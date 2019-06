Babiš se extrémně rozčílil v tisku. Došlo na uprchlíky, Kalouska, demonstranty, „udavače“ ze Senátu i výhrůžku ČSSD

Babiš zdůraznil, že audit Evropské komise je podle jeho názoru útokem na český státní rozpočet. Pravidla o střetu zájmů prý jsou v auditu vyložena tak přísně, že jen v programu konkurenceschopnosti by Česko mohlo přijít o 19 miliard korun. V programu inovací o dalších 10 miliard. Premiér prý jen doufá, že za tímto auditem nestojí Evropská komise jako taková, ale že pochybili právě a jen auditoři. Prý chce věřit, že v tom nehraje roli například skutečnost, že Česko v minulosti odmítalo kvóty na přerozdělování migrantů.

„Útoky v Bruselu proti mně se odehrávaly prostřednictvím bývalé europoslankyně paní Grässleové (dosluhující europoslankyně Ingeborg Grässleové za německou CSU), se kterou jsem se kdysi setkal v Berlíně. Tehdy mi říkala, jak je skvělé, že jsem v politice, a diskutovali jsme o zákonu o střetu zájmů. Potom se ale paní Grässleová spojila s našimi europoslanci a politiky, kteří na mě pořád útočili,“ rozjel se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem přesvědčen, že za většinou věcí stojí pan senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Nazývám ho ‚udavačem‘, protože ještě když pracoval u mě na Ministerstvu financí, udělal audit na e-systém na evropské dotace. Na základě jeho auditu se tím začaly zabývat policie i Finanční správa a Evropská komise odmítla platit výdaje. Po 3,5 roku policie ani Finanční správa nic nenašly, ale Česko přišlo o 820 milionů korun ze zdrojů EU. Čeští daňoví poplatníci zaplatili za pana pirátského senátora jeho neprofesionální udání,“ vypálil premiér salvu obvinění.

Babiš má pocit, že se mu Wagenknecht, jeho bývalý náměstek v resortu financí, mstí. Přitom prý právě Wagenknecht měl podle Babiše v roce 2014 dohlížet na nastavení dotačních kontrolních mechanismů.

Nešetřil však ani Pirátskou stranu a neziskovou protikorupční organizaci Transparancy International. „V předběžném nálezu, který unikl do médií, jsou stejná nesmyslná tvrzení jako ta, jež sepsali Piráti a zkorumpovaná neziskovka Transparency International pana (Davida) Ondráčky, který se kdysi u nás ucházel o křeslo ministra vnitra a za peníze kryl zlodějny ODS v Českých drahách,“ nebral si servítky předseda vlády.

Není bez zajímavosti, že dva ze tří auditorů byli Češi. Babiš proto nechápe, proč do auditu nezahrnuli některé informace, které od české strany dostali. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ho prý informoval, že informace auditorům poslal, ale v předběžném auditní zprávě prý nebyly zohledněny.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda vlády trvá na tom, že se žádných pochybení nedopustil. Dokázat to mají informace, které Evropské komisi předloží čeští úředníci. Pokud auditoři zjistili, že v jednom z projektů neměla být přidělena investice na inovace, protože podobný výrobek už na trhu existuje, měli by prý také říct, že u nového výrobku došlo ke změně receptur, což vedlo k prodloužení trvanlivosti produktu. A na to dotaci žádat lze.

Babiš zdůraznil, že média sice mohou tvrdit, že Česko bude vracet Evropské unii peníze, ale prý to v žádném případě není pravda, protože druhý nejbohatší Čech splnil všechny podmínky zákona o střetu zájmů, jenž dostal nálepku lex Babiš.

„Znovu opakuji, že Evropská komise nemá vykládat české zákony. Žádné změny neřeším. Všechny opoziční strany, které mají jediný program – Antibabiš – prosadily lex Babiš ve snaze mě vystrnadit z politiky. Já jsem se tomu přizpůsobil, postupoval jsem podle zákona. Nevidím důvod, proč bych teď měl něco měnit,“ zdůraznil předseda vlády.

„Kvůli Babišovi a Agrofertu se nic vracet nebude. Vracelo se dřív – celkem 35 miliard korun – když tady byly u moci tradiční strany. Jenom za Kalouska a za ODS jsme přišli minimálně o 14 miliard z programu na dopravní infrastrukturu. Tehdy jsme měli nejvyšší cenu na kilometr dálnice... Dnes je poloviční. Požádal jsem ministryni (financí Alenu) Schillerovou, aby spočítala, kolik bylo celkem od vstupu do EU korekcí podle ministerstev, kolik bylo podaných v této souvislosti trestních oznámení a s jakým výsledkem. Chtěl bych vědět, koho tady stíhali za těch 35 vracených miliard,“ nedal se zastavit šéf hnutí ANO.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslal vzkaz také demonstrantům z Milionu chvilek pro demokracii. Sdělil jim, že někteří z nich uvěřili lžím, jak je šéf hnutí ANO špatný. Právo demonstrovat prý nikomu neupírá, ale lidé by podle Babiše neměli demonstrovat na základě lží.

Obrátil se i na ČSSD. Sociální demokraté nemají podle Babiše důvod odcházet z vlády. Chová se k nim prý slušně, ale pokud budou členové ČSSD na premiéra útočit, prý to neskončí dobře. „Ale třeba pan poslanec (Jan) Chvojka, který podepsal vstup své strany do vlády, už říká, že bych měl odejít z postu premiéra. Tomu nerozumím. Jestli budou v napadání pokračovat, bohužel to neskončí dobře. Chovám se k jejich ministrům slušně, jsem přísnější na ministry za ANO,“ pravil Babiš.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bruselské audity: Zvolená europoslankyně ODS se rozjela tak, že ji i Witowská musela krotit Babiš už to neokecá, ujišťoval Polčák z obrazovky ČT. Ty svěřenecké fondy byly jen operace naoko Kdo ten audit vynesl? Na ministerstvu se rozjíždí vyšetřování, hrozí se i trestním stíháním Jurečka promluvil. Jak se cítil, když vládnímu kolegovi Babišovi posílal miliony na dotacích?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp