Babiš se rozpálil před kamerou: Hřib dělá politiku, nemá žádné nemocnice. Všechny jsou Vojtěcha. A ten novinář, co na mě včera nastoupil...

„Pravděpodobně přikročíme k maximálnímu opatření,“ oznámil premiér v nedělní Partii TV Prima. Oznámil, že je ve hře vyhlášení karantény nad celou zemí. To by znamenalo, že by občané měli cestovat jen do práce a z práce. Lidé si samozřejmě můžou i nakoupit, ale ven by měl chodit jen jeden člen rodiny a ostatní by měli být doma. Babiš vyslal vzkaz také lékařům: zubařům a dalším. Pražského primátora Hřiba obvinil, že dělá politiku, i když v Praze nemá ani jednu nemocnici.

reklama

Počet osob nakažených koronavirem roste.

Anketa Kdo podle Vás udělal pro boj s koronavirem prozatím nejvíc? Andrej Babiš - premiér 70% Vladimír Dlouhý - šéf Hospodářské komory 0% Jan Hamáček - ministr vnitra 0% Rastislav Maďar - epidemiolog 0% Jana Maláčová - ministryně MPSV 0% Tomáš Prouza - šéf Svazu obchodu 4% Roman Prymula - epidemiolog, náměstek MZ 21% Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví 5% Ursula von der Leyenová - předsedkyně Evropské komise 0% hlasovalo: 17525 lidí

„My jsme zkrátka ve válce s virem. Já nechci strašit, ale ten virus může napadat i mladé lidi. Je důležité, aby hlavně staří lidé zůstávali doma. Může se stát, že vy můžete mít ten vir, vy o tom nevíte, a on se potom ve vás probudí,“ pokračoval varovně premiér směrem k moderátorce pořadu Terezii Tománkové.

Podle premiéra celý svět shání roušky a respirátory. Vláda se v této souvislosti obrátila i na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který v Číně podniká, zda by se v této zemi dal sehnat nějaký zdravotnický materiál. Tisíce respirátorů prý společnost Home Credit Petra Kellnera už darovala.

Vláda plánuje jednu nemocnici v Praze a jednu v Brně vyčlenit čistě na léčbu koronaviru. Lékařům hodlá kabinet doporučit, aby se soustředili jen a jen na léčbu koronaviru. Platí to i pro zubaře a pro další lékaře. Vláda bude řešit, jak by toto doporučení mohlo vypadat.

„Ale já bych chtěl hlavně uklidnit lidi. Pokud lidi nakupují jako den před Štědrým dnem nebo den před Velikonocemi, tak to je hodně,“ kroutil hlavou předseda vlády. Nejlepší je jít nakoupit, ale jinak být doma. „Ať nakupuje jeden za rodinu. Ať si nakoupí, ale není třeba se bát, že nebudou potraviny. Potraviny budou vždycky, to my zařídíme,“ slíbil před kamerami Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidé by měli vědět, že je onen virus mezi námi, a měli by se zdržovat doma. Vláda znovu probere i otázku, zda nechají v provozu mateřské školy.

Vedle toho se snaží zajistit i roušky pro prodavačky a prodavače v obchodech s potravinami, ale nemocnice v tuto chvíli mají prioritu. Babiš měl na mysli především páteřní síť 14 nemocnic s infekčními odděleními, které je třeba udržet v chodu. Pokud by padly tyto nemocnice, mohli bychom skončit jako v Itálii. „Ale já jsem přesvědčen, že my to zvládneme,“ sdělil lidem předseda vlády.

Když mu bylo připomenuto, že pirátský pražský primátor Zdeněk Hřib upozorňuje, že pražská záchranná služba má navzdory slibům vlády málo ochranných pomůcek, řekl, že neseděl s rukama v klíně a snažil se ochranné prostředky sehnat.

„Pan primátor Hřib dělá politiku. Hřib nemá nemocnice v Praze. Všechny nemocnice jsou Vojtěcha, takže ať Hřib nedělá politiku,“ zlobil se předseda vlády.

