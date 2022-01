Babiš poprvé vysílal v pondělí: Chlubí se našim peřím, a ještě blbě. Chaos, nesmysly. Vzpomeňte si na mně

reklama

Nejdříve Babiš odkázal na svůj projev ze Sněmovny 12. ledna. „Myslím, že jsem mluvil k věci, velice konkrétně. Data, fakta, čísla, jména. Jak to mám ve zvyku. Hnutí ANO ukázalo, že je zdatnou opozicí, mě kritizují za výraz žvanění, ale mluvili jsme k věci,“ podotýká Andrej Babiš.

Jeho Čau lidi nyní bude mít jinou formu, než jsou jeho fanoušci zvyklí, protože již nesedí ve vládě, čekají je tak naopak novinky z náplně opozice: „Ve čtvrtek 20. ledna zasedne poprvé naše stínová vláda. A to nebude jenom taková formální vláda. To bude vláda, která bude zasedat, která bude dělat závěry, mít tiskové konference. Budete o nás slyšet,“ slibuje, že budou férovou a konkrétní opozicí.

Zato Fialovu vládu, za její kroky, tvrdě odsoudil, především za zmrazení platů: „Nejdříve vzali lidem peníze. Zmrazili platy, i těm úředníkům úřadů práce, kde údajně chtějí vyplácet podporu vám, občanům, kteří máte prodraženou energii. Vzali půlku platů z našeho návrhu. Všem,“ rozčiluje se. Stejně tak jej rozezlilo zrušení jeho vlajkové lodi EET, zrušení odpuštění DPH na respirátory či zrušení stavebního zákona.

O to víc jej pak zajímá, jak bude fungovat daňová brzda: „Uvidíme. ODS vždy slibovala před volbami, že nebude navyšovat daně, vždycky dělala opak. Pan Jurečka už se dal slyšet, že něco budou navyšovat. Zatím na to nejsme schopni reagovat. Budeme se ptát, co tím vlastně myslí,“ pokračuje expremiér, který připomněl také zásluhy jeho vlády v oblasti důchodové reformy, energetické soběstačnosti a připravený projekt Dukovan.

V kontextu toho jej zaráží postoj Failovy vlády ke Green Dealu: „Zajímavé je, že když ta nová vláda je tak kritická k tomu Green Dealu, tak proč zkracují ten závazek ukončení využívání uhlí u nás. My jsme měli do roku 2038, oni přicházejí s rokem 2033. Já si myslím, že to není reálné,“ dodává s tím, že nová vláda zde má všechno připravené.

Co jej však nejvíce pobavilo, je vládní priorita postavit 200 km dálnic. „Postavit 200 km dálnic. Tak to mě fakt pobavilo, protože, prosím vás, 105 z těch 200 km už je díky nám ve výstavbě. Už se staví. A proč, vážená vládo, jenom 200 km, když jsme vám připravili 300 km? Tak si to tam alespoň dejte. Chlubíte se naším peřím, ale máte tam 300. Tak bych poprosil, kdybyste to trochu zrevidovali,“ vzkazuje Babiš novému kabinetu.

Stejně tak podle něj nová vláda neudělala nic pro podnikatele, co se týká kompenzací. „Kompenzace žádné. Když byli v opozici, tak nás kritizovali, jsem zvědavý, jak pomůže nová vláda našim podnikatelům, když mají kvůli covidu omezené podnikání. Zatím pro ně neudělali vůbec nic, jenom kritizují nás. Přitom když jsme to dávali, tak říkali, že stále málo,“ uvádí.

Následně se Babiš pozastavil u velmi aktuálního tématu, kterým je řešení vysokých cen energií. „Představte si, že naše vláda za listopad a prosinec vám odpustila DPH na elektřinu a na plyn, projevilo se to v listopadu minusovou inflací. Následují nás Poláci. Na faktuře z ledna vám ale skočí 21 procent plus, protože ta nová vláda to odmítla. Lidé budou muset poníženě chodit na úřady práce, kde budou naštvaní úředníci se zmrazenými platy, a budou tam vyplňovat ty papíry,“ upozorňuje, že ani to nebude fungovat.

„Vláda si nedá říct. Stále opakují ty svoje nesmysly, určitě si na mě vzpomenete. Mohl bych tady dlouze vykládat, co pan ministr Válek,“ věnoval se Babiš dlouze jeho protiřečení si. „Myslím, že všichni už pochopili, že nic nechápou. Jeho poslední tiskovka, to bylo skutečně velice komické. Chaotická rozhodnutí a neschopnost jasně vysvětlit přijatá opatření. Myslím, že už každý je v tom ztracený,“ dodává Andrej Babiš.

