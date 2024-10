Babiš o příští vládě: S ODS určitě ne

Zhruba za rok budou v České republice řádné volby do Poslanecké sněmovny. Favoritem je opět hnutí ANO. Jeho předseda Andrej Babiš v rozhovoru pro server Novinky.cz popsal, jak by jeho návrat k moci mohl vypadat. Možností pro něj podle jeho slov není „koalice s Fialou“.

Volby do Poslanecké sněmovny by v září ovládlo hnutí ANO se ziskem 33 % hlasů, vyplývá z průzkumu společnosti Median. Jaký má však ANO koaliční potenciál pro možné sestavení vlády? A jak se daří evropskému projektu Patrioti pro Evropu? Nejen k tomu se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vyjádřil předseda ANO Andrej Babiš.

„Do Vánoc chci mít jasno, jak a s kým povedeme kampaň,“ řekl k postavení kandidátky a ke způsobu vedení kampaně ke sněmovním volbám 2025 předseda hnutí ANO Andrej Babiš v nedělní Partii na CNN Prima News.

Na otázku, zda bude Babiš znovu premiérem, pokud se ANO vrátí k moci, řekl, že zatím žádný kandidát hnutí na předsedu vlády není. „Kandidát na premiéra neexistuje, my budeme mít lídry v jednotlivých krajích. Samozřejmě Karel Havlíček je určitě lepší premiér. Myslím, že je tady taková nálada tvrdit, že my už jsme vyhráli a něco rozdělujeme, ale vůbec jsme nevyhráli,“ upozornil šéf hnutí ANO.

Debata o kandidátovi na premiéra je podle jeho slov předčasná, rozhodovat budou voliči. „Mohu dělat premiéra, ale premiéra může dělat i Karel Havlíček. Může mít o sto procent víc kroužků, uvidíme, jak dopadneme, nejdříve musíme vyhrát volby. Debata je zbytečná, nikde není napsáno, že my ty volby vyhrajeme,“ řekl Babiš s tím, že úspěch v krajských volbách byl nečekaný, ale v nich přišla polovina voličů, než kteří chodí k parlamentním volbám, a nevolila Praha.

„Pokud pojedu mezi lidi a na náměstí nikdo nepřijde, pokud na sítích nebudu mít záběr, pokud mě lidi nebudou chtít, dají mi to na vědomí. A rozhodne také hnutí ANO. Myslím si, že mám stále energii a tah na branku a asi mám ještě lidem co říct, lidé vědí, že nejsem v politice kvůli příjmům,“ řekl sedmdesátiletý Babiš.

Rovněž neupřesnil, v kterém kraji bude lídrem. „Představu mám, ale možná je ještě brzo, abych to sděloval. Moravskoslezský kraj se nedá vyloučit,“ podotkl expremiér, podle něhož volby rozhodnu Praha, Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. „Bude to tvrdý boj a chtěl bych upozornit voliče, aby se neuspokojili teď s tím, že máme vyhráno,“ zopakoval expremiér

Nechtěl komentovat, s kým by hnutí ANO v případě vítězství ve sněmovních volbách vládlo. „Pro nás je důležité mít co největší podporu od voličů. Proto říkám – dejte nám maximum, v krajích se to teď povedlo. Ideální je, kdybychom vládli s podporou někoho, abychom vládli rychle. Tři roky ničí Fialova vláda naši zemi, vidíte, jak to jde rychle. Koaliční vládnutí je náročné a zdržuje to. Jak se říká, největší nepřítel je koaliční partner, vidíme to na Pirátech, kteří tam seděli tři roky s těmi kmotry v ODS,“ zasmál se Babiš.

Je si vědom, že v prezidentských volbách se volí podle většinového systému, zatímco ve sněmovních volbách podle systému poměrného zastoupení. „Dobře víte, že jsem trvalým kritikem toho, že nemáme většinový systém. Klaus a Zeman se asi málo snažili, když byla opoziční smlouva. Vlastně tam se dokázalo, že pravice a levice moc ani neexistuje. Je to velká škoda,“ nechal se slyšet Babiš.

V pátek na Nově Babiš nevyloučil koalici se Stačilo!, a poznamenal, že to nejsou komunisti, byť jsou hlavní silou této koalice. „Řekl jsem, že Stačilo! je nová značka, je to o paní Konečné, jako lídryně kandidátky do Evropského parlamentu říká stejné věci jako my. Ale vládní spolupráci se Stačilo! bych si představit nedokázal, protože neznám jejich vládní program, podotkl Babiš.

O případnou vládní spolupráci s hnutím ANO se hlásí šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura; to Babiš komentoval slovy: „Pan Okamura nás v minulosti trvale kritizoval. Uvidíme, teď to neřeším, je to debata předčasná. Neznám program SPD, kdo bude lídr, co se bude dít,“ nechtěl říct, zda je SPD pro ANO možný koaliční partner.

„Samozřejmě potřebujeme nějakého koaličního partnera, ale to se ukáže podle toho, kdo bude mít jaký program. Potřebujeme mít maximum hlasů, to by bylo skvělé, aby nás nikdo neobešel, abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí, to by byl ideální stav,“ vyslovil Babiš přání na menšinovou vládu s tolerancí další strany či stran.

Spolupráci s ODS na celostátní úrovni důrazně vyloučil. „Já jsem založil hnutí na základě korupcí ODS. Jsem přesvědčen, že s ODS vládní spolupráce určitě ne,“ dodal Andrej Babiš.