošlapal důstojnost svého úřadu. Neschvaluji to, co udělali aktivisté, ale jejich motivaci chápu,“ popsal následně Pavel, jak ho napadlo, že by se ta standarta mohla vrátit na Hrad. „Ti lidé, kteří standartu odcizili, za to byli odsouzeni. Za celou dobu se jich nikdo nezeptal, nevydal pokyn, aby standartu vrátili. A já to vnímám jako návrat symbolu na Hrad. Andrej Babiš pro mě symbolizuje stejné absentující hodnoty jako má Miloš Zeman, tak naprosto rozumím tomu, proč chtějí postupovat tak, jak chtějí,“ sdělil Pavel k tomu, za jakých podmínek chtějí aktivisté vrátit symbol na Hrad. Nerudové ta diskuse přijde absurdní. „Lidé, kteří nemají zubaře, nebo maminky, které shánějí lékaře, tento problém určitě neřeší,“ míní Nerudová. „Pro tyto lidi je potřeba začít něco dělat, protože tento rok nebyl jednoduchý,“ začala jmenovat Nerudová, co vše zdražilo. Například vajíčka.

„Naprosto chápu, že cena vajíček je pro mnoho lidí důležitá. A pro mnoho lidí je také důležitý fakt, jak důstojné bude vykonávání prezidentského úřadu. Mnoho lidí se za svého prezidenta stydí. A mnozí lidé by si přáli, aby se na Hrad vrátila důstojnost. A ta standarta je toho symbolem,“ poznamenal Pavel, Nerudová však oponovala, že už standarta na Hradě vlaje, tak neví, proč by se měla vracet ta původní. „Symbolika je složitá věc,“ pravil s ledovým klidem Pavel.

Když došlo k otázce na střet zájmů manžela Roberta Nerudy a jeho advokátní praxe, kdyby se stala prezidentkou republiky, odvrátila pozornost na Petra Pavla – že on má svém týmu diplomata Petra Koláře. „S Petrem Kolářem nejsme manželé a máme striktně oddělené kariéry,“ odvětil velmi krátce Pavel. „Petr Kolář není součástí mého týmu, má svoji kariéru, chce si ji ponechat. Nikdy jsem neskrýval, že jsme přátelé,“ sdělil Pavel a odmítl, že by byl kdy Kolář jeho placeným poradcem. Nerudová však odvětila, že ji vysvětlení Pavla neuspokojilo.

„Za vládu odpovídá premiér a prezident by neměl zasahovat do jeho pravomocí; pokud by pan premiér nadále trval na tom, aby se pan Hladík stal ministrem životního prostředí, jmenoval bych ho,“ řekl Petr Pavel k aktuální otázce. Obdobně hovořila i Danuše Nerudová.

Fotogalerie: - Jednání vlády s Hladíkem

Další otázka se týkala daňového systému, kdy Pavel by revidoval celý daňový systém, Nerudová nejprve hovořila o nástrojích pro úlevu střední třídě. „Tři roky tu hovořím o tom, že daňový systém nereflektuje ekonomiku 21. století, musíme ho výrazně zjednodušit,“ řekla Nerudová.

Desetina domácností není schopna vyjít se svým měsíčním příjmem. Co udělá Pavel pro to, aby se lidé neradikalizovali? „Budu tlačit vládu k opatřením, která budou cílená na tyto lidi. Vláda musí odlišovat ty, kteří si mohou pomoci sami, aby zaměřila pomoc na ty, kteří si sami pomoci nemohou,“ sdělil Pavel. Nerudová si myslí, že je nutné, aby byl zaveden sociální tarif – a také by zjednodušila systém sociálních dávek. „Vláda přišla s deštníkem proti drahotě, ale přišla s ním pozdě a část lidí už zmokla,“ řekla.

Rozhovor s čínským prezidentem – ano, či ne?

Oba kandidáti pak hovořili o tom, zda by přijali rozhovor s čínským prezidentem. Nerudová jednoznačně odpověděla, že ne. Pavel by chtěl znát obsah videohovoru. Například o ekonomických zájmech v Číně, které existují, by bylo důležité o tom hovořit, stejně jako to, kdyby čínský prezident ukončil podporu Ruska v konfliktu na Ukrajině.

Hovořilo se i o vztahu s Ruskem. „Rusko je v tuto dobu státem, který se chová jako válečný zločinec. A pokud nezastaví palbu a nebude ochotné zahájit mírová jednání, nemá smysl s ním vstupovat do jednání,“ řekl Pavel. Nerudová hovořila o dohodě s EU a s NATO. Na Hrad by podle svých slov chtěla přinést úsměv.

Oba kandidáti pak mluvili i o podrazech. „Žádný pořádný podraz jsem nezažil, doufám, že nějaký ještě zítra přijde,“ odvětil Pavel, že se na toto svým způsobem těší a chybí mu to. „Andreji Babišovi půjde o hodně, takže se můžeme dočkat mnohých překvapení,“ řekl Pavel. Nerudová podle svých slov ve volební kampani rovněž žádný podraz nezažila.

Co se týče chyb v kampani, Pavel podle svých slov žádné nedělal. Nerudová hovořila o chybách, které učinila ve vysvětlování kolem Mendelovy univerzity.

„Co budete mít z toho, když přijdete k volbám a hodíte to Petru Pavlovi? To, co všem voličům nabízím, je klidné zkušené vedení založené na mojí celoživotní praxi a práci pro tuto zemi. Ať už doma, nebo v zahraničí, v krizích i za války. I dnes si procházíme obdobím, které je složité, žijeme nejistotou, obavami z války a jejích dopadů na naše životy, a také z toho, že se téměř všechno zdražuje. A je určitě dobré mít naději, že bude líp, ale ještě lepší je mít plán a vědět, jak na to. Takže: Pojďme do toho a hlavně s klidem,“ uvedl Pavel ve své závěrečné minutě debaty. Jeho přívrženci začali skandovat „Pavel na Hrad!“

„Milí diváci a voliči. V pátek a v sobotu si zvolíme někoho na Hrad. Já bych si velmi přála, aby ti, kteří chtějí budoucnost této země, ti, kteří chtějí naději, ti, kteří si představují tuto zemi jako zemi, kde se žije každému dobře, kde má každý šanci na úspěch, bez ohledu na to, kde žije, kým je, nebo koho miluje, aby volil Danuši Nerudovou. Dejte mi svůj hlas,“ zakončila Nerudová a lidé s potleskem volali „Danuše!“

V diváckém hlasování pak zvítězil s více než 70 procenty Petr Pavel.

Psali jsme: Nacher (ANO): K soudu většinou dojde, teprve když prohraje instituce Senátor Bazala: Máme uhlí, máme jádro, máme plyn, tak proč to děláme? Senátor Linhart: Když se něco nelíbí hlavně velkým, jako je ČEZ, tak slyšíme Senátor Čunek: Ztratili jsme důvěru občanů v to, co se tady děje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.