Babiš se rozjel a vrátil Fialovi úder. „Co to je zase? Lži“

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu večer předstoupil s „projevem k národu“, v němž prstem ukázal na minulou vládu jako na hlavní příčinu současných ekonomických problémů. Jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO) ho chvíli poté před kamerami ČT24 nemilosrdně sepsul. „Byla to nepovedená tiskovka, jen lži, absolutně o ničem,“ řekl a vyčítal premiérovi, že ani nebyl s to „vysvětlit organizovaný zločin, která má ve vládě“.

Úvodem svého projevu premiér Fiala uhodil na Babišovu vládu, že vysoká inflace je způsobena především chováním minulé vlády. Zadlužování naši země podle něj zvedla na rekordní úroveň a pomohla rozpoutat drahotu. „Samozřejmě nezapomněl zmínit jméno Andrej Babiš, protože on není schopen dát rozhovor bez toho,“ smál se expremiér s tím, že něco takového ve svých projevech on nedělal.

„Takže... já gratuluji panu premiérovi, že se konečně probudil,“ rozhodil rukama. A dodal: „A také, že zjistil, že je potřeba zrušit poplatek za obnovitelné zdroje. My jsme to říkali už v říjnu v roce 2021. Je tam legislativní návrh,“ připomněl.

„Takže dobré ráno, pane premiére!“ zvolal Babiš do kamery České televize. „Gratulujeme, že to zavedete od října. Měl jste to udělat ale dávno, od března,“ vzkázal.

K úspornému energetickému tarifu, o kterém Fiala rovněž hovořil, Babiš podotkl: „To je stejný signál. Jako příspěvek 5000 korun pro naše děti. A stále se přesně neví, jak to bude,“ mávl rukou.

Zbrunátněl nad slovy premiéra, že závislost na Rusku je chyba i Babišovy vlády. „Je to lež! Je to lež! Pan premiér mluví o energetické závislosti. A kdo tady všechno rozprodal? No přece ODS pustila do ČEZu minoritní akcionáře. Nemáme vůbec nic ‚díky‘ ODS a ČSSD. Pan premiér mluví, ale neví vůbec o čem, vůbec tomu nerozumí a jenom balamutí lidi,“ zlobil se Babiš.

Za „úžasný nesmysl“ označil vládní plán "v blízké buducnosti dostat pod kontrolu celou siť tuzemských klíčových elektráren“. „Rakousko kupuje 15 % spotřeby elektřiny České republiky, neuvařili by si ani kafe ve Vídni, kde by nebrali jádro z Česka. Česká republika vyváží elektřinu hlavně na Slovensko a do Německa, tak které elektrárny chce pan premiér kupovat? Ty uhelné? Nebo které? Co to je zase?“ pozastavoval se Babiš s tím, že by měl raději dokončit tendr na Dukovany.

„Očekával bych, že by premiér začal konečně řídit vládu a vysvětlit lidem, proč má ve vládě organizovaný zločin – konspirace, korupce, kokain. Kokain, to jsme tu ještě neměli. Nevysvětlil nic. Včera se ale všichni smáli, vysmívali se lidem. Pan premiér by měl STAN vyzvat, aby z vlády odešel, to samé Piráti by měli říct, že ve vládě nebudou. Ale oni mají ta koryta, o to šlo“.

„V podstatě to byl projev o ničem. Lidi se nic nedozvěděli. Televize mu udělala skvělé PR, ale neřekl nic. A pro lidi neudělali opět vůbec nic!“ zhodnotil expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

