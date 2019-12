Babiš pryč nepůjde. To by musel přijít zázrak. Třeba jako... Toto prozradila Lenka Zlámalová

Do pořadu Štrunc přišla jako host novinářka Echa Lenka Zlámalová. Ta se rozhovořila o Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi i neexistenci politického lídra. „Nevsadila bych si vůbec nic na to, že by tu s námi Babiš jako premiér za půl roku nebyl,“ pronesla ke kauze ohledně auditu a obnovení trestního stíhání. „Zeman je hráč, rád si hraje, a to i s Andrejem Babišem. Když se bavíte s lidmi jemu blízkými, tak oni říkají, že pan prezident je takové velké dítě, které si rádo hraje, štve proti sobě, mstí se a užívá si to. A ta abolice by ho o tu hru připravila,“ popsala.

V rozhovoru v pořadu Štrunc na serveru Info.cz se objevila Lenka Zlámalová, novinářka týdeníku Echo. Na začátku se moderátor Pavel Štrunc zeptal, zda Andrej Babiš ustojí audit Evropské komise o jeho střetu zájmů a zda ustojí Čapí hnízdo. „Ustojí,“ odpověděla rázně novinářka. Na doplňující otázku proč, odpověděla: „Jak by to neustál? Co to znamená neustál?“ zeptala se Pavla Štrunce, ten poznamenal, že politicky.

„To znamená, že by ho museli potopit jeho koaliční partneři, komunisté a sociální demokraté. Ti to neudělají. Nemyslím si, že by Andrejovi Babišovi spadly preference. Potom je samozřejmě otázka, jak na to budou reagovat některá velmi silná média, třeba jak bude tu kauzu propírat televize Nova, protože tam jsou soustředěni Babišovi voliči a tam jde o drobný posun v té interpretaci a může to vypadat úplně jinak, ale nevsadila bych si nic na to, že Andrej Babiš jako premiér už za půl roku nebude. To by se musel stát zázrak v podobě nějakého zmrtvýchvstání sociální demokracie. Přesto, že mi spousta lidí říkalo, že viděli pana Šmardu v Událostech, komentářích, že vypadal velmi bojovně. No tohle jsme už viděli mockrát,“ vysvětlila Zlámalová.

Štrunc poté řekl, že Jan Hamáček prohlásil, že sice nevidí důvod k odchodu z vlády, ale že Babišovy kauzy poškozují činnost vlády. „Co na to chcete říct?“ skočila mu do řeči novinářka. „Vlastně nic, to jsme si tak řekli mezi sebou,“ poznamenal Štrunc. „Jan Hamáček nám to takhle řekne… Já si myslím, že sociální demokracie pracuje na tom, aby skončila mimo Poslaneckou sněmovnu, velmi intenzivně. Komunisté taky nemají žádný důvod Andreje Babiše dál nedržet. Pokud on bude plnit to, co jim slíbil, to jsou různé ekonomické zájmy, přerozdělení peněz v rozpočtu, který úplně zapadl za těmito věcmi. Andrej Babiš to téměř s jistotou ustojí,“ prohlásila Zlámalová.

Prý si zvykl i na demonstrace veřejnosti, Milionu chvilek, ačkoliv se toho dle Zlámalové z počátku bál. „On nemá rád čistě fyzicky velký odpor lidí, velké shromáždění lidí a nesouhlas lidí s ním. Všimněte si, jak okomentoval tu poslední akci 16. listopadu, lidi projevují názor, máme tu svobodu. V téhle chvíli nevidím něco, co by Andreje Babiše dokázalo položit,“ vysvětlila. „To, co by ho dokázalo položit, by bylo to, kdyby mu tu vyrostl nějaký skutečný soupeř,“ dodala.

