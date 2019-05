Babiš promluvil na téma vrtulníků z USA. Ministr Metnar dostal úkol

Cena vojenských vrtulníků, které české armádě nabízejí Spojené státy, se blíží představám české vlády. Na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Informuje o tom ČTK.

Konkrétní nabídka by podle Metnara měla z USA přijít do poloviny června. Na veletrhu také Babiš podpořil český zbrojní průmysl. Je podle něj škoda, že byl po listopadu 1989 omezen.

Česká republika chce z USA koupit pro armádu 12 vrtulníků. Zvažuje, zda pořídí pouze víceúčelové stroje, nebo je doplní také bojovými helikoptérami. Vybírat může z víceúčelových strojů UH-1 Venom, UH-60 Black Hawk a bojového AH-1 Viper. Metnar dnes řekl, že očekává podpis smlouvy do konce roku.

„Co se týká ceny, byl jsem informován, že ta cena se blíží tomu, co bychom si přáli," řekl Babiš. Otázkou jsou podle něj platební podmínky. „Požádal jsem ministra obrany, aby požádal americkou stranu, aby ty platební podmínky vylepšili,“ poznamenal premiér. V platebních podmínkách jsou podle něj určeny zálohy. „Myslím si, že by to bylo potřeba posunout, není důvod platit tak velkou zálohu,“ dodal.

Podle Babiše je také potřeba, aby ministerstvo vysvětlovalo, co chce nakoupit. Řekl, že zatímco Slovensko koupilo dopravní Black Hawk, česká armáda je chce s výzbrojí a s pancéřováním.

autor: mp