Babiš prý bude označen za Putinova agenta. Jen naprostý debil... Premiér řekl, že Rusko není hrozba, a toto nám řekli kníže, Filip, Keller, Okamura či Bělobrádek

ANKETA Premiér Andrej Babiš v České televizi řekl, že je špatně, že jsme se zase dostali do situace kvazi studené války s Ruskem. Podle něj musíme s Ruskem mluvit – i kvůli situaci v Sýrii, jež souvisí s řešením migrace. „Rusko nechápu jako hrozbu pro ČR,“ řekl Babiš. „Všichni komunikují s Ruskem a myslím, že je to dobře. Musíme najít nějaké řešení, aby se vztahy zase nějakým způsobem normalizovaly,“ řekl Babiš.

„Možná bychom mohli začít od toho, co se stalo po druhé světové válce. My jsme vlastně spojenci, Rusko, Spojené státy, Anglie a Francie založily Organizaci spojených národů, která měla bojovat za mír, proti chudobě. Rusko je členem Bezpečnostní rady OSN. Rusko je velmoc, která u nás na Hradě podepisovala reset. Takže je to špatně, že jsme se zase dostali do situace kvazi studené války. My musíme s Ruskem mluvit, například kvůli situaci v Sýrii, kterou jsme podcenili. Myslím, že jsme byli málo aktivní jako Evropa, tak je v našem životním zájmu, aby konečně v Sýrii byl mír, aby se ta krajina dala do pořádku, aby se lidi mohli vrátit domů, s tím souvisela i migrace,“ řekl Babiš v ČT.

„Rusko nechápu jako hrozbu. Musíme spolu komunikovat. To, že zabrali Krym, je samozřejmě nepřijatelné, sankce tam jsou, ale musíme najít nějaké politické řešení. Zbrojení samozřejmě není úplně ideální, protože se vynakládají obrovské prostředky na výzbroje armád a možná bychom mohli tyto peníze použít pro lidi, aby zůstali v Africe, aby neplatili pašerákům pět tisíc dolarů za cestu. Je to odpovědnost těchto velmocí – Spojené státy, Rusko, Čína a další, odpovědnost za vývoj na naší planetě. Všichni komunikují s Ruskem a myslím, že je to dobře, musíme najít nějaké řešení, aby se vztahy zase nějakým způsobem znormalizovaly. A doufejme, že k tomu nějak dospějeme,“ odpověděl Babiš na dotaz moderátorky, zda je Rusko hrozbou.

Rusko si nesmíme ani idealizovat, ale ani démonizovat

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Někteří politici Babiše za jeho slova chválí, jiní říkají, že je nemyslí vážně.

„Pan premiér říká pokaždé něco jiného podle toho, s kým mluví a ke komu mluví. Andrej Babiš při pátečním setkání s německou kancléřkou řekl, že má stejné názory na řešení migrační krize jako kancléřka Merkelová. Přitom české veřejnosti tvrdí, že nechce přijímat migranty. Podobného protimluvu jsme svědky v postojích k Rusku – premiér Babiš o víkendu řekl, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje sankce proti Rusku nebo vypovídá ruské diplomaty podle přání Macrona a Merkelové. Musíme se ptát, jaké jsou vlastně politické postoje a názory premiéra a hnutí ANO? Odpověď je jednoduchá! Nejsou žádné a zároveň jakékoliv podle toho, co potřebuje slyšet volič či mocnosti v EU. Premiér Babiš jedno říká a druhé dělá. Strach z nárůstu podpory SPD z něho udělal hlasatele programových témat SPD. Hlasatele, který má zabránit, aby se program SPD realizoval. Premiér hraje divadlo v zájmu Bruselu, Berlína a Paříže. Hnutí SPD je jediná parlamentní politická síla s naprosto jasným a trvalým postojem k zásadním otázkám. SPD nepodporuje konfrontační zahraniční politiku (například sankce proti Rusku, vypovídání ruských diplomatů a tak dále), ale prosazujeme politiku jednání a spolupráce. A především jsme v názorech na migraci v naprostém rozporu s EU a kancléřkou Merkelovou,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Pokud chceme být vyspělou a svobodnou společností, měli bychom se primárně vázat na tradiční demokracie v Evropě. Rusko vyvolalo svými kamuflovanými vojáky válku na Krymu. Mluvit a spolupracovat s ruskou vládou musíme, nicméně měli bychom se vymezit proti jejich propagandistické mašině, jim placeným serverům a diskutérům,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek.

