Babiš řádil u pultíku: Černochová všechno ukřičí. Proto ty F-35! A Rakušan? Za vaše peníze si zaplatí volby

reklama

Ministerstvo vnitra minulý týden představilo novou plakátovou kampaň, která má průběžně přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů, které mají vliv na každodenní život občanů. Plakátová kampaň bude stát 42 milionů korun a měla by pokrýt veřejná místa ve městech a obcích nebo i v dopravních prostředcích.

Podle Babiše je taková kampaň naprosto skandální, protože si tím vláda dělá předvolební kampaň za peníze daňových poplatníků. „Absolutně skandální je, co si dovolil pan ministr Rakušan, vlastně to je normální korupce. Korupce v přímém přenosu! Tato vláda korumpuje média. Minule jsem tady mluvil o tom, že dali médiím asi 120 milionů. A pan Rakušan teď korumpuje média tím, že jim dá 42 milionů. A jsou to stále stejné čtyři mediálky. Malé mediálky. Zase nějací kámoši,“ hřímal Babiš.

„Pamatujete, když byl covid a my jsme si dovolili se domluvit s jednou mladou influencerkou, která měla obrovské sledování, nebo má stále, na Instagramu, aby nám za 40 000 korun natočila spoty ohledně očkování, ano? A ona chudinka v dobrém natočila video o Úřadě vlády. My to ani nevěděli. No skandál! Všechna média začala, že vlastně ji zneužíváme na kampaň! Skončilo to tak, že vlastně ta videa viděla asi 1,6 milionu lidí, takže za 40 000, a potom jste to zrušili,“ srovnal Babiš s aktuální kampaní Ministerstva vnitra za 42 milionů.

Přenos z Poslanecké sněmovny

„Teď si pan Rakušan normálně zaplatí evropské a krajské volby, vážení spoluobčané, z vašich peněz! Takže normálně korupce. Korupce: 42 milionů. Takže vnitro rozjede velkou vládní plakátovou kampaň. Takže získala, obě zakázky získala společnost Omnimedia, s. r. o. V životě jsem neslyšel o tom, jo. A ona, představte si, taková náhodička, že tahle společnost zajišťuje také mediální prostor pro informační kampaň MPSV v penzijní novele. Takže jaká to bude kampaň? Že možná dostaneme důchody? Nebo že nás okradli?“ ptal se Babiš.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 34659 lidí

Přitom nákup nejdražších stíhaček na trhu není podle Babiše pro Česko žádnou povinností, ale nutností. „NATO nám neříká, že máme mít třicetpětky. My máme gripeny. No a teďka vyšel článek, že Slováci říkají, no tak my nemáme peníze na gripeny, my máme ty F-16, na to čekají. Ne? A my máme peníze? Vždyť nám vláda stále říká, že nemá peníze! Tak není možné jako mít peníze jenom pro armádu,“ upozornil Babiš, že sousední Slovensko nákup amerických stíhaček zatrhlo.

„Já mám rád armádu. Ale proč tady není nějaká debata, jestli a jaká letadla potřebujeme a jaká nepotřebujeme. Tak když to letadlo přijde v roce 2035, tak možná už bude další generace. Já tomu nerozumím. Proč k tomu není veřejná debata? Aby se k tomu vyjádřili všichni. F-35 za 400 miliard. A já se ptám, jaký je cash flow? Kdy a jak půjdou peníze dopředu? Jak to zatíží rozpočet, ano, a proč právě tohle potřebujeme, když nemáme tu protiraketovou obranu. Já nevím, tak válka na Ukrajině jsou co? Drony, tanky, helikoptéry, jo. Nejsem expert, ale nevím, jestli ta letadla tam hrají nějakou zásadní roli,“ pokračoval expremiér s tím, že nákup těch nejdražších letadel je v současné době chybou.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže v čase, kdy teď vláda nás tady chce převálcovat a zdanit všechny a říká, nejsou peníze pro nikoho, a že se máme uskromnit, a oni hodujou, utrácejí, kašlou na nás, dát ještě 400 miliard za F-35 - to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Takže to není možné. My chceme, aby naše armáda byla dobře vybavená, ale to není jenom o letectvu. A když máme ty gripeny do roku 2029, tak nám řekněte veřejně, jaká je ta nabídka, proč nemůžeme počkat? Možná bude za dva roky nějaké jiné letadlo. Tak proč kupujeme F-35? Já vám řeknu proč. Protože paní ministryně to všechno ukřičí. Ona je seřve všechny a oni sklapnou a je to,“ dodal Babiš.

Vyjádřil se také k aktuální krizové situace s uprchlíky na italském ostrově Lampedusa. „A co se děje s těmi uprchlíky? Co se děje? Ta Lampedusa? Za pár dní přišlo nevím kolik? 120 lodí, 10 000 lidí? A pan Rakušan stále o tom lže. A podívejte se, co se děje v té Evropě. Co dělají ti Eritrejci. Všude, kde jsou Eritrejci, tak to je panika. To násilí, co tam je,“ varoval Babiš a zkritizoval ministra vnitra Víta Rakušana.

„Ještě teď napadl Orbána, že údajně pouští ty ilegální uprchlíky na Slovensko. Kdyby nebyl Orbán postavil plot 2015, tak máme plný Václavák těch ilegálních migrantů. Plný Václavák máme! Tehdy mu nadávali, ale potom všichni otočili. Ne? I Kurz tehdy vítal. Všichni vítali. Angela vítala. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Takže je to ohrožení. Ohrožení naší země, je to ohrožení Evropy,“ pokračoval Babiš.

„A všichni mají projevy. Pan premiér mluví o naší bezpečnosti. Jasně, k tomu se ještě dostanu. Ale toto je naše ohrožení. Toto je naše ohrožení, že k nám se infiltrují lidi, kteří mají jinou kulturu, jiné zvyky. A oni se nezmění. A většina států v Evropě teď vlastně úplně změnila. Německo říká, že je plné. Belgie taky nechce ubytovávat. Řecko staví plot. Ne? A Itálie? Tak samozřejmě, je plná. Tak to je ta neschopnost Evropské unie vlastně jasně říct, že je to organizovaný zločin, že jsou to pašeráci, kteří rozhodují o tom, co se děje, že ty neziskovky z toho mají kšefty,“ hřímal Babiš za řečnickým pultíkem.

A tyto migranty podle něj vítá Fialova vláda, takže nám hrozí nebezpečí. „Každý ten migrant má mobil. Oni vědí přesně, co se děje. Oni vědí, že Evropa, pan Rakušan a Fiala, je pozvali. 30 000. 30 000. To je ta kvóta. No, ale teďka přišlo za týden 10 000. A od začátku roku v Itálii je to 140 000. Co s tím budou dělat? Co? Takže jediné řešení je, že nevyplujou ty lodě. Nevyplujou. Tak to vyřešili v Austrálii. A bylo to vyřešeno. Protože ti migranti budou vědět, že zkrátka nikdo je tady nepřijme. My se máme o ně postarat mimo území Evropy,“ dodal expremiér, jaké řešení by měla Evropská unie přijmout.

Psali jsme: Babiš (ANO): Pane ministře Rakušane, vy jste obvinil soukromý subjekt z nelegální činnosti A proč to tajil? Z ,,Rakušanova mobilu” vypadly temné zvěsti „To už je invaze.“ Drulák řekl, co šéfka EU nemůže. Nebo nechce? Víte, co to znamená? Zůstanou u nás. Bez kvót. Následky Rakušanovy spolupráce s Německem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE