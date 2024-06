Babiš po volbách „dodělal“ Fialu ve sněmovně. „Plánují volební podvod“

„Pokud se chcete rozesmát a strašně se smát, tak si přečtěte dnešní rozhovor pana premiéra Fialy. Ten člověk se zbláznil. Je to patologický lhář,“ začal Andrej Babiš své dnešní vystoupení. „Fakt mám starost o jeho zdraví. Já vím, že pan Válek zničil reformu psychiatrické péče. Ale doporučuji, aby pan premiér si odpočinul. Protože pokud pan premiér tvrdí, titulek toho rozhovoru: Opozice neposílila, říká Fiala. Turka jako ODS revival nevidí. Zahradila nechápe. Já už v té debatě na CNN Prima... v podstatě s ním není možné debatovat. Pokud někdo tak lže, a on je patologický lhář, že vlastně on nezakázal auta se spalovacími motory, on neprosadil v Green Dealu všechna ta zvěrstva, ty nové daně na naše občany, tak říkám, že to není normální,“ poznamenal Babiš.

„Pane premiére, já vám dám ta čísla, protože pro vás ani to číslo nic neznamená. Vy jste se proslavil, že když nevyšla dobře inflace, tak jste šel na staťák a tam jste jim to vysvětloval. Potom vyšla dobře. Nebo jste kritizoval Eurostat. Vy lžete. Před volbami, po volbách. Ráno, na oběd, večer. Takže opozice neposílila, říká Fiala, titulek. Vážení spoluobčané, 2024, na evropské volby přišlo 2 991 682 voličů. 2019 přišlo 2 387 388 voličů. To znamená, že přišlo o 604 304 voličů navíc. A jaký byl výsledek pětikoalice v roce 2019? 1 123 672! A 2024? 1 103 772, to znamená, že koalice, pětikoalice, v porovnání s rokem 2019, přišla o 20 tisíc hlasů. 20 tisíc hlasů, pane premiére,“ rozhorlil se Babiš.

„Víte, kolik měla stávající opozice v roce 2019? 883 685 hlasů. A kolik měla teď opozice? 1 534 888,“ burácel Babiš a dočkal se potlesku od svých poslanců. „Tak tohle se učí děti, minule jsem říkal, že tu trojčlenku mají v sedmé třídě. Tak já nevím, asi rodiče menších dětí mi poradí, v které třídě to je. Takže, pane premiére, opozice získala o téměř 700 tisíc hlasů navíc. Vy z těch hlasů, které byly v roce 2024, jste nezískal ani hlas. Ani jeden z těch 604 000, ani jeden. Ani jeden! Vy jste přišli o 40 000 hlasů. Hnutí ANO získalo, pane premiére, když říkáte tedy, že opozice neposílila, já fakt tomu nerozumím, my jsme měli 2019 502 tisíc a teď máme 776 000, takže jsme posílili o 273 815!“ křičel Babiš a jeho poslanci mu tleskali. „Tak to je velký průšvih, pan premiér. On vždy lhal. Říkal třikrát, že jsme prohráli volby, i ty komunální, které jsme drtivě vyhráli. Jasné, prezidentské, no tak díkybohu za ty 2 400 000 hlasů,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže, vážení spoluobčané, situace je vážná. Pan premiér je úplně mimo. Úplně mimo. Teď ten titulek: Turka jako ODS revival nevidí. Nevidí. Pane premiére, vy jste měl a byl jste nominován v roce 2013, kdy ODS totálně projela volby, tak vás vybrali jako slušného pana profesora. Přitom vy jste seděl v té Nečasově vládě, která kámošila s Putinem. Stále hrajete tu ruskou kartu. Vy jste se s ním objímali, vy jste chodili do Kremlu. No, takže ano, Turek, Motoristé je ta nová ODS, ODS revival. ODS neexistuje, vy jste ji měl povznést, vy jste zničil tu ODS, žádná ODS není, je jenom to vaše Spolu,“ řekl dále Babiš.

„Tady ještě v rozhovoru, k tomu se dostaneme, jak je to skvělé vlastně. Já nevím, jak ti členové ODS, když to čtou, ti snad musejí skákat z balkonu, nebo to není jako možné, jak pan premiér tvrdí, jak to strašně pomáhá TOP 09 a všem to pomáhá,“ smál se Babiš.

„Takže, pane premiére, víte vy vůbec, že do Evropského parlamentu máte stejný počet mandátů jako Motoristé? Dva máte, a i ten váš Vondra, ten už vás nepotřebuje, protože ten tam bude pět let, a kde vy budete za pět let? Já myslím, že všichni členové ODS si přejí, abyste tam nebyl už vůbec, aby na vás zapomněli. Programově se shodneme, řekl Vondra o Turkovi. No, prosím, vidíte to. Tak! Takže Motoristé jsou kdo? No, pan prezident Klaus! Zakladatel ODS. Kdo tam ještě byl? Boris Šťastný tam byl, Zahradil. Co tam dělal Zahradil? Tady je titulek, že nechápe Zahradila. Zahradil je typický konzervativní ódéesák. Když jste ODS už zničil, žádná není, takže toto je nová ODS. Takže Meloniová, která se asi bude snažit založit novou frakci, tak má asi na výběr. Turek se hlásí do ECR, takže co vy nabízíte té Meloniové? Dva hlasy?“ podotkl se smíchem Babiš, že Turek, ODS revival, má taky dva hlasy. „To jsou ty vaše výsledky,“ sdělil Babiš.

