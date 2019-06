Babiš sdílel článek, který oslavuje jeho vize. Dostalo se mu sprostoty a kopanců...

Andrej Babiš se nijak netají tím, že k řadě médií nechová sympatie, mírně řečeno. Pro jednou se však rozhodl udělat výjimku a sdílel článek z novin na sociální síti Facebook.

Často uveřejňuje např. dlouhé texty o tom, co v daném, týdnu dokázal, ale tentokrát se rozhodl postupovat jinak. Možná tak učinil proto, že šlo o text uveřejněný na serveru Česká pozice, která spadá do jeho mediálního impéria, jež je momentálně uloženo v premiérově svěřenském fondu. Druhým důvodem může být skutečnost, že text napsal člen hnutí ANO Václav Makrlík a důrazně se v něm svého stranického šéfa zastal.

Článek jako „řetězový e-mail“ obdržela Eliška Sláviková, která jej zveřejnila na svém Facebooku. Od ní jej sdílela jiná dáma jménem Jana Nováková a od ní se mail dostal k samotnému Andreji Babišovi, který jej potěšen sdílel na vlastním facebooku.

V textu jeho autor Václav Makrlík, absolvent Vysoké školy ekonomické, jenž působil v ekonomických, manažerských a diplomatických pozicích, napsal svůj článek již v prosinci roku 2018. Tehdy byl členem hnutí ANO v jihočeském Písku. Babiš se ho však rozhodl sdílet teď. Stojí v něm, že Babiš vystudoval Vysokou školu ekonomickou a pracoval pro státní podnik. Po sametové revoluci se rozhodl, že se postaví na vlastní nohy a podle Makrlíka vybudoval od nuly firmu, kterou lze dnes označit za opravdu velkou. Využil k tomu zákony, které stvořili pánové Václav Klaus, Miloš Zeman a další.

Makrlík však také nepochybuje o tom, že Babiš s nelibostí sledoval, co se v této zemi dělo v 90. letech minulého století – privatizace a tak podobně. Jeho nelibost pravděpodobně sílila, až jednoho dne sám vstoupil do politiky a rozhodl se měnit věci k lepšímu. Tak to alespoň viděl pan Makrlík.

A Babišův nástup nebyl po chuti tradičním politikům. Podnikli prý proti němu řadu útoků.

„Při prvním kroku tímto směrem byl obviněn ze spolupráce s StB, což razantně odmítl. Kdyby se hned na začátku ukázalo, že nějakou formou s StB spolupracoval, političtí konkurenti by jeho politickou kariéru v zárodku zlikvidovali. Babiš je racionálně uvažujícím byznysmenem. Studium ekonomie, v jeho době ještě v marxistickém pojetí, ho přesvědčilo, že lidská společnost stojí na čtyřech základních kamenech – rodina, obec, podnik a stát,“ napsal v závěru roku člen hnutí ANO.

Velkou chybou podle Makrlíka bylo, že právě na počátku 90 let došlo k privatizaci ziskových českých podniků bez nějakých zvláštních pojistek. Dnes proto z naší země odtékají miliardy na dividendách určených zahraničním vlastníkům.

„Soukromý podnikatel a miliardář Babiš se rozhodl napravit českou ekonomiku, společnost a stát. Navzdory nepříliš sympatickému vzhledu má podobně jako prezident Miloš Zeman charisma a především vizi. Zpracoval ji v knize O čem sním, když náhodou spím. Jeho vize není kompletní, jde v ní najít řadu chyb, ale je z ní jasné, že chce dostat Česko na úroveň nejvyspělejších států Evropské unie, a tím světa. Chce toho dosáhnout v dohledné době 17 let,“ uvedl tehdy člen hnutí ANO.

„Kdyby Babiš nebyl přesvědčen, že je schopný svou vizi českého státu uskutečnit, nikdy by nemohl snést špínu a nevybíravé útoky na svou osobu a rodinu. Neznám v historii politickou osobnost (snad kromě Ježíše a náboženských mučedníků), která by na cestě za svou pravdou snesla tolik sprostoty, kopanců, vulgárních urážek a podrazů od svých oponentů,“ pokračoval.

Strany, které se vydávají za demokratické, podle Makrlíka Babiše v podstatě lynčují, přičemž neváhají stěžovat si na Babiše až v Bruselu.

„Babiš musí mít neuvěřitelnou vůli svůj sen uskutečnit. Kdokoliv jiný by to v jeho situaci vzdal a odešel si užívat života do teplých krajů. Babiš bojuje. Stojí tomu Slovákovi Češi za to? Soudě podle volebních výsledků, stojí. Je smutné, že na české politické scéně se nenašel člověk jeho schopností. A pokud se objeví, stane se okamžitě terčem posměchu čecháčků, kteří nesnášejí inteligentní jedince, jako je Babiš, Zeman či Jiří Ovčáček,“ dodal ještě autor.

V diskusi pod článkem se předseda vlády dočkal zastání a ujištění, že občané stojí za ním. Zazněly však také hlasy z tábora odpůrců Andreje Babiše, kteří konstatovali, že podobné řeči nemůže snad nikdo brát vážně.