„To jsem rád, že na to premiér konečně přišel. Myslím, že naše země musí mít korektní vztahy zejména se třemi zeměmi rodícího se vícepolárního světa, a to jsou právě Ruská federace, Čínská lidová republika a Spojené státy,“ uvedl předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„Komunikovat je správné, tolerovat zabírání území sousedů nikoli. To už známe z předválečného Německa,“ odpověděl na dotaz předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek.

„Za studené války byla komunikace se Svazem obtížná, ale živá, a lecos se též dosáhlo. Že nechápe Rusko jako hrozbu, mě dojímá. Mohl by si všimnout ruských aktivit na Ukrajině, na Kavkaze a tak dále, ohrožujících mír v Evropě. V Sýrii krutě válčí. Když, jak říká, všichni komunikují, co chce ještě normalizovat? Důvěra ovšem se vrátí pouze stažením ruských vojsk z ukrajinského území. Jsou ovšem tací, kteří touží po česko-ruských vztazích nikoli normálních, ale normalizačních,“ uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„Rusko si nesmíme ani idealizovat, ale ani démonizovat. Je to velká země s obrovským nerostným bohatstvím, silnou armádou a přes všechny své é čelí stejným hrozbám jako my Evropané, z nás dnes dokonce činí spojence – ostatně není to poprvé. Současná protiruská hysterie je uměle vyvolávaná, a proto s Andrejem Babišem v této otézce musím souhlasit,“ uvedl místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

Premiér Babiš bude za tato rozumná slova označen jistými kruhy za Putinova agenta

„Souhlasím,“ reagoval stručně na dotaz ohledně Babišových slov, že Rusko není hrozba, poslanec ODS Václav Klaus ml.

„Předpokládám, že premiér Babiš bude za tato rozumná slova označen jistými kruhy za Putinova agenta. Dále předpokládám, že vztahy mezi Evropou a Ruskem se budou poměrně rychle zlepšovat. No a konečně předpokládám, že až ony jisté kruhy zjistí, že Evropa si válku s Ruskem nepřeje, začnou se i ony dožadovat zlepšení vztahů s Moskvou. Možná pak dokonce opráší staré dobré heslo ‚Nechceme být poslední‘!“ uvedl europoslanec Jan Keller.

„Již několik let říkám to samé, a teď to vyjde i v rámci mé druhé knihy ‚Studená válka 2.0‘. Dlouhodobě zdůrazňuji, že USA nemohou jít do konfrontace s Čínou. Systémem cel teď oťukávají, kam až mohou zajít alespoň z hlediska ekonomické pseudoválky. Protože stále nemají jasné, do jaké míry jsou již nepřímo čínskou kolonií. Pokusí se tedy alespoň trošku přibrzdit další čínskou rozpínavost. USA se mohou vymezit již jenom vůči Rusku jako druhému silnému hráči – konkurentovi. Proto je agenda USA (a v souvislosti s tím i hujerská agenda EU) povinně protiruská. Euroblbečkové si neuvědomují, že konfrontací s Ruskou federací dochází i k velikému oslabování EU. Je smutné, že nejsou schopni si toto uvědomit. Nejsou schopni, nebo nesmějí, dokud jim to tatíček z USA nedovolí? Již několikrát jsem se zmiňoval, že Čína je tím postupem USA a jejich vlezdoprdelků alias západních států velmi potěšena, protože jde o snahu oslabovat potenciál Ruské federace, což je výhodné i pro Číňany. Protože Čína je v podstatě také konkurentem Ruska,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Ačkoliv nejsem nadšeným zastáncem Babiše, v tomto bodě jsem s ním bezezbytku zajedno. Rusko nás neohrožuje a nikdy neohrožovalo. V porovnání s USA je vojenský rozpočet Ruska doslova směšný, je menší i než rozpočet evropských států NATO, tak proboha jaké nebezpečí, jaký nepřítel. Komu neustálé vyřvávání o nebezpečí z Ruska vyhovuje, kdo ho neustále rozdmýchává, je jasné. Proč jim to trpíme, mi jasné není. Pokud někdo vede hybridní válku, je to mikrogenerál Řehka a další tajtrlíci a pitomci z vedení USA a NATO. Kdo tvrdí, že nás Rusko nějak ohrožuje, je prostě blb. Aneb hoďte na něj síť a šup k Chocholouškovi. Ten z něho bude mít velikou radost,“ dodal Doubrava.