„Mě fascinovala jedna věc. Když přišly teď ty audity z Bruselu a přišlo vyjádření mluvčího Evropské komise, že to už je finále, opravdu to je finále. To je, jako když budete u soudu a soudce vám řekne, to je pravomocný rozsudek, pane Štrunc, nic dalšího nebude, není odvolání, dovolání, Ústavní soud, už nic.“ „No jsou tam ty dva měsíce,“ poznamenal Štrunc. „Ne. Dva měsíce, kdy přijde český překlad. Nic jiného. Oni říkají, tady máte rozsudek, a já chci vědět, jakým způsobem vrátíte peníze. Nevím, jestli jste to sledoval, ale bylo strašné, jak to většina médií pokrývala: ‚Evropská komise říká, že je to finální. Andrej Babiš a Klára Dostálová říkají, že není.‘ Jako na názoru Andreje Babiše tady nezáleží. Tady je tvrdý fakt, že to je finální rozhodnutí, a jediná debata o čem je, kolik budeme v této chvíli platit.“

Štrunc poté informoval o tom, co říká Babiš, tedy to, že tvrdí, že Česká republika nic vracet nebude, že pravda je na jeho straně a že je nelogické, aby Brusel vykládal české zákony. Zlámalová se tomu vysmála. „To jsou vzkazy voličům Babiše, protože Bruselu nemá co vzkazovat. Tady to není o tom, že by Evropská komise vykládala české zákony, tady jde o to, že to nejsou naše peníze, to jsou peníze z rozpočtu Evropské unie. Tam rozhodují pravidla Evropské unie a jednotlivé státy musí přijmout nějaká pravidla, podle kterých ty peníze rozdělují. My jsme přijali zákon o střetu zájmů, který Andrej Babiš nenaplňuje tím, jak zaparkoval Agrofert v těch svých svěřeneckých fondech. Evropská komise pouze říká, že nedodržujeme naše pravidla a vyplácíme dotace někomu, kdo je nemá mít.

Určitě se rozběhne nějaká ta linie, kdy jste se ptal na Brusel, že zase šikanují někoho ve V4. Babiš už to samozřejmě rozjel. Já bych tyto věci důsledně rozdělovala. Andrej Babiš není stejný případ, jako sledujeme postup Evropské komise vůči Polsku nebo Maďarsku, ať už jde o změnu pravidel pro jmenování soudců v Polsku nebo některé věci, které se týkají migrace v Maďarsku, to jsou věci, které s tím vůbec nesouvisí. V Polsku nebo Maďarsku nikdo neřekl, že Kaczynski nebo Orbán rozkrádají peníze Evropské unie. To se nikdy nikde neobjevilo. Tohle je čistě soukromá věc, kterou takto bude Andrej Babiš hrát, aby ukazoval, že my jsme tady ostrakizovaní Evropskou komisí a Bruselem, že to je ten svatý boj proti V4. To jsou dvě úplně separátní věci, které nemají žádnou souvislost a je to pouze mediální hra Andreje Babiše, na kterou by chytrá média neměla přistupovat,“ řekla Zlámalová.

„Řekněte mi v těch volebních preferencích, vy už jste to zmínila, se ty dvě kauzy zatím neodrážely, ale většina z těch průzkumů byla před tím rozhodnutím nejvyššího státního zástupce. Co je ten důvod, že se část toho voličstva, řekněme, zatvrdila?“ zeptal se moderátor. „Ne. To vše je v tom už zakomponovaný. Oni ví, že Andrej Babiš si bere dotace, že si je bere podivnou cestou, že si tady nechal zaplatit 50 milionů na soukromou haciendu Čapí hnízdo. Jim to nevadí, to je prostě člověk, který jim rozdává jízdné zdarma, který zvyšuje důchody. To jsou lidé, když se podíváte na jejich socioekonomický profil, to jsou spíš lidé s nižšími příjmy, s nižším vzděláním, jsou to starší lidé, kteří takovou tu politiku, co sledujeme my, nesledují. Oni věří Andreji Babišovi. Já vždycky říkám s nadsázkou, že kdyby přišla zpráva, že Andrej Babiš nechal někoho zabít, tak ti lidé tomu nebudou věřit, že je to pravda, a myslím, že ani to by neovlivnilo jejich rozhodování, že tohoto člověka budou podporovat,“ sdělila.

