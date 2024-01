Babiš novoroční: Naše země stagnuje a chudne

reklama

Bývalý premiér Andrej Babiš ve svém novoročním projevu nešetřil ostrou kritikou na vládu Petra Fialy. Babiš detailně vyčíslil, jakých úspěchů dosáhl jeho kabinet, a co naopak od roku 2021 pokazila Fialova vláda. „Nikdy v dějinách jsme neměli tak arogantní, neschopnou a amatérskou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem,“ uvedl Babiš, který se krátce vyjádřil i k útoku na Filozofické fakultě UK s tím, že Česká republika už snad nikdy nic takového nezažije.

„Chtěl bych vám do nového roku popřát ne štěstí a úspěch, ale především hodně zdraví pro vás i pro vaše blízké. V závěru minulého roku nás zasáhla obrovská tragédie, nesmyslná střelba, která připravila o život spoustu nevinných lidí. Budeme se s tím ještě dlouho vyrovnávat, a proto vyslovím ještě jedno přání, abychom už nikdy nic takového nemuseli prožít,“ uvedl v úvodu Babiš.

Následně už začal obšírně popisovat, v jaké dobré kondici byla Česká republika na konci jeho vlády v roce 2021. „Bilancujeme dva roky, co jsme předali vládu pětikoalici, což jsme udělali bez vytáček a obstrukcí. Na konci roku 2021 byla Česká republika ve skvělé kondici, byla devátou nejvíce prosperující zemí v EU. Byli jsme šestou nejbezpečnější a šestou nejméně zadluženou zemí v EU. Ano, i za naší vlády byly problémy, ale ty jsme řešili, rostoucí inflaci jsme včasným snížením DPH na energie srazili na 5,3 procenta. Mzdy reálně rostly o 8,2 procenta,“ vypočítával Babiš.

„Daně jsme snižovali, ať už to bylo DPH, daně z příjmů nebo jsme rušili daň z nabytí nemovitosti. Celkem jsme daně za tu dobu, co bylo ANO ve vládě, snížili o 504 miliard korun. Naše vláda rekordně navyšovala důchody, masivně jsme investovali do budoucnosti, do zdravotnictví jsme investovali 229 miliard korun a v dopravě jsme připravili přes 300 kilometrů dálnic nebo obchvatů. Česká republika měla v roce 2021 nižší dluh vůči HDP, než když jsme v roce 2014 přišli do vlády,“ pokračoval Babiš s tím, že zemi se dařilo.

Jenže to podle něj všechno změnil nástup Fialovy vlády. „Naše země stagnuje a chudne. Vrátili jsme se o pět let zpět, lidem značně klesla životní úroveň a znehodnotily se jim úspory. Reálné mzdy se u nás propadly nejvíc ze všech vyspělých zemí. Učitelům se platy z úrovně 127 % průměrné mzdy v roce 2021 propadly na nynějších 113 %. Drahotu vláda neřeší, inflaci máme dnes nejvyšší v celé Evropské unii. Milion lidí žije pod hranicí chudoby a dva miliony na této hranici balancují,“ spustil expremiér tvrdou kritiku.

„Máme jedny z nejvyšších cen elektřiny v EU a od nového roku vláda ještě na lidi přehodí poplatky za distribuci a obnovitelné zdroje ve výši dalších 62 miliard korun. Vláda osekala důchody a zvyšuje věk odchodu do penze. Kvůli Fialově vládě máme jedno z nejdražších bydlení v Evropské unii nebo chronický nedostatek základních léků. Místo toho, aby premiér problémy řešil, mluví o blbé náladě a jezdí nakupovat nutellu do Německa,“ pokračoval Babiš.

„V bezpečnosti jsme už klesli na dvanácté místo a v zadlužení na osmé místo. Dnes nás Fialova vláda v zadlužení vůči HDP dostala o 11 let zpátky do roku 2013, kdy vládly ODS a TOP 09. Fialova vláda nás dál zadlužuje, za tři roky svého působení plánuje absolutní dluh zvýšit o tisíc miliard korun. V prosperitě jsme se propadli na dvanácté místo. Zahraniční investoři se České republice vyhýbají, zato šedé ekonomice se daří. Průmysl se zadrhává, řada podniků bojuje o přežití, začíná se propouštět a některé firmy krachují, i když pan Fiala opakovaně prohlašoval, že nenechá nikoho padnout. Vláda prosadila největší zvýšení daní v historii a odstartovala další vlnu zdražování a inflace. Zdraží skoro všechno, energie, vodné a stočné, doprava, dálniční známky, komunální odpad, daně z nemovitostí nebo točené pivo,“ varoval Babiš, že bude ještě hůř.

Stejně tragické výsledky má podle něj Fialova vláda v zahraničí, kde nám dělá premiér jenom ostudu. „Premiér Fiala v Bruselu opakovaně zradil naši zemi a naše občany, kteří budou muset platit za emisní povolenky pro vytápění domácností a osobní dopravu. Prosadil zákaz výroby spalovacích motorů, i když sliboval opak, a prosadil migrační pakt EU, který znamená zásadní ohrožení bezpečnosti,“ byl kritický šéf ANO.

„Nikdy v dějinách jsme neměli tak arogantní, neschopnou a amatérskou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem, který nejenže hájí jen zájmy Bruselu, ale je naprosto odtržen od reality v České republice, což dokázal svým vánočním projevem, ve kterém nebyl ani náznak sebereflexe a přiznání vlastních chyb, ale jen sebechvála, zjevné lži a výmluvy na všechno kolem a další sliby, jak se budeme mít dobře,“ uvedl Babiš s tím, že aby Fiala skryl nekompetentnost sebe a své vlády, vytrvale lže.

Fiala prý lže zejména o ministrech hnutí ANO, že neumějí hospodařit a zadlužují naši zemi. „Ale fakta mluví jasně, za 30 let měli přebytkový rozpočet jen tři ministři financí, v 90. letech Ivan Kočárník a pak Alena Schillerová a Andrej Babiš. Lže také o inflaci, daních, covidu, ruském plynu, potravinách nebo o tom, jak vláda šetří. Aby zakryl svou neschopnost, neomaleně si přisvojuje naši práci, například tvrzením, že staví 200 km dálnic, přitom výstavba a plánování trvá dlouhé roky,“ pokračoval Babiš.

„Naštěstí je vláda už za polovinou svého mandátu, letos můžeme vládu dvakrát pořádně klepnout přes prsty. V červnu budou evropské volby, ve kterých musíme z Evropského parlamentu vyhnat zelené fanatiky a migrantské vítače. A na podzim pak budou krajské a senátní volby. Nenechte se znovu napálit pětikoalicí, která nikdy nebude hájit naše národní zájmy. Čeká nás těžké období, ale my dokážeme držet při sobě, vzájemně si pomoci, jsme skvělý národ plný šikovných lidí. Jako národ jsme přežili spoustu pohrom, proto nepochybuju, že se oklepeme i z Fialovy vlády,“ dodal Babiš směrem k volbám v příštích letech.

Můj novoroční projev. Budu rád, když si ho poslechnete až do konce. pic.twitter.com/16thwc3NvE — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 2, 2024