„Já jsem tady vůbec nechtěl vystupovat, protože samozřejmě je to o korespondenční volbě. Co je ta korespondenční volba, protože... Ale tenhle rozhovor, když si to člověk přečte, ty titulky, tak říkám, že na čele vlády stojí člověk, který je patologický lhář, který skutečně potřebuje terapii, protože uvěřil vlastním lžím. A pro naši zemi je to úplná katastrofa. Ten člověk vůbec nevnímá, co se děje v naší zemi. On nevnímá to, že v těch evropských volbách zkrátka občané se nějak vyjádřili, to vůbec nevnímá, že? Takže on je v pohodě. Teď skončily volby a on v tom rozhovoru pár dní po volbách říká, že zase ty volby to jako rozhodnou a že vlastně oni to budou analyzovat, a tak dále. Ta čísla jsou jasná. A já jsem úplně z toho šoku, nevím, jestli se mám smát, nebo brečet, ale tenhle člověk, který se stal shodou okolností bohužel pro naši zemi premiérem, je skutečně velké neštěstí pro naši zemi a bohužel, pětikoalice tam bude až do konce, co by jinak dělali, kde by měli takové příjmy? Tak samozřejmě ta škoda, která je páchána na naší zemi, bude ještě podstatně větší. Takže tolik jenom k tomu rozhovoru,“ dodal Babiš.

„K té korespondenční volbě. Tak samozřejmě po tom, co jste vlastně díky bývalému předsedovi Ústavního soudu si prosadili ten zákon o koalicích, tak teď je samozřejmě korespondenční volba, je to jasné. Já myslím, že víme, že pan Lipavský jako ministr zahraničních věcí, co dělá, navštěvuje jednotlivá velvyslanectví, která to budou mít na starosti, která samozřejmě vždy správně vysvětlí našim krajanům a dalším spoluobčanům, jak mají volit. No, takže rozumím tomu. Je jasné, že to zase převálcujete, a my se potom samozřejmě soustředíme na to, abychom všem lidem, kteří žijí v zahraničí, vysvětlili, že nemají věřit některým českým médiím,“ sdělil dále někdejší předseda vlády.

„Když se podíváme na Českou televizi, co zase tam předvádějí ti redaktoři, tak to je úplně neuvěřitelné. Já chápu, že je tam dohoda, že je to vlastně korupce. Já jsem o tom mluvil, že je to korupce, protože navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas je korupce médií. Vidíme to, jak to funguje, jak tam skáčou do řeči našim, jak je nenechají domluvit, jak to manipulují. Viděli jsme tu předvolební debatu, kde znovu byli tři zástupci – přitom je to jedna koalice Spolu – proti Karlovi Havlíčkovi. Ano, lidi v zahraničí věří na základě těchto různých vybraných médií... Vidíme Seznam Zprávy. Majitel se probudil a teď říká, že musí být pravicový. Představte si, že by Babiš, když byl majitel Mafry, řekl, jaká má být MAFRA. No tak Milion chvilek nenávisti už by byla zase plná Letná. Bylo by dobré, kdyby lidi to vnímali, kdyby vnímali tu manipulaci. Samozřejmě tady pan ministr kultury bude předkládat navýšení poplatků, ano, souhlasně kýve místo toho, aby postavil už konečně novou scénu, co jsme mu připravili, nebo to muzeum v Uherském Hradišti nebo Národní galerii. Neudělal jste nic, pane ministře. No, takže... Nebo církevní restituce, máte tam osm miliard s inflací. Důchodcům si to vzali, okradli je, ale církev to dostává. Ne? Tak to jsou vaše výsledky. Je to normální korupce. Kdo se dívá na Českou televizi, vážení spoluobčané? Já vám to nedoporučuji, já se vůbec nedívám. Proč bychom měli platit víc poplatků za to, že máme nějaké připojení na internet? Za to mám platit? Kolik tam jde těch peněz? Sedm miliard? Kdo nám řekne, kam ty peníze tečou? A jak to funguje? Ty pořady některé, tak to víme jako dobře, takže plán je jasný. Tahle pětikoalice se chce udržet za každou cenu. Takže po tom, co změnili vlastně zákon o koalicích, tak teď korespondenční volba. Bude to masáž, budou tvrdit, jak to hnutí ANO a ty všichni (Nesrozumitelné.) strašný a jak ta pětikoalice je úžasná. Ale ti, kteří nežijí u nás doma, sem nechodí nebo občas a jsou jenom odkázáni na média, tak samozřejmě nemají ty správné informace. Takže je to další projekt, pětikoalice to určitě bude chtít využít a zneužít, protože co ten velvyslanec, kterého může Lipavský odvolat? A prezident s nimi je samozřejmě jedna parta, co ten... No tak když mu domluví, no tak tam správně budou volit. Takže o tom to je, celá korespondenční volba. Já jsem vůbec vystupovat nechtěl, když člověk vidí, kdo vede tuto vládu, že lže takovým způsobem, i když jsou jasná čísla, jasná fakta, tak vystoupit jsem musel,“ doplnil Babiš.

„A co se hraje tady? No, hraje se zase, že tady je nějaký ruský útok. No tak pokud je, tak konejte. My jsme konali, my jsme vyhodili 80 diplomatů, my jsme po Skripalovi vyhodili tři diplomaty. Vy jste se objímali s Putinem v Nečasově vládě, tam jste seděl, pane premiére. Kde je pan světový lídr Lipavský? Kde jste? Tak máte konat? Nebo je to vymyšlené? Nebo co to je? Kde(?) to mělo být? Jak to mělo být?“ rozčileně se ptal ve svém projevu.