Rozhovor se vrátil i k obnovení trestního stíhání a prezidentem Zemanem oznámené abolici pro Andreje Babiše. „On zmiňoval abolici, kdysi, pár měsíců zpátky. Dnes pro Mladou frontu říká: ‚Na rozdíl od milosti, která je výlučným právem prezidenta, vyžaduje abolice kontrasignaci, a to buď premiérem, nebo jím pověřeným členem vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Já v tomto konkrétním případě pro abolici nevidím ani důvod.‘ Co je to za strategii?“ zeptal se moderátor. „Jen blbec nemění názory, říká Miloš Zeman. Já myslím, že teď by Andreji Babišovi opravdu nepomohlo, kdyby abolici v téhle fázi dostal. Tady je teď obrovský prostor, kdy to může dopadnout jakkoliv. Andrej Babiš se bojí chvíle, kdy to přijde k soudu. Nad tím už nemá žádnou kontrolu. Na tom městském státním zastupitelství se ukázalo, že to městské státní zastupitelství bylo velmi vlídné k Andreji Babišovi. Šlo mu na ruku. Když si čtete to jeho rozhodnutí, oni nevěřili listinným důkazům, oni uvěřili spíš výpovědím svědkům. Uvěřili tomu, že Andrej Babiš to takhle jakoby myslel. Nemyslím si, že to je na nějaké kárné potahování pana Šarocha, to ne, ale to, že tam vidíte obrovskou vstřícnost, to tam je bez pochyby,“ vysvětlila.

„On může tu abolici udělit kdykoliv. Proč vytahovat samopal, když mi stačí kuličky v praku, že jo? Nevytáhnu samopal, samopal si nechám na to, až ho budu skutečně potřebovat. Pan prezident je hráč, ale já si myslím, že mu tolik nejde o jeho publikum. Znáte jeho výrok: ‚Já už nikdy neprohraju.‘ Pan prezident už nikdy neprohraje. On si velmi rád hraje, hrotí pozornost, ale kdyby teď dal abolici, tak je jakoby rozhodnuto a už nebude žádný prostor pro to, aby i on sám si pohrával. Proč si vytahovat tu poslední patronu ze zásobníku, když bude ještě tolik dějství té hry, kde si pan prezident může pěkně pohrát. Není důvod,“ doplnila.

„Fakt si myslíte, že je to hra od pana prezidenta, že si hraje i s Andrejem Babišem?“ zeptal se Štrunc. „Ano, vždyť jste to viděl v létě kolem jmenování ministra kultury. Tam říkají lidé, kteří skutečně tu situaci znají, že premiér tam jezdil jako školáček, na ten Pražský hrad. Pan prezident mu říkal: ‚Andreji, ty nic nemáš, no to je škoda. Tak přijeď příště.‘ On si s ním pohrával, koneckonců i ty mediální výstupy, kdy byla udělána tisková konference. Andrej Babiš nic nemohl říct, jenom zíral. Psychologie pana prezidenta je strašně zajímavá věc nebo interpretace jeho rozhodnutí, když se bavíte skutečně s lidmi jemu blízkými. A ptáte se, jaká je motivace? Oni říkají, že vy nevidíte žádnou linku, že by pan prezident chtěl za sebou nechat něco státnického, což bylo vidět u prezidenta Klause, tak u prezidenta Havla. Pan prezident nemá žádný takový projekt. Pan prezident je takové velké dítě, které si rádo hraje a rádo štve proti sobě. Rád se mstí, on si to užívá a abolice by skončila tu hru, a proč si zkazíte tu hru,“ prohlásila.

Zlámalová ještě ke konci rozhovoru prohlásila, že demonstrace Milionu chvilek jsou sice obrovské, že i při vrcholu demonstrací žlutých vest ve Francii, nebylo tolik lidí v ulicích na jednom místě, avšak prý si nemyslí, že by šlo ty demonstrace přetavit do nějaké reálné síly, která by na Andreje Babiše zatlačila. Dle Zlámalové chybí v politice osoba, která by dokázala sjednotit dost velkou část voličů opozičních stran. „Potřebujete minimálně dvacetiprocentní stranu, aby se postavila Andreji Babišovi,“ řekla. Dodala, že se nemá jednat primárně o antibabiš stranu. „Tady je X věcí, které se v té zemi neřeší díky Andreji Babišovi. Ta země opravdu míří do nějakého stádia, kde zaostává. Nechytla technologickou revoluci, uvízla v nějaké průmyslové éře, my budeme zírat, o co jsme v éře Andreje Babiše přišli. Je tady tvrdá bytová krize, kde lidé mají pocit, že nejsou schopni startovat ve velkých městech vlastní život. Upadají nám tu školy, že fakt degenerujeme do nějaké úrovně montovny. Tohle všechno není nikdo schopný dát, včetně silnému postavení se Andreji Babišovi, dohromady a říct, já jsem ten, kdo to tady zařídí a kdo bude schopný sejmout toho Andreje Babiše ve volbách,“ zakončila Zlámalová.

