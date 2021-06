Babiš řekl jasně: S Ruskem se mluvit musí

Premiér Andrej Babiš (ANO) podpořil iniciativu německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na setkání Evropské rady s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dle ministerského předsedy je i přes naše vztahy s Ruskem „na bodě mrazu“ nutné nadále se zemí komunikovat. „Není možné, aby se stávalo to, co se stalo, ale musíme komunikovat,“ řekl. Za důležité označil hovořit kupříkladu o klimatických změnách, globálních otázkách či terorismu.

reklama

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 58% Nemá 35% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2662 lidí



Iniciativu německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří navrhují setkání Evropské rady s Putinem, mají politici probírat na nejnovějším summitu lídrů Evropské unie a Babiš tedy zmiňuje nutnost vybrat vhodná témata, pokud si šéfové zemí EU setkání Evropské rady s Putinem odsouhlasí.



„I když jsou naše vztahy s Ruskem na bodě mrazu po Vrběticích, kdy jsme logicky reagovali, jak jsme reagovali, protože není možné, aby se stávalo to, co se stalo, musíme komunikovat,“ zdůraznil Babiš s tím, že kdybychom přestali komunikovat „tak by to asi nebylo dobré“. Z témat zmínil například terorismus či klimatické změny.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš se chce kromě Ruska zapojit i do řešení situace v Bělorusku a za Českou republiku hodlá na unijním summitu podpořit výzvu na propuštění zadržovaných osob včetně Ramana Prataševiče.



Řešit hodlá i Turecko. „Samozřejmě že to je náš spojenec v rámci NATO, ale určitě tu je prostor na vylepšení vztahů. Je tu stále problém v kyperské otázce,“ naznačil k tématu dlouholeté turecké okupace Kypru.



Kromě mezinárodních vztahů se pak chystá premiér debatovat o ekonomických otázkách unie, z nichž jmenoval fond obnovy, kdy si dle něj EU půjčila „za velice dobrých podmínek“ 20 miliard eur. Jde prý i o možnost na přemýšlení pro Českou republiku, jak bychom si mohli „taky půjčit“. „Ano, je tam vazba na konkrétní použití, ale pokud jsme na poslední vládě mluvili o tom, že je třeba ještě podpořit boj proti kůrovci, který má samozřejmě dopad na naše klimatické cíle, tak například tady si myslím, že by to naše vláda mohla využít,“ řekl. Fotogalerie: - Pěstí do Putina

Česko má dle Babiše důkladně připravený ekonomický plán a bude investovat především do „zelené a digitální ekonomiky“. Psali jsme: Babiš, Šlachta, Okamura, Bartoš... Po těch voliči blázní. A pak je tu Fiala Jádro a Piráti: Havlíček se bojí. „Budeme to kupovat. A to nám pomáhej pánbůh“ Rusko: Očkovaní mohou vyhrát byt. Neočkovaní ztratit práci. Covid nastupuje Moravec oživil Vrbětice. Odškodné od Ruska?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.