Babiš přirovnal Ester Ledeckou k Zátopkovi a Čáslavské. Demonstranti z Václaváku puknou vzteky, až si toto přečtou

Hned v úvodu Babiš popisuje, jak si udržuje svoji kondičku. Místo obvyklých 6:30 začíná den v kanceláři o půl hodiny později. Blahodárné účinky na jeho zdravotní stav mají také bajkalské bylinky proti stresu, vysokému tlaku a cholesterolu, které mají tlumící účinky. Toto doporučení dostal od své kolegyně, která mu vaří denně jeden šálek. „Víc raději ne, protože to bych byl utlumený už moc. K tomu si dávám heřmánkový čaj, jím zelená jablka, oříšky, přidal jsem ryby a saláty,“ vyjmenovává Babiš svůj režim a dodává, že byly i tendence, aby přestal s pitím kávy. To vyloučil, ale výrazně minimalizoval. Podle svých slov místo deseti dnes pije maximálně tři kávy. „Taky mě hlídají, abych nezvyšoval hlas, když je náročnější situace, nebo když se ke mně dostane nějaký totální nesmysl,“ uvádí další oblast, kterou mají jeho kolegyně mimo jiné „na starosti“. „Neříkám, že už se cítím na sto procent, ale s minulým týdnem se to nedá srovnat,“ komentuje dále svůj stav Babiš.

K jeho větší pohodě přispěla i generálka v kanceláři. „Kolegyně využily toho, že jsem byl v pátek v Bruselu, a změnily to k nepoznání,“ říká a dále dodává, že to je skvělé, vše seřazené podle resortů. Podle svých slov to takhle hezky urovnané snad ještě nikdy neměl.



Andrej Babiš také znovu poslal blahopřání na adresu dvojnásobné zlaté olympioničky Ester Ledecké. „Stala se ve 22 letech legendou. A dost možná nepřekonatelnou. Ve světě se o ní mluví stejně jako o Zátopkovi nebo o Čáslavské,“ napsal Babiš a kontinuálně přešel k pracovním záležitostem.

Připomenul intenzivní vyjednání o vládě. Podle něj nejlepší varianta by byla, kdyby některé demokratické strany umožnily vznik a tolerovaly vládu ANO na základě programových bodů.

Z jednání vlády pak vyjmenovává například diskuse nad služebním zákonem a zabetonování státní správy. Zmiňuje také platy učitelů. „Letos se průměrný plat učitelů zvedne na 32 979 korun, ale to je málo, potřebujeme se dostat postupně až na 50 000 korun v roce 2021. A proto budeme každý rok navrhovat postupné navyšování platů učitelů,“ vyjmenovává. Uvádí také podporu startovacích bytů a další opatření na pomoc mladým rodinám. Podpořili také zákon o lobbingu, aby se musel každý lobbista zapsat do evidence. Bylo by tak možné vidět, jak ovlivňuje politiky. Bez nákladů na registr.

Závěr jeho příspěvku je dokreslen vysvětlením pořízení fotky s lemury. „Ještě jsem se tady vyfotil, lemuři jsou moje oblíbená zvířata, jak už určitě víte. Tyhle zítra beru do práce a doufám, že ti, kteří je dostanou, z nich budou stejně nadšení, jako jsem já,“ uzavřel.

Čau lidi, tak tu prasklou žilku v oku, o které jsem vám psal minulý týden, řešila snad všechna média. Okamžitě to vydala ČTK a na serverech to byla hlavní zpráva. Donekonečna se spekulovalo a analyzovalo každé slovo mého statusu. Co jsem dělal já? No co asi. Makal.

Tady máte výkaz práce. A navrch vám přiložím pár tipů, jak jsem si poradil se svými zdravotními problémy. Možná to pomůže i vám.

Takže, v kanceláři začínám denně v 7:00 místo doteď obvyklých 6:30. A teda, má to něco do sebe. Taky kolegyně přišla s jednou vychytávkou, po které se cítím fakt dobře. Vygooglila si bajkalské bylinky proti stresu, vysokému tlaku a cholesterolu. Je to prý dva tisíce let stará věc a má tlumicí účinky. Každý den mi udělá jeden šálek. Víc radši ne, protože to bych byl utlumený už moc. K tomu si dávám heřmánkový čaj, jím zelená jablka, oříšky, přidal jsem ryby a saláty. Chvíli mě kolegyně nutily, abych úplně přestal s kafem, ale to jsem teda zatrhnul, to u téhle práce prostě nejde. Radikálně jsem ho ale omezil. Místo deseti si dám denně maximálně tři. A kolegyně mi je přísně počítají. Taky mě hlídají, abych nezvyšoval hlas, když je náročnější situace, nebo když se ke mně dostane nějaký totální nesmysl.

