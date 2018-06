Babiš s ministry zase vyrazí na cesty: Prohlédnou si D3 i otáčivé hlediště v Krumlově

Ministr kultury Ilja Šmíd tak například uvidí otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec má zase v plánu návštěvu Orlické nádrže a Teplárny České Budějovice.

Babiš zamíří na jih Čech v den, kdy se po republice budou konat demonstrace proti němu a jeho vládě podporované komunisty. V Českých Budějovicích se chystají dvě protestní akce. ČTK to řekl spoluorganizátor akcí Tomáš Trantina, předseda českobudějovické organizace TOP 09. Dopoledne se demonstranti sejdou kolem 10:00 před Jihočeským muzeem. „Tam chystáme akci přivítání Babiše, trošku jako happening, že přijíždí cirkus Babiš,“ řekl Trantina. V 16:45 pak bude protest před kulturním domem Slavie, v němž se má premiér sejít s místními.

V 7:30 ráno si Babiš prohlédne rozestavěný obchvat Českých Budějovic a část dálnice D3 Ševětín-Borek. Pokračovat bude premiér s ministry návštěvou vlakového nádraží, jehož novorenesanční budova byla otevřena v roce 1908 a oprava by měla začít v lednu 2020, Správa železniční dopravní cesty odhaduje náklady na 170 milionů.

Babiš navštíví také českobudějovickou nemocnici, Jihočeské letiště, heliport letecké zdravotnické záchranné služby i vesnici Holašovice, která je díky domům ve stylu selského baroka na seznamu památek UNESCO.

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd si prohlédne otáčivé hlediště. Setká se i se zástupci divadel a orchestrů Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích navštíví i prostor pro stavbu nového kulturního sálu na Mariánském náměstí.

„Teoreticky vzato, bude-li zajištěno financování, mohlo by se tam do budoucna postavit kulturní zařízení Jihočeského kraje. Neříkáme, že to má být divadlo, rád bych, aby tam byl taky sál pro filharmonii. Má-li to být společný projekt kraje, města a státu, mělo by to být multikulturní zařízení, kde by bylo všechno,“ řekl vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

autor: mp