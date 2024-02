Babiš o nákupu stíhaček. Zmínil možnost odstoupení od smlouvy

reklama

„Výrobce Lockheed neplní dodávky objednaných F-35 pro americkou armádu už druhým rokem. Nevím, jestli můžeme od dohody odstoupit, když se nebude plnit. Ta letadla nepotřebujeme, nesoutěžila se. Ustoupíme od F-35, pokud se opozdí,“ řekl Právu šéf opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš.

První americké stíhačky mají do Česka podle informací dorazit v roce 2031, všechny pak do roku 2035. Celkem objednaných jich je čtyřiadvacet. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti odhaduje resort obrany na 322 miliard.

„Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března, a dnes jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry,“ uvedla tuto středu šéfka obrany Černochová k podepsání smlouvy na nákup stíhaček.

Součástí kontraktu je taktéž dojednaná průmyslová spolupráce s tuzemskými firmami. Celkem je spolupráce dohodnutá pro 13 podniků a univerzit. Připraveno je 11 projektů s výrobcem Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt & Whitney, a to úhrnem za 15,3 miliardy korun. České firmy se budou podílet na výrobě komponent, výzkumu a vývoji, výcviku pilotů a údržbě či servisu a opravách F-35, informoval server Novinky.

Ještě v pondělí Andrej Babiš uváděl, že by v případě jeho nástupu do vlády dohodu o pořízení 24 letounů páté generace F-35 respektoval. „Samozřejmě budeme respektovat závazky ČR," sdělil. Doplnil, že jde o rozhodnutí svrchované vlády. „I když ho kritizujeme, nemůžeme měnit smlouvy podle toho, kdo je u vlády. Nevím, jestli jsou tam nějaké možnosti z toho kontraktu odejít, pokud by došlo k nějakému zpoždění," doplnil. Druhé parlamentní opoziční hnutí SPD se k nákupu stíhaček staví odmítavě od samého počátku.

Nákup letounů F-35 kritizuje jeho stranický kolega, exministr obrany Lubomír Metnar. Podle něj jde o „hazard s veřejnými financem“. „Od počátku se rezort obrany ani nesnažil jednat s jinými potenciálními dodavateli podobných strojů, a ve veřejném prostoru je tak stále řada nezodpovězených otázek a spekulací," řekl Metnar. ANO doporučovalo rozhodnutí odložit o dva roky, aby byly dostupné všechny informace o možném zabezpečení českého vzdušného prostoru. „Místo toho jsme všichni byli postaveni před hotovou věc s miliardovými závazky, jejichž přesnou výši dnes ani neznáme,“ doplnil někdejší ministr obrany.