Neříkám, že už se cítím na sto procent, ale s minulým týdnem se to nedá srovnat. K větší pohodě přispělo i to, že mi kolegyně udělaly generálku v kanclu. Pamatujete, jak jsem vám posílal tu fotku, jak to u mě vypadá? Tak kolegyně využily toho, že jsem byl v pátek v Bruselu a změnily to k nepoznání. Je to pecka, mám teď úhledně seřazené kopečky podle resortů a agend: od lithia až po taxikáře. Takhle hezký jsem to snad ještě nikdy neměl. Děkuju moc. Jste super tým.

A ještě jednou musím poblahopřát naší skvělé Ester Ledecké. Dvě zlaté olympijské. Ze dvou různých sportů. Stala se ve 22 letech legendou. A dost možná nepřekonatelnou. Ve světě se o ní mluví stejně jako o Zátopkovi nebo o Čáslavské.

Tak, a teď pracovní věci.

Určitě jste si všimli, že intenzivně jednáme o vládě. Nejlepší by bylo, kdyby se některé demokratické strany domluvily a dovolily nám vznik naší vlády a její toleranci na základě programových věcí. A nechaly nás vládnout. Za jejich plné kontroly od rána do večera. Jsme plně připraveni převzít tuto odpovědnost.

Měl jsem jednání se zástupci 26 cechů: přišli kominíci, kamnáři, klempíři, tesaři, kováři, kameníci, floristé, pekaři, cukráři, no prostě všichni ti, bez kterých bychom se neobešli, ale zároveň je někdy sakra problém je sehnat, protože řemeslníků je čím dál míň. Byla to super debata, shodli jsme se, že je potřeba zavést znovu dílny a pozemky na základních školách.

Řemeslo je strašně důležité. To platí ještě mnohem víc dneska, kdy má každý druhý člověk vysokoškolský diplom, ale rukama umí málokdo. Samozřejmě si akademiků vážím, ale jsou některé školy, kde dostat magistra nevyžaduje tolik práce a soustředění, jako vyučit se kvalitním řemeslníkem.

Byl s námi i Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Povídali jsme si taky třeba o tom, že za 13 let klesl zájem o řemesla, jako je čalouník, truhlář, nábytkář o 80 procent. Zavolal jsem i našeho ministra školství Roberta Plagu, aby si to poslechl. Řemeslu musíme vrátit prestiž. Nejen praktickou výukou na základkách, ale i třeba tím, že zavedeme mistrovské zkoušky, díky kterým budou zákazníci vědět, že si najímají na práci skutečného odborníka. Taky chceme po vzoru Německa propojit teoretickou výuku s praxí ve firmách. Říká se tomu duální vzdělávání. Všichni ministři školství se tím doteď zaklínali, ale nikdo s tím nic neudělal.

Když jsme u té výuky, nesmím zapomenout na platy učitelů. Protože ty jsou teď fakt zoufalé. Koukal jsem nedávno, že jeden obchodní řetězec zvyšoval nástupní platy prodavačům na kasách. A s hrůzou jsem zjistil, že jsou vyšší než nástupní platy kantorů. Tak tohle fakt nejde. Letos se průměrný plat učitelů zvedne na 32.979 korun, ale to je málo, potřebujeme se dostat postupně až na 50.000 korun v roce 2021. A proto budeme každý rok navrhovat postupné navyšování platů učitelů

Další věci s dovolením vezmu už zkratkou:

Služební zákon: na vládě jsme diskutovali celkem čtyři hodiny o zabetonované státní správě, musíme ji otevřít profesionálům zvenku a změnit některé věci, které jí totálně uzavřely venkovnímu světu. Musíme to prokonzultovat s Evropskou komisí, Klára Dostálová to jede příští týden řešit do Bruselu.

