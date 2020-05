Babiš rozhodl. Prymula nekončí, přesune se jinam

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula prý došel k závěru, že už na Ministerstvu zdravotnictví není žádanou osobou a chystal se odejít. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) hned nato konstatoval, že tedy počítá s Prymulovým odchodem. Ale do věci se vložil předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Přesvědčte se sami, co řekl.

Babiš v rozhovoru pro server iDNES.cz konstatoval, že si pánové lidsky nesedli, což se prý v české kotlině stává často.

„Tak určitě mě to mrzí, protože pan profesor je určitě odborník a působí ve zdravotnictví, ale jak už to bývá, u nás bohužel, že si asi s panem ministrem úplně nesedli. Teď to tak vypadá, že má odejít z resortu zdravotnictví. To je samozřejmě škoda, ale samozřejmě je to rozhodnutí ministra,“ uvedl na adresu Adama Vojtěcha.

„Ale já s panem profesorem diskutuji o nějaké jeho další roli. Možná i v rámci Úřadu vlády. Protože, skutečně, v tom zdravotnictví máme strašně moc projektů, které já chci realizovat. Hlavně z hlediska prevence, vědy a výzkumu. A pan Prymula je vědec,“ pokračoval předseda vlády.

Podle něj by byla škoda, kdyby Roman Prymula zmizel ze struktur státu.

Zdůraznil však také, že nechce Prymulu lákat, aby kandidoval za hnutí ANO do Senátu. „Myslím, že lidi ukazují svou účastí (u voleb), co ten Senát (znamená). Ale já to nechci moc komentovat,“ rýpl si do horní komory Parlamentu s odkazem na skutečnost, že volební účast v obou kolech voleb do Senátu bývá tradičně velmi nízká.

