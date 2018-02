Babiš se sejde s Hamáčkem, Zeman přijme Filipa a Okamuru

Hamáčka zvolil o víkendu sjezd ČSSD předsedou strany, Zimola se stal statutárním místopředsedou. Babiš od schůzky s nimi očekává první informace o tom, jak by se ČSSD mohla postavit k vládní spolupráci s ANO nebo k podpoře jeho menšinové vlády. Předem Babiš vyloučil, že by on sám ve vládě nebyl, ačkoli sjezd sociální demokracie vyzval ANO, aby nenominovalo do kabinetu žádné trestně stíhané osoby.