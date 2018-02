Babiš se Zemanem jednal o vládě. V Událostech, komentářích se pak rozčílil nad Piráty

„Musím intenzivně vyjednávat, jednám se stranami, které jsou ochotné s námi vyjednávat. To jsou KSČM a SPD,“ zmínil Babiš v pořadu Události, komentáře ČT24. Podle svých slov čeká také na sjezd ČSSD.

„Snažím se normálně pracovat. Vláda také normálně pracuje, naplno. Nevidíme rozdíl, jestli máme důvěru, nebo ne,“ sdělil Babiš. „V ústavě nic takového není a my stále pracujeme naplno,“ podotkl Babiš, že on sám se například připravuje na bezpečnostní konferenci v Německu. „Z hlediska intenzity práce, tahu na branku, pracujeme se stejným úsilím,“ sdělil Babiš.

Co se týče vyjednávání s ostatními stranami, Babiš zdůraznil, že mu nezbývá nic jiného, než vyjednávat o programu s KSČM a SPD, protože ostatní strany jej podpořit nechtějí. Hnutí ANO pak podle jeho slov nemá důvod k tomu, aby jej chtělo vyměnit na postu premiéra. Menšinová vláda má pak podle něj obrovskou výhodu.

Prezident podle Babišových slov také neuvedl žádné personální představy, co se týče vlády. „On vystoupí na sjezdu ČSSD, ale myslím, že to vše nechá na nich, zda se zúčastní jednání o vládě,“ přiznal Babiš s tím, že jednou z možností skutečně je sestavit menšinovou vládu s ČSSD za podpory KSČM. Konkrétní jméno člověka z ČSSD, s nímž by rád hovořil o vzniku vlády, říci nechtěl. „Nebudu dávat polibek smrti,“ řekl.

„Velmi zklamán jsem Piráty a STAN,“ zdůraznil pak následně Babiš. „Piráti jenom kritizují a nechtějí převzít odpovědnost. Následně se vymlouvají na stíhaného Babiše. Je to ale nesmyslné, měli by ctít presumpci neviny. Navíc moje stíhání je politická objednávka,“ dodal Babiš.

Následně pak zdůraznil, že za důležité považuje to, že si společně se Zemanem notovali, co se týče EU a NATO. „Byl jsem již u pana Junckera, byl jsem v Davosu, poprvé po 16 letech,“ začal obšírně vysvětlovat Babiš, kdy dojde k tomu, aby se Česko již nemuselo zabývat migračními kvótami. „Chci vyjednat, abychom si mohli určovat pravidla, ne aby nám je řekla Evropská komise,“ rýpl si pak Babiš do toho, že za Českou republiku vyjednával premiér, jenž neuměl ani anglicky.

Závěrem se Babiš vyjádřil ke svým slovům, která řekl před druhým kolem prezidentské volby, kdy prezidentu Zemanovi doporučil, aby se „zbavil“ některých lidí ze svého okolí. „Nemám do toho co mluvit, dnes jsme se o tom nebavili,“ řekl jasně Babiš.

autor: vef