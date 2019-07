Babiš o Okamuru nestojí. Jestli ČSSD odejde z vlády, chce rozpustit sněmovnu

Babiš je sice stále přesvědčen, že sociální demokraté kvůli současné krizi neodejdou, ČSSD si však tak jistá není. Každopádně chce vyčkat do zítřejší schůzky s prezidentem Milošem Zemanem. „Premiér to může zkusit, ale pokud se mu to nepodaří, nebude mít ČSSD jinou volbu. Pokračování koalice má v rukách premiér s prezidentem,“ uvádí Hamáček k celé situaci.

A podporuje jej například místopředseda strany Ondřej Veselý, podle něhož se Hamáček vyjadřuje velmi dobře, a má tak jeho plnou podporu.

„V tuto chvíli je velmi dobře, že pan premiér požádal o schůzku u pana prezidenta, na které bude přítomen i náš předseda. Hlavní je spolu mluvit. Minimálně do úterý tak vydržme bez neuvážených komentářů, ale pak musí padnout politické rozhodnutí,“ dodává Jan Birke, s nímž souhlasí i předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka. Podle jeho názoru by jinak strana ztratila poslední zbytky hrdosti a vypadala by jako šaškové.

Babiš si pak ve vyjednávání s prezidentem věří, a to přesto, že Zeman sám vysílá signály do médií, že to nebude tak jednoduché. V případě, že se mu to nepovede a sociální demokraté by vládu opustili, by byl Babiš podle svých slov pro předčasné volby. Opírat o hnutí SPD Tomio Okamury se Babiš nechce.