Odmítli jsme návrh Václava Klause ml. zrušit možnost matek dávat děti od dvou let do školek. Chybí nám strašně moc míst ve školkách, musíme co nejdřív vypsat dotační program pro obce a města, aby začaly budovat nové kapacity školek a bytů pro mladé lidi v obcích a městech.

Budeme podporovat startovací byty a další opatření na pomoc mladým rodinám. U nás se rodí v průměru jen 1,63 dětí, přitom se v průzkumu zjistilo, že spousta mladých by chtělo tři děti, nemůžou si je ale dovolit, nemají k tomu podmínky. Takže na ně se budeme soustředit, už teď mají české rodiny největší daňové úlevy na děti v Evropě, ale chybí nám podmínky a zázemí - hlavně pro pracující ženy. 60 procent vysokoškoláků jsou ženy. A většinou mají ambice i pracovat, dělat kariéru, a stát jim k tomu musí vytvořit podmínky. Startovací byty, kapacita školek a jeslí a samozřejmě atraktivní půjčky na bydlení.

Je jasné, že když vysokoškolačky investovaly čas a peníze do vzdělání, tak ho budou chtít využívat, rozvíjet se, pracovat. Ale to je strašně těžké s dítětem, a co teprve se dvěma nebo třemi. Takže chceme předložit skutečný program rodinné politiky, který bude mít jasné výsledky v konkrétním nárůstu porodnosti.

Podpořili jsme zákon o lobbingu, aby se musel každý lobbista zapsat do evidence a bylo vidět, jak ovlivňuje politiky, ale bez nákladů na registr.

Odřídil jsem už třetí zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, analyzujeme 48 výzkumných a vývojových center, kam jdou státní peníze a jaký bude jejich udržitelnost. Od roku 2020 nás jejich provoz stojí 2,5 miliardy a otázka je, kolik z nich bude schopno pokrýt náklady na provoz a kolik z těch center bude stát podporovat, i když jsou ztrátové.

Fotku z narozenin pana generálmajora Emila Bočka jste asi viděli. V Národním technickém muzeu oslavil 95 let, Je to náš poslední žijící hrdina, který bojoval v britské RAF. Co je úplně neuvěřitelné, že doteď čte bez brýlí, chodí svižně bez hole a dělá vtipy o své mladší přítelkyni. Moc si ho vážím, jeho činů i odvahy. Popřál jsem mu pevné zdraví a osobní spokojenost.

V pátek se spousta lidí dívala na hokej, já jsem ho bohužel neviděl, v 5:50 ráno jsem odlétal do Bruselu na Evropskou radu ???? Ten den byl neuvěřitelně nabitý, dával jsem vám sem celý den fotky. Nejen v projevu, ale i při všech neformálních setkáních jsem zdůrazňoval, že Evropa musí investovat víc do boje proti nelegální migraci a do bezpečnosti Evropanů.

A taky, že co se týče peněz určených pro Českou republiku, musíme mít právo si jako stát víc určovat, na co je použijeme, ne být dopředu svázaní zkostnatělými pravidly. Měl jsem sezení na čtyři oči s Emmanuelem Macronem kterého jsem pozval i s jeho paní do Prahy, tak doufejme, že koncem května dorazí.

Na čtyři oči jsem seděl i s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem, kterého zaujal můj projev o tom, že se Evropa zabývá, jak peníze utratit, ale málo řeší, jak je vybrat na daních. Na daňových podvodech s DPH ročně přijdeme v Evropě o víc peněz, než jaký je rozpočet Evropské unie, jde o asi 150 miliard euro! Já proti tomu už čtyři roky v Evropě prosazuju opatření jménem Reverse Charge. Můj pilotní projekt pro ČR. Takže i o tom jsme si pak sami se Sebastianem povídali, a taky o migraci a o přídavcích pro rodinné příslušníky našich lidí pracujících v Rakousku. Nechceme, aby je Rakousko diskriminovalo.

Měl jsem samozřejmě desítky schůzek a koukám, že už jsem zase na třetí stránce. Radši to už utnu. Ještě jsem se tady vyfotil, lemuři jsou moje oblíbená zvířata, jak už určitě víte. Tyhle zítra beru do práce a doufám, že ti, kteří je dostanou, z nich budou stejně nadšení, jako jsem já A taď už jdu na vaše otázky.

Mějte se krásně a pište mi.

