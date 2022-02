Babiš premiérem? Kdyby teď byly volby. Silná čísla

Společnost SANEP v závěru ledna monitorovala nálady voličů a zjistila, že pokud by se volby do Sněmovny konaly v těchto dnech, s přehledem by je vyhrálo hnutí ANO. Sociální demokraté a komunisté dál zůstávají mimo Sněmovnu.

Společnost SANEP uveřejnila lednový průzkum nálad voličů. Ukázalo se, že kdyby se volby konaly teď, s přehledem by je vyhrál opoziční lídr Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Získal by 29,1 procenta hlasů. Druhá ODS v čele se stávajícím premiérem Petrem Fialou by získala 14,7 procenta hlasů.

Model voličských preferencí nepracuje s možností, že by některé strany mohly ve volbách kandidovat v koalici, proto zde ODS, lidovci a TOP 09 stojí samostatně.

KDU-ČSL by získala jen 4,1 procenta hlasů. Lidovečtí poslanci, kterých je dnes 23, by za těchto podmínek zůstali mimo Sněmovnu. TOP 09 by získala 6 procent a do Sněmovny by pronikla, ale měla by nepochybně méně poslanců, než současných 14.

I když je prostý matematický součet zavádějící a při skládání koalic na něj nelze spoléhat, pro zjednodušení lze říci, že by koalice SPOLU v tomto lednovém modelu společnosti SANEP získala 24,8 procenta hlasů. Ve sněmovních volbách v říjnu 2021 získala koalice 27,8 procenta hlasů.

Za ODS by třetí skončila SPD Tomia Okamury s 11,3 procenta hlasů. Obě dnešní opoziční strany, ANO a SPD, by získaly 40,4 procenta hlasů.

Hnutí Starostové a nezávislí by si přišlo na 9,2 procenta a skončilo by čtvrté. Pátí Piráti by ještě těsně pronikli do Sněmovny se ziskem 5,4 procenta hlasů. Nepochybně by získali o jednoho či dva poslance více, než mají dnes, když v dolní komoře parlamentu sedí jen 4 pirátští zákonodárci. Zato hnutí STAN by s tímto volebním ziskem muselo zapomenout na početný klub 33 poslanců, který má dnes. Prostý matematický součet ukazuje, že koalice Pirátů a STAN by získala 14,6 procenta hlasů, což o jedno procento méně, než získala ve sněmovních volbách před čtvrt rokem.

V součtu by dnešní vládní strany získaly 39,4 procenta hlasů.

ČSSD i komunisté by podle tohoto průzkumu nadále zůstali mimo Sněmovnu. Sociální demokraté by získali 4,2 procenta hlasů a předstihli by lidovce, a KSČM by získala 3,2 procenta hlasů.

