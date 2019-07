Babiš s Hamáčkem před mikrofony: Dusno se dalo krájet. Prezident trvá na svém

„Takže dobrý den, dámy a pánové,“ zahájil Babiš tiskovou konferenci po jednání s Milošem Zemanem. „My jsme si vyměnili názory, pan prezident nás informoval o jeho názorech na resort kultury, na pana Staňka a na pana Šmardu. Pan prezident se víceméně nevyjádřil definitivně s tím, že – jak už bylo avizováno – proběhne další schůzku 12. července. To je asi tak všechno,“ řekl premiér.

Na Janu Hamáčkovi bylo patrné o něco větší rozladění.

„Dámy a pánové, z mého úhlu pohledu žádný výsledek dnešní schůzka nepřinesla. Předsednictvo ČSSD si musí tu situaci vyhodnotit a říci si, jak dál. Já jsem připraven s prezidentem dál jednat, protože pozvání od pana prezidenta se neodmítá, ale předložím názor také předsednictvu ČSSD. Já osobně mám jasno,“ řekl Hamáček s tím, že se bude držet koaliční smlouvy, ale zásadní pro něj bude verdikt právě předsednictva strany. „Já za sebe znovu říkám, že mám jasno, rozhodne předsednictvo strany,“ uvedl ještě jednou Hamáček.

Předseda vlády Andrej Babiš věří, že menšinová koaliční vláda není ohrožena a další jednání pomohou situaci vyřešit. Hamáček byl poněkud nekompromisnější. „Já jsem menší optimista. Uvidíme, jak dopadne ta schůzka 12. července, ale nejsem moc velký optimista,“ zaznělo z úst předsedy ČSSD.

Babiš konstatoval, že by mu bylo líto, kdyby ČSSD odešla z vlády, ale pokud by k tomu došlo, přišel by prý do Poslanecké sněmovny a zeptal by se opozičních stran, zda podpoří pokračování rekonstruované vlády. Dále Babiš zdůraznil, že se nechystá podávat kompetenční žalobu. „Ale zatím máme menšinovou vládu a já stále věřím, že budeme pokračovat ve stávající sestavě,“ konstatoval šéf ANO.

Podle Babiše Zeman koná v řešení politických sporů a další jednání proběhne 12. července. „My chceme najít řešení, chceme, aby ČSSD prosadila svého kandidáta a budeme o tom jednat,“ konstatoval šéf hnutí ANO. Na dotaz, zda by akceptoval setrvání Antonína Staňka ve vládě, odpověděl: „Tak ta otázka nestojí, já nevím, kam na to chodíte,“ rozčiloval se.

Hamáček znovu zopakoval, že se obrátí na předsednictvo ČSSD a vyslechne si jeho verdikt. Dále je připraven pokračovat podle koaliční smlouvy a případně vyvolat dohadovací řízení.

