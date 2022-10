Babiš právě vytáhl věc proti ČT. Zavřít Hamplovou, padlo. A velký strach

reklama

„Vítězství v senátních volbách slaví i mediální partner polistopadového kartelu, Česká televize. Gratulujeme, po volbách do Sněmovny jste to dali podruhé,“ reaguje Babiš mimo jiné na to, že si redaktorka ČT Blanka Poulová připíjí na vítězství s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem.

Vítězství v senátních volbách slaví i mediální partner polistopadového kartelu, Česká televize. Gratulujeme, po volbách do Sněmovny jste to dali podruhé ???? https://t.co/Wh4RA6HdJi — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 2, 2022

Babiš pak také reagoval na tweet, v němž jeden z uživatelů parodicky nabízí prodej expremiérova obytného vozu, s nímž objel republiku v rámci kampaně. „Zdravím, Skaute, dlouho jsme se neviděli, musím tě zklamat, ale vzhledem ke skvělým výsledkům v komunálních volbách možná obytňák pojede i prezidentskou kampaň. Samozřejmě pokud ho kandidát či kandidátka bude chtít využít,“ napsal Babiš.

Zdravím, Skaute, dlouho jsme se neviděli, musím tě zklamat, ale vzhledem ke skvělým výsledkům v komunálních volbách možná obytňák pojede i prezidentskou kampaň. Samozřejmě, pokud ho kandidát či kandidátka bude chtít využít ?? https://t.co/8U5DA3MP9I — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 2, 2022

Senátní volby pak okomentoval i komentátor Petr Holec. „Druhé kolo proběhlo podle stejných vzorců chování a zákonitostí jako všechna druhá kola senátních voleb předchozích. Tedy je zde menší volební účast a volí specifická skupina lidí, v níž mají strany vládní koalice převahu, shrnul senátní volby přesně politolog Mlejnek,“ okomentoval věc Holec.

Druhé kolo proběhlo podle stejných vzorců chování a zákonitostí jako všechna druhá kola senátních voleb předchozích. Tedy je zde menší volební účast a volí specifická skupina lidí, v níž mají strany vládní koalice převahu, shrnul senátní volby přesně politolog Mlejnek — PetrHolec (@PetrHolec) October 2, 2022

A dodal: „Šéfa Senátu Vystrčila, který dělá prezidentský puče, volí 23 tisíc lidí. A to může za zvýšenou účast ve svém obvodě poděkovat Babišovi, bez něj by to bylo mnohem míň. I tyhle volby ukázaly že Senát skoro nikoho nezajímá a že v téhle formě je na zrušení! Teda až to Fiala zapije.“

Šéfa senátu Vystrčila, který dělá prezidentský puče, volí 23 tisíc lidí. A to může za zvýšenou účast ve svém obvodě poděkovat Babišovi, bez něj by to bylo mnohem míň. I tyhle volby ukázaly že senát skoro nikoho nezajímá s že v téhle formě je na zrušení! Teda až to Fiala zapije?? — PetrHolec (@PetrHolec) October 1, 2022

Jedna z kandidátek, Jana Zwyrtek Hamplová, jež se do horní komory Parlamentu dostala v Kroměříži, vyvolala mnohé reakce. Jednou z nich je cestovatele Dana Přibáně. „V Kroměříži vyhrála volby do Senátu lhářka, dezinformátorka a kolaborantka Jana Zwyrtek Hamplová. Postavte okolo plot, dokud je čas! Okolní města mají ještě šanci se zachránit, Kroměříž je ztracena!“ napsal Přibáň.

A právě v tuto chvíli se jí zastal například komentátor Petr Holec. „Tohle je mentalita našich samozvaných ‚demokratů‘ a díky za další krásnou ukázku. Na omluvu tohoto fanatika jen řekněme, že v trabantu dřív nebo později jebne každýmu!“

Nebo také bývalý sportovec a lékař Lukáš Pollert. „V Kroměříži vyhrála pravda a láska nad lží a nenávistí. Jednou se tou nenávistí udávíte,“ napsal.

V Kroměříži vyhrála volby do senátu lhářka, dezinformátorka a kolaborantka Jana Zwyrtek Hamplová. Postavte okolo plot, dokud je čas!



Okolní města mají ještě šanci se zachránit, Kroměříž je ztracena! — Dan Priban (@DanPriban) October 1, 2022

„Paní Zwyrtek, nebo jak se to jmenuje, by měla zatknout policie, ještě než získá imunitu, protože její kolaborantské názory jsou bezpochyby trestné a takové zbytečné ‚osobnosti‘ v Senátu nepotřebujeme,“ kritizoval však Zwyrtek Hamplovou také Lukáš Valenta.

Paní Zwyrtek, nebo jak se to jmenuje, by měla zatknout @PolicieCZ, ještě než získá imunitu, protože její kolaborantské názory jsou bezpochyby trestné a takové zbytečné "osobnosti" v Senátu nepotřebujeme. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) October 1, 2022

Výsledek senátních voleb okomentoval také komentátor Jindřich Šídlo. „Trochu vážně. ANO prohrálo, o náladách v zemi to ale nevypovídá nic moc, je to dané volebním systémem a nízkou účastí. AB tak dlouho svým voličům vysvětloval, že je Senát na nic, až mu to uvěřili. Zwyrtek Hamplová je sice nepříjemná věc, ale pamatujeme senátora Doubravu,“ napsal.