Rusko není hrozba, ale sankce zavedeme

„S Ruskem se musí komunikovat za každou cenu stejně jako s ostatními státy světa. Je to velmoc, která je bohatá na nerostná bohatství a pro naše podnikatele je to obrovský trh. Jen naivní člověk by s Rusy nekomunikoval a musím také říci, že nám odtud nehrozí ani žádné nebezpečí. Nechápu tu malost některých našich politiků, kteří neustále hrozí Ruskem a kritizují ho za porušování lidských práv, ale na druhou stranu by se co nejvíce břatříčkovali se Saúdskou Arábií, kde je porušování lidských práv na základě nenávistné, netolerantní, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie na každodenním pořádku. Na závěr je také ještě potřeba říci, že Rusko s úspěchy bojuje s islámským terorismem, což je potřeba ocenit. Premiéra Babiše ale v tomto nechápu. Říká, že nevidí v Rusku žádnou hrozbu, ale podporuje proti němu sankce a s vypovídáním ruských diplomatů byl také velice rychlý,“ říká místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Babiš chce do Ruska opět prodávat více paštik, takže bude tlačit na ‚znormalizování‘ vztahů. Ano, musíme s ním mít i s Ruskem korektní vztahy, ale na základě jasné politiky já pán – ty pán. Rusko se chová bohužel nepředvídatelně a jedna věc je komunikace, druhá věc je prezentovat se jako spojenec,“ říká europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Je to prozření do reality, kterou popisují mnozí, kteří sledují zahraniční politiku a zvláště Rusko. Sýrie jasně ukázala a odhalila metody takzvané euroatlantické koalice bojující v zájmu Saúdské Arábie. Rusko svým postojem získalo body v hybridních hrách a ukázalo svůj postoj hráče s kamennou tváří pokeru. Ať se nám to líbí, nebo ne, s Ruskem se musí počítat a mnohé státy s ním čile obchodují. Jen u nás slepí a hluší tržní komsomolci spoléhají na USA a obchodní bezzubé sankce. Snad to přesvědčení premiérovi vydrží a naše firmy se budou moci podílet na světovém obchodu s Ruskem,“ myslí si místopředseda poslaneckého klubu KŠCM Leo Luzar.

„O tom, co řekl Andrej Babiš, si myslím jen to nejlepší. Pan předseda Vondráček už začal,“ uvedl poslanec ANO Miroslav Janulík.

Jen naprostý debil nebo možná snad ještě český novinář…

„Pro mě není důležité, co pan premiér Babiš kde říká, ale co konkrétního dělá. On totiž často říká to, co se chce slyšet, a to, co mu nabulíkují jeho PR poradci. Pak jsme i svědky toho, že se jeho slova rozcházejí s činy. V tomto konkrétním výroku s ním plně souhlasím, ale opatrně si počkám, zda to zase nebylo jen mediální plácnutí do vody. Ale je dobře, že to řekl, alespoň mu bude možné jeho slova při různých příležitostech připomínat. Jen naprostý debil nebo možná snad ještě český novinář by si mohl myslet, že s Ruskem se prostě nemluví. Oběma těmto skupinám bych doporučoval udělat si, respektive nechat si udělat, přehled návštěv, setkání a jiných kontaktů představitelů států EU, USA a Kanady a ty komparovat s naší zahraniční politikou. A jaký to má dopad na ekonomiku naší země, nebudu ani zmiňovat. Oni by to stejně nepochopili, protože u nich platí jen jediné pravidlo, a to koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Všem přeji pěkný den z Tbilisi,“ vyjádřil se poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Myslím, že je potřeba, aby naše zahraniční politika byla vyvážená. Není potřeba být pouze probruselský a transatlantický, ale mít i dobré vztahy se všemi mocnostmi, tedy i s Ruskem a třeba s Čínou. Rusko pro nás není hrozba a nemá zájem na válce v Evropě. Je ale bezpečnostním rizikem, které je rozdmýcháváno třeba přítomností předsunutých sil NATO do Pobaltí. To by si měl Andrej Babiš uvědomit,“ upozorňuje člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

„Všechny problémy vznikají v důsledku žádné nebo špatně vedené komunikace. Zvláště je třeba podpořit diskusi s těmi, se kterými máme zcela odlišné názory. Za demokracii je nutné stále bojovat,“ míní poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Podle poslance KSČM Jiřího Valenty má Babiš naprostou pravdu. „Rusko je neopomenutelným hráčem na celé geopolitické scéně. Rusofobní ataky ze strany některých českých politiků jsou nejen nesmyslné, krátkozraké, ale ve své podstatě i hloupé. S Ruskem je třeba intenzivněji komunikovat a narušené vztahy opět srovnat na úroveň vztahů s jinými zeměmi,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Samozřejmě že je s Ruskem potřeba komunikovat a samozřejmě že Rusko se chová jako velmoc. S tím je potřeba počítat. Jiné nebude,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

