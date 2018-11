Babiš odlétá do Paříže na oslavy konce první světové války

Dnes večer má Babiš na programu slavnostní večeři v Elysejském paláci, kterou hostí francouzský prezident Emmanuel Macron.

Babišův dnešní oficiální program začíná večer, kdy si prohlédne výstavu Picasso. Modrá a růžová v pařížském muzeu umění Orsay. Ve 20:30 je pak očekáván na večeři v Elysejském paláci.

V neděli se Babiš zúčastní vzpomínkové ceremonie u Vítězného oblouku a také zahájení třídenního Pařížského mírového fóra, na kterém přednese projev Merkelová.

Z Paříže v pondělí Babiš odletí do sicilského Palerma, kde se v úterý koná konference o Libyi. Ještě v úterý český premiér odcestuje do Kodaně, kde má bilaterální jednání s dánským kolegou Larsem Lökkem Rasmussenem, a následně se vrátí do vlasti.