„Moje dcera se vrátila ze Španělska a chtěla jít na test. Ale já jsem jí řekl, ‚nepůjdeš na test, budeš 14 dní doma a potom se uvidí‘,“ zaznělo z úst premiéra.

„My jsme de facto ve válce s tím virem. ... My když vyhlásíme karanténu nad celou Českou republikou, tak to bude mít nějaká pravidla,“ upozornil Babiš.

Chrání se prý i vláda, aby se nestalo, že se ministři nakazí, a mohl by nastat problém. Proto celá řada jednání probíhá přes Skype a další prostředky. „Já bych chtěl říct, média, nekritizujte teďka 14 dní. Včera tam nastoupil novinář a on na mě zkoušel, jakej jsem nebo nejsem, ale on vůbec neví, co je to krizové řízení,“ nešetřil kritikou Babiš.

Kabinet, podle jeho slov, dělá maximum pro to, aby zvládl dál dohledávat kontakty nakažených osob. Spolupracují na tom s IT specialisty i s mobilními operátory. Ale pokud se lidé chtějí maximálně chránit, mají zůstat doma a za rodinu má nakupovat jeden člověk.

„Ale my nikdy neomezíme potraviny, lékárny a drogérie. Nikdy,“ ujišťoval diváky premiér. „Teď jde o to, abysme zkrátka přesvědčili lidi, abysme omezili styk s jinýma lidma. Skutečně, prosím vás, to nepodceňujme, nehledejme stále nějaké chyby, ty různé provokace, to je nechutné,“ pokračoval v palbě premiér.

Zlobil se na lidi, kteří byli na dovolené v Itálii, ale po návratu porušili pravidla karantény, šli do práce, poslali děti do školy, a tím mohli napomoct šíření viru. Babiš si vzal s sebou několik zpráv ze sociálních sítí a mračil se nad informací, že jednoho z lékařů přestalo bavit sedět doma v karanténě a vyrazil lyžovat do Rakouska. „To je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou šéf hnutí ANO.

„Tím, že jsou ti lidé neodpovědní, že porušují karanténu, tak co, my je teď máme stíhat? Máme je honit policií? Důležité je, aby to lidi dodržovali. Já chci poprosit – buďme solidární a pak to zvládneme. My jsme v Evropě byli vždycky napřed těmi opatřeními,“ konstatoval premiér

Když dostal otázku, jak koronavirus zasáhne ekonomiku, odpověděl prostě a krátce. „Já teďka něco řeknu a budou z toho titulky, ale mě to nezajímá, mě zajímá zdraví lidí,“ konstatoval.

Prozradil také, že ministr zdravotnictví Tomáš Petříček (ČSSD) řeší případy lidí, kteří jsou v cizině, v USA, v Německu, v Egyptě, a chtějí se dostat domů. Chtějí se dostat domů i navzdory tomu, že Dánsko, Švédsko, USA a další země uzavřely hranice. Ve hře je i možnost, že do USA pro ně vyrazí letadlo.

„V Itálii ten zdravotnický systém kolabuje, tam jsou každý den stovky mrtvých. Takže já bych chtěl apelovat na lidi, aby zůstali doma. My asi brzo přikročíme k tomu maximálnímu opatření, ale já chci všechny ujistit, že my to zvládneme,“ opakoval premiér, který všechny žádal, aby Česko táhlo za jeden provaz. Žádal také novináře, aby se chovali odpovědně.

Další informace prý lidé dostanou na tiskové konferenci, která proběhne dnes po jednání vlády.

Psali jsme: „Snad koronavirus vydrží do podzimních voleb. Důchodci budou doma a nezasáhnou.“ Ivan Vyskočil se zhrozil nad myšlenkou mladé ženy. A přidal pikantní vzkaz Hrušínskému Hospodářská komora navrhuje vládě, aby v nouzovém stavu mohly fungovat mj. opravárny, banky i zdravotní, sociální a poštovní služby Lidé jsou zavaleni čísly, panikaří. Mediální expert sleduje, co vypouští Babiš a ministři na veřejnost. A doporučuje... Rozdíl mezi sliby a realitou: Primátor Hřib se pustil do premiéra Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.