Babiš řval a nadával. Před volbami promlouvají zdroje z ANO

Mnohé personální zvraty v hnutí ANO jsou v poslední době motivovány právě střetem „jedničky“ a „dvojky“ hnutí. Třeba ministr dopravy Dan Ťok před prázdninami již i veřejně dával najevo, že je smířen se svým koncem na ministerstvu. Pak se ale sešel s Andrejem Babišem, a nejen že neodešel, ale naopak dostal volnou ruku k radikálním čistkám zejména v Českých drahách.

Doprava, a České dráhy zejména byly totiž dlouhodobě rajónem druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka. Klíčové funkce ovládal přes Milana Ferance, svého dlouholetého obchodního souputníka, i další lidi. A tato skupina si připsala řadu podivných transakcí.

Například když za maličkou brněnskou firmu Chaps, poskytující drahám software na prodej jízdenek, dala jejím původním majitelům 400 milionů korun. Premiér Babiš se prý snažil, aby obchod neproběhl, nebo aspoň proběhl až po sněmovních volbách, ale Faltýnkovi lidé si prosadili svou a medializace případu ANO poškodila.

Podobný model měl být uplatněn při odkupu minoritního podílu v ČD-Telematica, na kterém měl vydělat jiný Faltýnkův přítel.

Vrcholem pak mělo být obsazení funkce ministra dopravy. Před sestavováním druhé Babišovy vlády měl Faltýnek na místo Dana Ťoka hned dva favority. Jedním byl Tomáš Koranda, šéf stavební firmy Hochtoef, druhým Tomáš Drmola, náměstek ze Správy železniční a dopravní cesty. První je podle Neovlivni.cz Faltýnkovým přítelem, druhý spolužákem.

Jenže Andreji Babišovi po několika nepěkných článcích v novinách došla s Faltýnkovými kšefty trpělivost, Ťoka přesvědčil k setrvání a dohodl s ním velkou čistku v Českých drahách, odkud zmizí Faltýnkovi koně. Zprávy o změnách v Českých drahách mohli čeští čtenáři číst v průběhu září.

Doprava není jediné teritorium, kde začal Babišovi Faltýnkův vliv vadit. Dalším je pražská komunální politika.

Tu začal Faltýnek řešit tak trochu z nouze před dvěma lety, když se rozhádala pražská stranická organizace a členové rebelovali proti primátorce Krnáčové. Faltýnek k uklidnění situace povolal advokáta Květoslava Hlínu ze své domovské Hané. Jenže moravský právník projevil mimořádnou šikovnost, během několika měsíců se dokázal uchytit v řadě městských firem a rozjel v metropoli vlastní velmi úspěšný byznys. A opět – trpělivost Andreji Babišovi podle Neovlivni.cz došla, když se o kšeftech pana Hlíny začalo psát.

„Kvůli Hlínovi Babiš Faltýnka letos několikrát seřval. Rozzlobilo ho, že se o tom po Praze veřejně mluvilo, a dokonce i psalo. Že to zkrátka dělají tak blbě, že to vrhá špatné světlo na celé ANO, které se proti podobným praktikám vždy vymezovalo,“ cituje web hlasy z hnutí ANO. Babiš se názory, že se mu počínání pana Hlíny v Praze nelíbí, netají ani veřejně.

Když Andrej Babiš před prázdninami dořešil sestavování vlády a měl trochu času i na vlastní hnutí, dal prý po těchto zkušenostech Faltýnkovi nůž na krk: „Vaše místo je ve Sněmovně, to je váš prostor a nikde jinde vás nechci vidět.“

V pražském komunálu mělo „ořezávání Faltýnka“ za důsledek škrtání na komunální kandidátce, včetně toho, že Babiš měl na radu svých poradců bez Faltýnkova vědomí jako nového lídra kandidátky vybrat Petra Stuchlíka.

„Jen co se to Faltýnek dozvěděl, hned se pokusil přes prostředníka u Stuchlíka objednat na schůzku. Jenže Stuchlík to nahlásil Babišovi a ten okamžitě Faltýnka znovu seřval,“ popisuje zdroj z hnutí ANO.

Jak však soudí Neovlivni.cz, rozkol v hnutí ANO prý nejspíš nehrozí. Jaroslav Faltýnek se prý sice nyní cítí nedoceněný, je ale loajálním Babišovým spolupracovníkem, který za desítky let v Agrofertu je na cholerické výstupy svého šéfa zvyklý.

„To, že ho to naštvalo, ale neznamená, že půjde proti šéfovi. To neudělá nikdy. Je prostě Babišovi vděčný, že ho vytáhl z komunální politiky, nechal ho vybudovat zemědělskou část Agrofertu a tak mu dopomohl k řadě kontaktů. A v neposlední řadě ho coby vrcholového manažera také nechal donedávna vydělat,“ cituje web jednoho z Faltýnkových spolupracovníků.

A i Babiš si prý uvědomuje, že loajálnějšího souputníka, než je Jaroslav Faltýnek, nenajde. „Celé to je jen vykázání Faltýnka do mezí, které mu Babiš sám vytyčil. Šéf to tak dělá se všemi,“ říká pro změnu zdroj z okolí Babiše.

