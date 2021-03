Babiš se věnoval lince bezpečí i řediteli ČSÚ. Ten rok připravoval projekt, nakonec přišlo totální fiasko

reklama

V poslední době jsme si podle premiéra zvykli pro veškerá tvrzení vyžadovat různé analýzy a data. „Všichni chtějí data, jinak tomu nevěří. Jsou ale místa, kde se nedá hrát na data,“ uvedl Babiš. A jedním z takových je podle premiéra Linka bezpečí, kam se stále častěji obrací děti, pro které je izolace a výuka na dálku velmi náročná.

Následně uvedl nejčastější důvody, proč děti na Linku bezpečí volají. „Děti nezvládají zátěž výuky na dálku, doma se nemohou soustředit a nemají se na koho obrátit, když něco neví. Některé děti mají psychický blok a nedokážou se přihlásit k výuce na dálku. Některé děti jsou vytížené i psychicky, protože rodiče leckdy přesouvají zejména na starší děti nárok na to, že se budou učit se sourozenci nebo dělat domácí práce navíc. Deváťáci a maturanti, nejistota návratu do škol a objektivně horší podmínky pro přípravu na zkoušky jsou příčinou vážných úzkostných onemocnění. Nezapomínejme také na žáky, kteří nastupují na novou školu. Nestačili si najít kamarády, nikoho neznají a nyní mají problém spolupracovat na dálku. Stálým tématem je strach dětí z onemocnění covidem,“ uvedl premiér.

Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3472 lidí

Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3472 lidí I to jsou důvody, proč premiér Babiš nedokáže pochopit, když je možnost žákům ulevit a zohlednit jejich složité situace, proč to tak neuděláme. Zde zmínil úřední maturity. „Vždyť tady jde o víc, než jen o znalosti a dovednosti dětí. Tady jde o duševní zdraví celé jedné malé generace. A my můžeme pomoci udělením úřední maturity alespoň malé části z nich. A pro ostatní děti už nyní připravujeme dostatek projektů a programů, prostřednictvím kterých bude možné kompenzovat negativní dopady pandemie a výuky na dálku,“ uvedl Babiš a dodal, že prioritou je, aby se děti a studenti vrátili do škol, i když přesný termín zatím neznáme.

„Zkusme do toho zapojit lidskost, vnímejme jejich situaci a já samozřejmě budu bojovat za úřední maturitu dál,“ dodal na závěr premiér.

Druhé video se věnovalo léku bamlanivimab, který je určen k léčbě mírných příznaků onemocnění covid-19 u nehospitalizovaných, u kterých je vysoké riziko vzniku závažných příznaků nebo nutnost hospitalizace.

„Je to monoklonální protilátka, která se nalepí na virus a znemožní mu se dostat do buněk těla,“ uvedl Andrej Babiš. Jinými slovy tento lék snižuje virovou nálož a tím snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění nebo hospitalizace.

Fotogalerie: - Bílé kříže

„Věřte mi, že to funguje. A my jsme podle mého názoru těch látek objednali málo a ministerstvo zdravotnictví to málo propaguje, a proto jsem urputný a propaguji to vždycky,“ říká Babiš, který je přesvědčen, že díky této protilátce můžeme zachránit více životů.

Ve svém videu se také obrátil na občany. „Vy to požadujte. Zcela zásadní je včasné podaní léku. Doba od pozitivního testu nesmí přesáhnout tři dny a doba trvání klinických příznaků nesmí přesáhnout sedm dní. Lék je třeba podat, i když pacient nemá příznaky, ale je pozitivní a ve vysokém riziku. Já nechápu, proč naše ministerstvo je tak omezené z hlediska indikací,“ uvedl. Při porovnání například s Evropskou unií jsou naše indikace nejpřísnější.

Anketa Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ? Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 7689 lidí „Jsem přesvědčen, že o tom musíme stále mluvit, proto já o tom stále mluvím. A občané, pokud patříte do rizikové skupiny a zjistíte, že jste pozitivní, na nic nečekejte a ihned se obraťte na svého ošetřujícího lékaře a požádejte ho, aby vám přes aplikaci lék poslal,“ žádal ve svém videu Andrej Babiš.

Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Následně přidal jeden příklad. „Pacient, 75 let, obézní, ischemická choroba, vysoký tlak, cukrovka a nebyl v nemocnici. Dostal lék a má se dobře.“

I další video se věnovalo léku, premiér Andrej Babiš konkrétně hovořil o regeneronu, kterému premiér podle svých slov věnoval obrovskou energii.

„Ten regeneron dostal Trump a fungovala to, je to léčivý koktejl neutralizačních protilátek proti covid-19 a k nám dorazil v pátek. A co je důležité, kdybychom to kupovali přes EMU, jak to bylo v plánu, tak by to přišlo možná někdy v květnu, ale víte, že jsem urputnej,“ pokračoval premiér, který prý udělal všechno pro to, aby tady byl přípravek dřív, a to se povedlo. „Koupili jsme ho dvanáct tisíc a v pátek přišla první dávka pro 4000 pacientů,“ dodal Babiš.

Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

„V březnu 2021 byly oznámeny výsledky klinické studie na více než 4500 pacientech, která ukázala 70% snížení rizika hospitalizace,“ uvedl dále. Lék je určen pro pacienty s covid-19 starší 12 let a s hmotností alespoň 40 kilo a jejichž klinický stav je vyhodnocen jako lehký nebo středně těžký a nevyžadují léčebné podávání kyslíku.

„Měli by ho dostat chronicky nemocní pacienti, u nichž hrozí vážný průběh,“ uvedl s tím, že i zde je zásadní včasné podání tohoto léku. „Doba od pozitivního testu nesmí přesáhnout tři dny a trvání klinických příznaků nesmí přesáhnout sedm dní,“ dodal Babiš.

Lék je možné podat v síti nemocnic, která pokrývá celou Českou republiku. „Dostanete infuzi, která bude trvat hodinu, další hodinu zůstanete v nemocnici na pozorování a potom se vrátíte zpět domů.“

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 12968 lidí „Takže máme tu očkování a máme tu dva protilátkové koktejly. Já doufám, že ministerstvo zdravotnictví bude aktivnější, že nebude limitovat indikace pacientů. Lidské životy mají obrovskou hodnotu a nemůžeme je propočítávat na peníze. A my jako vláda toto podporujeme, uděláme maximum pro to, abychom ochránili naše lidi. A toto jsou léky, které to můžou zařídit,“ myslí si Babiš.

Poslední nedělní video bylo věnované povinnému sčítání osob, které se podle premiéra řediteli Českého statistického úřadu fakt nepovedlo. „Měl na to rok a mě zítra na vládě bude zajímat, jak to vlastně bylo připraveno, jak byla organizovaná soutěž, kterou vyhrála známá kontroverzní firma, kolik nás to bude stát a proč to nebylo vyzkoušeno s dostatečným předstihem,“ uvedl Babiš.

„Štve mě to, protože za naši vlády děláme strašně moc digitálních projektů, které fungují a toto nám kazí image a já budu žádat vysvětlení,“ uvedl Babiš s tím, že to vrhá negativní stín na výsledky, kterých v rámci digitalizace dosáhli.

„Tolik, co jsme udělali pro digitalizaci, před námi neudělal nikdo, vládní zmocněnec Vlado Dzurilla je tváří a má skvělé úspěchy. To, co se stalo včera, budu chtít slyšet od šéfa staťáku. Co se stalo, jak to ošetřil, jak je to vůbec možné, že rok připravovali projekt a je z toho taková ostuda,“ zakončil poslední nedělní video premiér.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.