Trochu vážně.

ANO prohrálo, o náladach v zemi to ale nevypovídá nic moc, je to dané volebním systémem a nízkou účastí.

AB tak dlouho svým voličům vysvětloval, že je Senát na nic, až mu to uvěřili.

Zwyrtek - Hamplová je sice nepříjemná věc, ale pamatujeme senátora Doubravu. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) October 1, 2022

„Moc se těším na ty konference, co se teď budou v Senátu pořádat: ‚Covid neexistuje‘ pod záštitkou Pirka. ‚Znásilnění neexistuje‘ pod záštitou Kovářové. ‚Ukrajina neexistuje‘ pod záštitou Zwyrtek Hamplové,“ napsal Daniel Zeman.

Moc se tesim na ty konference, co se ted budou v Senatu poradat:

“Covid neexistuje” pod zastitou Pirka

“Znasilneni neexistuje” pod zastitou Kovarove

“Ukrajina neexistuje” pod zastitou Zwyrtek Hamplove. — Daniel Zeman (@DanielWZeman) October 1, 2022

„Kremlofilní blb Doubrava v Senátu sice končí, ale bohužel to vypadá, že bude nahrazen fúzí sebe samého s Lubomírem Volným, kokotem Rajchlem a generátorem náhodných konspirací v podobě ropuší ježibabice Zwyrtek Hamplové. Senát jednoho podobného dezoláta zvládne, ale nesmírná ostuda,“ okomentoval pak výsledky voleb také novinář Honza Palička.

Kremlofilní blb Doubrava v Senátu sice končí, ale bohužel to vypadá, že bude nahrazen fůzí sebe samého s Lubomírem Volným,kokotem Rajchlem a generátorem náhodných konspirací v podobě ropuší ježibabice Zwyrtek Hamplové. Senát jednoho podobného dezoláta zvládne, ale nesmírná ostuda — Honza Palička (@HonzaPalicka) October 1, 2022

A ten si vůbec nebral servítky: „Osamocenou užitečnou idiotku Kremlu Senát snese. Čeho se bojím víc, je to, že ropušice pro forma vstoupí do Rajchlova NSDAPro a tento bezprecedentní šmejd tak bude mít jako předseda strany v Parlamentu prostor podobně, jako ho onehdy měli Hampl a Konvička, když zfúzovali s Úsvitem.“

Osamocenou užitečnou idiotku Kremlu Senát snese. Čeho se bojím víc, je to, že ropušice pro forma vstoupí do Rajchlova NSDAPro a tento bezprecedentní šmejd tak bude mit jako predseda strany v parlamentu prostor podobne jako ho onehdy meli Hampl a Konvička, když zfúzovali s Úsvitem — Honza Palička (@HonzaPalicka) October 1, 2022

„Víkend jsem měla zaplněný rodinnými a společenskými akcemi, ale i tak jsem stihla zaznamenat ohlasy na úspěch dvou nezávislých kandidátek, totiž Daniely Kovářové a Jany Zwyrtek Hamplové, v senátních volbách. Obě jsou advokátky s dlouholetou praxí, tedy mé kolegyně, a obě teď čelí velkému počtu verbálních útoků na sociálních sítích. Nezastírám, že mne velice zaskočila míra nenávisti, odsudků a vulgarity, která vůči oběma dámám směřuje, a to ze strany lidí, kteří se řadí k té lepší, slušnější, demokratické části politického spektra. Samostatnou kapitolou jsou reakce z feministických kruhů. Komentátor hlásící se k feminismu označuje Janu Hamplovou výrazy, které se stydím i číst, natož abych je opakovala. Prosím, vzpamatujte se,“ vyzvala advokátka Monika Čírtková.

„Samotná role Senátu v našem systému je spíše kontrolní, Senát nemá významné pravomoci, nemá rozhodující vliv na legislativu ani exekutivu. Senátorů je 81, senátor bez stranického zázemí toho sám moc nezmůže. Samozřejmě chápu, že někdo s názory nových senátorek nesouhlasí, ale to snad není důvod jim hrubě nadávat a urážet je slovníkem čtvrté cenové skupiny nebo ještě mnohem pokleslejším. Pořád jsou to ženy, navíc ženy, které se nedopustily žádných zločinů. Co by asi ti, kdo naštvaně házejí lacinými vulgarismy, snad proto, aby získali více lajků nebo aby ulevili svému vzteku, odpověděli, kdyby stejný slovník použila druhá strana? Buďme prosím v soudech i odsudcích zdrženliví, protože tohle, co se teď děje, zdejšímu prostoru opravdu nesvědčí. Také se o to snažím. Nekladu rovnítko mezi politiku a právo, mezi kampaň a výkon funkce ani mezi účast na demonstraci, která kritizuje nedostatečné řešení domácích problémů, a podporu Ruska. Žádná předvolební kampaň není hezká, bývá to vyhrocené, padají ostrá stanoviska; přehnaná rétorika je nikoliv výjimkou, ale pravidlem. Vy všichni, kdo se tak zlobíte, zachovejte klid. Senát v obměněném složení ještě ani nezačal pracovat, nové senátorky zatím ve funkci nic neučinily, vyčkejte alespoň na jejich projevy a práci v senátorském křesle. Slušnost je zdarma, milí přátelé,“ zakončila.

