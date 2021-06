Babiš promluvil a někomu bude zle: Bartoš prý měl velvyslancům Unie tvrdit, že přijme migranty, jakmile bude premiérem

reklama

Ve středu ovšem premiér slova o Pirátech ještě rozvedl. Stalo se tak v rozhovoru pro Frekvenci 1.

„Nejde asi ani o ty myšlenky a ideje, jde o ty fleky, a podívejte, co předvádí pan Hřib v Praze, snad horší už to nemůže být. Bylo by dobré, aby si to lidé uvědomili, jak to řídí Piráti v Praze, tak to bude i ve vládě. A já zírám na to, co se děje,“ spustil předseda ANO bez zastavení. A ihned navázal nepřímo na chování předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

„My jsme v roce 2017 vyhráli volby. Nikdy jsem si nedovolil říct, že budu premiérem. Nechodil jsem po kancelářích, neříkal jsem velvyslancům EU, co bude, když budu premiérem, tak si migranty vezmu, tohle udělám, tohle udělám. Oni se už chovají, jako by byli ve vládě, a já se nestačím divit,“ konstatoval předseda kabinetu mimo jiné ve zmíněném půlhodinovém interview.

Minulý týden dali Piráti Andreji Babišovi předžalobní výzvu za údajné šíření lží o jejich straně, tedy tvrzení, že budou chtít danit přebytečné metry v bytech a stěhovat k lidem migranty. Andrej Babiš se ohradil textem, ve kterém říká, že podávání žalob je pro Piráty typické. A jmenoval jeden příklad z minulosti za druhým, kterým chce dokázat, že Piráti proimigrační jsou. Například že hlasovali pro rezoluce v Bruselu, že chtějí schválit pakt OSN o migraci, nebo slova Ivana Bartoše z roku 2009.

Že Piráti nemají u migrace čisté svědomí, odvozuje Andrej Babiš od toho, že se o těchto otázkách nechtějí bavit. Vzpomenul na Bartošovo interview z roku 2009, kdy se předseda Pirátů vyslovoval pro svět bez hranic. „Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ řekl tehdy Bartoš. Babiš podotýká, že by Bartošovi věřil jeho slova, že od té doby svůj názor změnil, kdyby nebylo toho, že se účastnil demonstrace v roce 2016, jež podle jeho slov uprchlíky vítala.

