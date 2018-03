Babiš se prý velmi divil, že dostavbu moravské dálnice blokuje křeček polní

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš převzal v pondělí 5. března v Pravčicích na Kroměřížsku petici za dostavbu dvojice dálnic D49 a D55. Iniciátorem petice je předseda "Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě” a bývalý hejtman Libor Lukáš. Podle jeho slov petici podepsalo téměř 15 tisíc lidí. Petice zamíří do Senátu a Poslanecké sněmovny.

Dostavba dálnice D55 by podle informací ČTK měla začít již letos. Zahájení stavby druhé komunikace D49 ale vázne. Výstavbě již delší dobu brání ekologičtí aktivisté, kterým vadí, že se na místě stavby vyskytují vzácní živočichové.

Jedním z těchto chráněných tvorů je i křeček polní. Argumentace křečkem vedla k mediální zkratce ve smyslu, že by výstavbě dálnice mohl bránit právě tento tvor.

Křeček polní má být podle ekologů jedním ze sedmnácti chráněných druhů, které by se na území, kudy by D49 měla vést, měli vyskytovat.

Bývalý hejtman Libor Lukáš, který se dnes angažuje ve Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, je ale jiného názoru. Podle Lukáše se křeček polní na daném území již minimálně rok nevyskytuje. „Jsou na to zpracované odborné expertízy,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. Tak trochu mimoděk naznačil, že by tomu podobně mohlo být i u dalších živočichů.

Zastánci dálnice včetně Lukáše poukazují na to, že krajský soud v Brně ve věci samotné prozatím nerozhodl. Výstavba stojí na základě vydaného předběžného opatření. Jak Lukáš naší redakci sdělil, jedním z cílů petice by v budoucnu mohla být i úprava legislativy, například v podobě vymezení tzv. strategických staveb, jež by již nebylo možné podobným způsobem blokovat. Lukáš se rovněž podivil nad tím, že například v podobné záležitosti týkající se dálnice D1 u Přerova rozhodl krajský soud v Olomouci během několika měsíců a krajský soud v Brně tento případ řeší už cca 10 měsíců.

Lukáš byl jedním z těch, kteří dnes archy s peticí předali premiérovi v demisi Andreji Babišovi, který je spolu s vládou na návštěvě Zlínského kraje. „My jsme to dnes panu premiérovi předali z toho důvodu, aby on jako předseda vlády věděl, že občané České republiky jsou za to, aby se změnila legislativa, upravily zákony a aby se mohlo stavět a nebylo možné donekonečna brojit proti mnohým strategickým záměrům České republiky,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Lukáš.

Babiš se podle něj nad tím, že „křeček polní, malý živočich, může několik let blokovat poměrně rozsáhlou investici státu“ podivoval. „Tato petice by měla být argumentem k tomu, že změna je nutná a občané si ji přejí,“ sdělil Lukáš.

„My zkrátka potřebujeme, aby soud vydal jasné rozhodnutí, zda je žaloba ekologických aktivistů důvodná nebo nedůvodná a pokud je nedůvodná, tak chceme, aby ministerstvo dopravy následně vydalo pro stavbu dálnice D49 stavení povolení. Bohužel však soud své rozhodnutí doposud, již po dobu deseti měsíců, nevydal, a proto stále platí pouze předběžné opatření soudu, které de-facto přípravu stavby znemožňuje. Libor Lukáš přislíbil premiéru Babišovi, že se dopisem obrátí na krajský soud v Brně a požádá jménem občanského spolku o urychlené projednání předmětné záležitosti.

Tento stav by se měl v následujících letech rozhodně a zásadně změnit,“ doplnil pro ParlamentníListy.cz Libor Lukáš.

Autor fotografií: Radek Salaquarda

autor: zad