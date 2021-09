Babiš rozjel peklo: Nedáme Česko Bruselu! Zbabělci proti mně. Chtějí koryta. Ani jeden migrant

reklama

„Právě teď zbývá 36 dní do voleb do Poslanecké sněmovny. A já vás prosím o pozornost. Je to důležité. Je to totiž poslední šance, poslední šance volit Babiše! Je to taky poslední šance, jak ochránit naše národní zájmy. Je to poslední šance, jak ochránit naši životní úroveň. Je to poslední šance, jak uchránit naši kulturu a svébytnost. A hlavně, je to poslední šance zastavit obě antibabišovské koalice, které se už dohodly na společné vládě. Výměnou za odevzdání naší suverenity a rozbití V4. Naši konkurenti neřeší budoucnost naší země, oni nemají jediné autentické téma, posledních 9 let mají stále stejný program: Odstranit Babiše z politiky. Za každou cenu. Zbaběle se jich spolčilo pět proti jednomu, protože sami si na mě a na hnutí netroufnou,“ láteřil Babiš.

„Nechtějí nás, protože jsme se nikdy nestali součástí jejich zkorumpovaného systému. Nechtějí nás, protože jsme s nimi nikdy nedělali kšefty a neprivatizovali. Nechtějí nás, protože jsme odmítli s nimi tunelovat naši zemi. Dělali to dlouhá léta a už se těší, až se zase dostanou zpátky ke korytům. Takže udělají a slíbí cokoliv, aby se dostali do Sněmovny, a samozřejmě, aby byli ve vládě. Ale hned po volbách na všechny své sliby okamžitě zapomenou. Proč? Protože to byl vždy podvod na voličích. Protože jim nejde o vás, jim jde jen o vaše hlasy,“ dodal Babiš ve svém útočném začátku.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale my jsme tu proto, že právě teď hnutí ANO oficiálně startuje svou kampaň, autentickou a samo za sebe. Jsme tu ale hlavně kvůli lidem, kvůli tomu, kam chceme posunout naši zemi za čtyři roky. Jsme tu kvůli budoucnosti,“ dodal.

„Jsme hnutí ANO a zůstali jsme tady už jediný, kdo říká jasně, co chceme pro lidi prosadit. Podařilo se nám prosadit drtivou většinu našich bodů z našeho programového prohlášení vlády a tento úkol chceme zopakovat. Chceme ho zopakovat kvůli vám, kvůli naší zemi,“ řekl Babiš, že mají jasný a přímočarý program. „Má 38 stran,“ zdůraznil, že hnutí program splní. „Je to jediný program, který potřebujete,“ podotkl.

„Budeme bojovat za naše seniory. V roce 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc měsíčně. Ano, dvacet! Stejně jako naše volební číslo 20. Kdo volí 20, volí průměrný důchod měsíčně 20 tisíc. Máte mé slovo. Budeme bojovat za naše učitele, lékaře a zdravotní sestry, vojáky, hasiče a policisty. Těm všem jsme zvyšovali platy a zvyšovat budeme i dál, jejich práce si vážíme, děkujeme za ni. Budeme bojovat za naše živnostníky, podnikatele, i za náš průmysl. Budeme bránit naše pracovní místa a bojovat za všechny pracovité lidi. Budeme bojovat za naše rodiny a za naše děti. Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tisíc. Na to vám také dávám slovo. Budeme bojovat za zachování nízkých daní, nechceme je zvyšovat tak, jak to někteří naši konkurenti už vyhlásili. Celé roky, co jsme byli ve vládě, jsme snižovali daně. Od roku 2014, co jsem ve vládě, to činí 500 miliard korun. Budeme bojovat za naše špičkové zdravotnictví, aby nadále zůstalo bezplatné a dostupné pro všechny,“ sliboval Babiš a odmítl privatizování českého zdravotnictví.

Boj za české zájmy

„Samozřejmě budeme dál v Evropě bojovat za české zájmy. Byl jsem to já, kdo zastavil migrační kvóty, ale to už určitě víte z mé knížky. A řekl jsem to tisíckrát a řeknu to znovu: Dokud budu premiérem, nikdy nepřijmeme ani jediného migranta. Nikdy!“ řekl za potlesku Babiš.

Mezi lídry do krajských voleb je podle Babiše pět žen. „U nás nerozhodují kvóty, ale schopnosti. Máme nové tváře: pana generála Drahoslava Rybu z Vysočiny a paní Ivanu Mádlovou z Plzeňského kraje. A já si moc vážím jejich odvahy. A jdeme bojovat až do roztrhání těla. A proč? Protože my naši zemi nedáme. Zamezíme přesunu pravomocí do Bruselu a v Evropské unii zachováme právo veta. Zachováme českou korunu, nechceme euro. Znovu začneme snižovat zadlužení země vůči HDP. Dokázali jsme to jednou, dokážeme to znovu. Naše občany rozhodně nedáme. Nedopustíme pokles jejich životní úrovně. Zachováme slevu na jízdné pro seniory a studenty. Nastartujeme bytovou výstavbu, aby bydlení bylo dostupnější pro všechny,“ slíbil také Babiš.

„Zjednodušíme život podnikatelům a živnostníkům. Jeden odvod pro všechny a na jednom místě. Zajistíme přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každého a zmodernizujeme jeho obsah, aby každý mohl rozvinout svůj potenciál. Zdraví našich občanů taky nedáme. Budeme dál masivně investovat do našich nemocnic a do digitalizace zdravotnictví. Zaměříme se na boj proti rakovině, prevenci a zajistíme nové experimentální léky, které umožní léčbu vzácných a nebezpečných nemocí. Zahájíme výstavbu českého onkologického institutu, který bude sloužit všem občanům České republiky. Zlepšíme dostupnost zubařů, pediatrů a dalších chybějících lékařských profesí. V lokalitách s kritickým nedostatkem zubařů, jako například Ústecký kraj, vytvoříme státem garantované ordinace, poskytující neodkladnou a základní zubní péči,“ dodal.

„Samozřejmě naši přírodu určitě nedáme. Budeme dál prosazovat rozumnou ochranu přírody a krajiny. Budeme dál bojovat proti klimatické změně, snižovat CO2 a závislost na uhlí. Budeme dál vysazovat nové stromy a bojovat proti kůrovci i proti suchu. Ale rozhodně budeme proti návrhu Bruselu, který chce zakázat prodej aut se spalovacími motory v roce 2035. A konečně: Náš průmysl nedáme. Ochráníme naši energetiku a průmysl před unáhlenými zelenými řešeními. Boj proti klimatické změně nesmí ohrozit naše pracovní místa. Dostavíme nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany a připravíme rozšíření Temelína. Budeme bojovat za to, aby lidi a firmy měli bezpečnou a hlavně levnou energii. A rozhodně nedáme z českých rukou lithium. Takže: Jdeme do toho, Českou republiku nedáme a budeme za ni bojovat. Každý den, co budeme v politice. Až do roztrhání těla,“ zakončil Babiš.

Psali jsme: Nerušil, lídr SPD: Odstupuji z Rady Českého rozhlasu. Ač bych nemusel Peklo ředitelů škol: Rodiče se ozvali Je to možné? Plakátek od Šlachty. Kalousek ve varu. Policejní prezident to řeší Slovenští vojáci budou jezdit ve vozech Tatra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.